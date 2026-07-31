El juez del caso Leire ordena rastrear las cuentas del PSOE y Zarrías desde 2024
- Pedraz abre una pieza económica separada para investigar las cuentas del partido socialista
- Analizarán de 81cuentas, 6 donde el PSOE es titular y acota la consulta desde 2022 o 2024 en algunos casos hasta la actualidad
El juez del conocido como caso Leire ha ordenado rastrear hasta 81 cuentas, varias de ellas vinculadas al PSOE, al exvicepresidente andaluz Gaspar Zarrías y a los abogados Jacobo Teijelo e Ismael Oliver, investigados por presuntas maniobras para boicotear causas que afectasen al partido o al Gobierno.
En un auto, al que ha tenido acceso RTVE este viernes, el magistrado de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ordena abrir una "pieza separada económica" ante el carácter sensible de los datos solicitados y para evitar su "pública difusión".
A petición de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, Pedraz se dirige a una docena de entidades bancarias para que "informen y faciliten cuanta información, movimientos y saldos obren en sus bases" sobre seis cuentas relacionadas con el PSOE desde el 1 de enero de 2024 hasta la actualidad.
También pide información de cuentas de Gaspar Zarrías, de los dos abogados investigados, de varias sociedades vinculadas a ellos y del medio Crónica Libre