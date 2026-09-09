Investigadores de Anthropic alertan de que la inteligencia artificial podría aniquilar a la humanidad en diez años

La inteligencia artificial podría acabar con la humanidad en la próxima década. Son palabras de Eva Hubinger, responsable de Ciencia de Alineamiento de Anthropic (empresa de IA, creadora del asistente Claude), en respuesta a la dimisión de su compañero Jacob Coxon. "La IA podría aniquilar a todos los humanos. Personalmente, creo que, a día de hoy, hay un 10% de probabilidad de que haya una catástrofe que afecte a la humanidad en la próxima década. En Anthropic estamos haciendo lo que podemos para resolver el alineamiento de la superinteligencia. Aún no estamos en el camino de lograrlo”. Hubinger reconoce que aún no hay un plan para controlar esa tecnología.

Carrera descontrolada por la superinteligencia Coxon, investigador especializado en el entrenamiento de modelos de inteligencia artificial, ha desatado la polémica en X al anunciar que abandona Anthropic (y tras haber trabajado tres años en OpenAI). Afirma en su comunicado que “ninguna de las dos compañías está actuando de forma responsable”. Las acusa de competir por desarrollar una superinteligencia capaz de mejorarse a sí misma sin que nadie la controle. La advertencia hace referencia a una carrera tecnológica que podría llevar a la IA a tener capacidades sobrehumanas. Además, afirma que cuando están en público, los altos directivos de estas compañías moderan sus palabras sobre los riesgos reales de la IA. ““ Estos mensajes han llegado horas después de que OpenAI anunciase que un modelo interno, apoyado en un sistema de 10.000 agentes de IA, había encontrado en 88 horas una solución al problema de Navier-Stokes, uno de los llamados Problemas del Milenio de las matemáticas. Tras ese hallazgo, un profesor de la Universidad de Nueva York, Tristan Buckmaster, y Levent Alpöge, investigador de Anthropic, que trabajaban en una solución aproximada, han declarado públicamente su preocupación porque OpenAI había abordado el problema de forma similar. Los matemáticos no acusan a la compañía de Sam Altman, pero al consultar qué fuentes habían consultado, no hubo una respuesta concluyente. Horas después, OpenAI ha negado que sus trabajadores o agentes hayan accedido al trabajo de Bukcmaster y Alpöge. ““