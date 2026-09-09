La gerente del PSOE y el exabogado de Koldo comparecen como imputados ante el juez del caso Leire Díez

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha citado para este miércoles a la gerente del PSOE, Ana María Fuentes, y a Ismael Oliver, exabogado del exasesor ministerial Koldo García, a declarar como investigados en el caso Leire Díez, la presunta trama que habría liderado presuntamente el exdirigente del partido Santos Cerdán y coordinado la exmilitante socialista para intentar desestabilizar causas judiciales que afectan al Gobierno y al PSOE.

Pedraz, ya a cargo de toda la causa después de que el primer instructor del caso, Arturo Zamarriego, acordara remitirle su parte de la investigación, apuntó en un auto a la responsabilidad indiciaria de la gerente del PSOE al menos como supuesta cómplice y, en todo caso, como presunta autora del delito de falsedad en documento mercantil por la emisión de facturas mendaces.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil señaló en un informe que Fuentes, como directora gerente federal del partido, "habría sido la persona encargada, con la intermediación de Díez y bajo las directrices de Cerdán, de falsear dos notas de encargo profesional": una con el despacho de abogados vinculado a Oliver, y otra con Jacobo Teijelo, letrado de Cerdán también imputado.

"Ambas notas de encargo profesional habrían sido suscritas de manera meramente instrumental, con la finalidad de simular una relación profesional entre las partes y de servir como medio para que la formación política pudiese materializar pagos con destino a ambos abogados", explicó la UCO.