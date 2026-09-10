La Vuelta 2026, en directo hoy en vídeo: etapa contrarreloj individual de 32,1 kilómetros

La 18ª etapa de la Vuelta Ciclista a España 2026, este jueves 10 de septiembre, transcurre entre El Puerto de Santamaría y Jerez de la Frontera, una contrarreloj individual de 32,1 kilómetros que puedes seguir en directo, en abierto y gratis por Teledeporte, La 2, La1 y RTVE Play.

El ciclista español Enric Mas (Movistar) defiende el liderato de la carrera en una jornada decisiva donde sale con poco más de dos minutos de ventaja sobre el austriaco Felix Gall (Decathlon) y el esloveno Primoz Roglic (Red Bull) a falta de cinco etapas para finalizar la 81ª edición de La Vuelta el próximo domingo en Granada.

Con tan solo 190 metros de desnivel acumulado, la aerodinámica, potencia y resistencia serán aspectos claves para que los mejores rodadores del mundo busquen la victoria de etapa de La Vuelta y para que los candidatos a la general puedan acercarse o despedirse de sus objetivos.

El viento y el esfuerzo de las etapas anteriores pueden afectar a los corredores, que deberarán apretar en la pequeña subida pasado Lomopard, durante el tramo de mayor exigencia a través de un asfalto totalmente llano.

Tras los pasos por Lomopardo y Estella del Marqués, en los kilómetros 19 y 24, respectivamente, la carretera tiene un perfil ligeramente ascendente de poco más de 8 kilómetros, donde los ciclistas deberán emplearse a fondo tras conocer las referencias con respecto a sus rivales, para darlo todo en la parte final.

La salida del primer corredor está prevista para las 14:06 horas mientras la llegada del último corredor se estima en torno a las 17:30 horas.

Sin Tadej Pogacar, ganador de la etapa prólogo en Mónaco, el abanico de favoritos a llevarse la victoria ha aumentado, en una lucha abierta, tanto por la victoria de etapa, como a la hora de posicionarse en la clasificación general por parte de los hombres más fuertes de la carrera.

La etapa 18 de La Vuelta 2026 podrá seguirse en directo en Televisión Española, así como en la plataforma RTVE Play, con los comentarios de Carlos de Andrés y Perico Delgado. También podrá seguir todo lo que ocurra durante la carrera en RNE y la última hora a través de TDP Noticias.

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