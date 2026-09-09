La Vuelta 2026, en directo hoy en vídeo: etapa 17 entre Dos Hermanas y Sevilla

La 17ª etapa de la Vuelta Ciclista a España 2026, este miércoles 9 de septiembre, transcurre entre Dos Hermanas y Sevilla, de 185 kilómetros y un perfil llano que augura una llegada masiva al sprint, en la penúltima oportunidad para los velocistas antes de la etapa final en Granada. Puedes seguir la etapa en directo, en abierto y gratis por Teledeporte, La 2 y RTVE Play.

El corredor español Enric Mas (Movistar) defiende el maillot rojo de líder de La Vuelta 206 con 2 minutos y 6 segundos de ventaja sobre el austriaco Felix Gall (Decathlon) y 2 minutos y 10 segundos sobre el esloveno Primoz Roglic (Red Bull).

La etapa más llana de esta edición de La Vuelta a España vivirá otra llegada a una de las ciudad más icónicas de España. Tras la llegada de la etapa 15 a Córdoba, la carera afronta espectacular en cuanto a escenarios naturales y la opción de una llegada al sprint en las calles de la ciudad de Sevilla.

Será la primera vez que una etapa de La Vuelta a España salga de Dos Hermanas, una ciudad de 140.000 habitantes que se une a la fiebre por el ciclismo. Por el contrario, esta será la 16ª llegada a Sevilla, con la última ocasión siendo en 2024 y la contrarreloj inaugural de 2010 como momento culmen en las calles de la ciudad hispalense.

Sin dificultades montañosas, y con tan solo 850 metros de desnivel positivo en los casi 190 kilómetros de carrera, hay pocas opciones para que no hay una llegada masiva del pelotón.