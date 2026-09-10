El Congreso vota la nacionalización de saharauis en plena polémica con Marruecos y por la ley de nietos

Medio siglo después de la ocupación del Sáhara Occidental por Marruecos, el Congreso aprobará, previsiblemente, que se ofrezca la devolución de la nacionalidad española a los saharauis nacidos cuando ese territorio se encontraba bajo la administración española y a sus descendientes directos, que podrán solicitarlo en un plazo de cinco años.

La iniciativa, que podría beneficiar a unas 80.000 personas, se debatirá y votará en plena tensión con Marruecos por la crisis de Ceuta y después del varapalo judicial a la denominada 'ley de nietos'.

“En plena tensión con Marruecos por la situación en Ceuta, hoy el Congreso va a aprobar la ley para nacionalizar a los saharauis nacidos bajo la administración española.



Beneficiará a unas 80.000 personas y se vota esta tade.



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La propuesta saharaui tiene perspectivas de salir adelante después de que el PSOE haya garantizado que mantendrá su voto favorable, junto a Sumar y los habituales socios parlamentarios. A continuación, continuará su trámite parlamentario en el Senado.

Marruecos se ha mostrado en contra La votación coincide con un momento especialmente sensible en las relaciones con Marruecos tras la entrada irregular de más de 70.000 personas en Ceuta a finales de julio, una crisis que casi todos los partidos salvo el PSOE atribuyen a Marruecos. Rabat reivindica además como propio todo el territorio del Sáhara Occidental y se ha mostrado contrario a la tramitación de esta norma. España apoya el plan de Marruecos para la autonomía del Sáhara en un giro histórico Además, el debate de esta ley tiene lugar días después de que el Tribunal Supremo suspendiera cautelarmente, tras un recurso de Vox y Iustitia Europa, el derecho al voto de determinados nacionalizados mediante la 'ley de nietos', salvo que acrediten que sus familiares sufrieron exilio. Precisamente los de Abascal han anunciado su voto en contra porque cuestionan las garantías y la política de concesión de nacionalidades del Gobierno.

Nacionalidad por carta de naturaleza El texto establece que concurren "circunstancias excepcionales" para conceder la nacionalidad por carta de naturaleza a los saharauis nacidos en el Sáhara Occidental antes del 29 de septiembre de 1977, aunque no residan legalmente en España. Para acreditar esa condición podrán utilizar, entre otros documentos, un DNI español aunque esté caducado, el recibo de inscripción en el censo para el referéndum del Sáhara Occidental autenticado por Naciones Unidas, certificados de nacimiento o documentación expedida por la Administración española. Inmigración, lucha contra el terrorismo y el narcotráfico: las claves del giro histórico de España sobre el Sáhara Los descendientes en primer grado de quienes obtengan la nacionalidad dispondrán de cinco años para optar también a ella. Además, la norma modifica el Código Civil para permitir a los saharauis acceder a la nacionalidad tras dos años de residencia legal en España. Esta posibilidad, contemplada en el artículo 22 del Código Civil, equipara a los saharauis con los nacidos en países iberoamericanos, Andorra, Filipinas, Guinea Ecuatorial y Portugal, a quienes se permite adquirir la nacionalidad por residencia con sólo dos años de estancia, en lugar de los diez del resto de extranjeros. Las solicitudes por carta de naturaleza serán gratuitas y podrán presentarse durante los tres años posteriores a la entrada en vigor de la ley, ampliables un año más. La norma entrará en vigor cuatro meses después de su publicación en el BOE.

El PSOE garantiza su voto a favor y el PP apunta a la abstención Pese a este contexto y a que el PSOE votó en contra de su tramitación parlamentaria, su portavoz en el Congreso, Patxi López, ha garantizado esta semana que el PSOE votará a favor y ha defendido que la concesión de la nacionalidad supone una "reparación histórica". "Vamos a votar a favor porque este grupo y el Gobierno hacen la política autónomamente", ha señalado. El PSOE se desmarca de la propuesta de Podemos de otorgar la nacionalidad a saharauis nacidos antes de 1976 También el portavoz de Sumar en la Comisión de Justicia y ponente de la norma, Enrique Santiago, ha descartado que la crisis de Ceuta y las tensiones con Rabat vayan a influir en la votación y confía en que PP y Junts pasen de la abstención al voto favorable. Por su parte, la portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, ha deslizado que su formación podría optar por la abstención, aunque ha recalcado que están de acuerdo con que los saharauis puedan acceder a la nacionalidad española. "Estamos de acuerdo con darles la nacionalidad, no como lo está haciendo el Gobierno", ha señalado Muñoz, quien defiende utilizar la vía de la residencia y no la carta de naturaleza. El PP mantiene además ocho enmiendas vivas ante el Pleno sobre la concesión de la nacionalidad, el procedimiento y la modificación del Código Civil. Podemos rechaza el cambio del Gobierno con el Sáhara y defiende que "la única solución es el referéndum" Desde Sumar, Tesh Sidi ha asegurado que el PSOE "no tiene otra opción que votar a favor" y ha advertido de que modificar ahora su posición supondría "cavar su propia tumba", al poder trasladar la imagen de que la soberanía del Parlamento queda condicionada por una injerencia extranjera.

El PP critica el giro de Sánchez respecto al Sáhara Ha comenzado el debate el popular Pedro Muñoz, que ha criticado el cambio de política del Gobierno de Pedro Sánchez respecto al Sahara Occidental, alineándose "de forma unilateral" con la tesis autonomista de Marruecos, pero "a la vista de la realidad" no ha servido para mejorar la relación con ese país. Artemi Rallo ha defendido la posición de los socialistas, arremetiendo contra las posiciones del PP y Vox, "siempre insensibles a las causas justas". Ha asegurado que la decisión se toma en una cámara soberana sin servidumbres, en obvia alusión a Marruecos, y calificó el día de "histórico" porque se "restituye" un "derecho" a los saharauis, no se les "concede". Por parte de Vox, Ignacio Hoces ha justificado su voto en contra defendiendo que se puede reconocer una injusticia histórica sin necesidad de cometer un nuevo error, entregar la nacionalidad, "el vínculo más preciado que existe con una patria" y que contempla "defender sólo a España", ni someterse ni a Marruecos. Enrique Santiago, de Sumar y promotor de la proposición de ley desde la anterior legislatura, ha agradecido el "esfuerzo colectivo" de sus socios parlamentarios. Ha acusado a Vox de votar en contra por subordinación a Marruecos y ha dejado la palabra a la diputada saharaui de Sumar, Tesh Sidi, que relató el "limbo jurídico y legal" que ha sufrido el pueblo saharaui y defendió que hoy se le "devuelve" la nacionalidad y rechazó la excusa de la carta de naturaleza del PP para presentar su enmienda y abstenerse. En representación de ERC, Francesc-Marc Álvaro Vidal ha matizado que los saharauis no quieren ser españoles, sino un pueblo libre y reconocido de igual a igual, acusó al Gobierno socialista de haber dejado al Sahara en el limbo de la historia". Josep Bagès, de Junts per Catalunya, ha acusado al PSOE de "tacticismo" del PSOE y de "instrumentalizar" estas "causas justas" para disimular otras cosas, defendiendo un referéndum de autodeterminación para el Sahara como para todos los "pueblos sin Estado". Por EH Bildu, Jon Iñarritu ha expresado su apoyo a una iniciativa que "es justa" aunque "llega tarde" y ha reclamado Gobierno que corrija su cambio de posición de 2022 respecto al Sahara. También lo ha pedido en nombre del PNV, Mikel Legarda, que ha defendido que se repara "parcialmente" una "deuda moral e histórica". Martina Velarde, de Podemos, ha reivindicado que esta iniciativa se presentó ya desde Unidas Podemos la pasada legislatura Águeda Micó, de Compromís, ha defendido la proposición citando y dando las gracias a Tesh Sidi, y se negó aceptar las presiones de Marruecos para defender que la concesión de la nacionalidad no debe evitar seguir defendiendo su autodeterminación. Y Néstor Rego, del BNG, ha calificado también la iniciativa como "necesaria pero insuficiente".