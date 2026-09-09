La entrevista de Sánchez en RTVE, en diez titulares: de la crisis de Ceuta al "aticazo" de Ayuso

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha abordado los principales temas de actualidad en la entrevista este miércoles en TVE. Estas son las frases que resumen su opinión en asuntos que van desde la denominada 'ley de nietos' a la convocatoria de las próximas elecciones generales, pasando por los asuntos judiciales que rodean al PSOE.

'Ley de nietos': "Que el Supremo resuelva antes de las próximas elecciones" El primer asunto de la entrevista ha sido la decisión este martes del Tribunal Supremo de suspender de manera cautelar la posibilidad de que voten en unas próximas elecciones quienes hayan obtenido la nacionalidad a partir de la denominada 'ley de nietos', una previsión de la Ley de Memoria Democrática para los descendientes de exiliados por la guerra civil y el franquismo. El Gobierno no comparte la decisión y espera que se resuelva cuanto antes, "desde luego antes de las elecciones de 2027".

Sobre la reacción tras la crisis de Ceuta: "El Estado tiene que mejorar" Uno de los temas centrales de la entrevista ha sido la crisis migratoria en Ceuta tras la entrada masiva de los días 30 y 31 de julio. Preguntado si el Gobierno hace autocrítica por su gestión, ha respondido que ve "dos elementos que el Estado debe mejorar": cómo afrontar "ataques híbridos de esta naturaleza" y cómo deben estar preparadas Ceuta y Melilla "para una realidad estructural", la "desigualdad" a un lado y otro de la frontera entre Marruecos y España.

Visita del rey a Ceuta: "Más justificado que nunca" Pedro Sánchez ha situado "en fechas próximas" la visita prevista del rey a Ceuta. Fue anunciada después de la reunión entre el monarca y el presidente de la ciudad, Juan Jesús Vivas, sobre la entrada masiva sufrida por la ciudad. "Es más necesario que nunca que el Jefe del Estado visite la ciudad de Ceuta y también Melilla", ha afirmado el presidente.

Críticas a Feijóo por aludir al artículo 8 de la Constitución: "Una barbaridad" El presidente ha dirigido duras críticas al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, por aludir a la aplicación del artículo 8 de la Constitución en crisis como la Ceuta. Se trata de la encomienda a las Fuerzas Armadas de garantizar la integridad territorial. "Estaba sugiriendo poco menos que dar una respuesta armada a la crisis", ha censurado Pedro Sánchez, "es una barbaridad". También ha criticado que Feijóo denomine como "invasores" a las personas entradas en la ciudad.

Sobre la jueza Tardón: "Es un hecho objetivo que fue concejala" También ha sido preguntado por la jueza de la Audiencia Nacional que investiga la entrada masiva en Ceuta, María Tardón, que encargó informes policiales sobre qué se sabía el mes anterior y que pidió que estos informes no fueran entregados a sus superiores. "Es un hecho objetivo, ella fue concejala de gobierno del Ayuntamiento de Madrid", con Álvarez del Manzano (PP), ha dicho Sánchez.

Listas de periodistas: "Un documento muy poco apropiado" "Un documento muy poco apropiado". Así ha resumido el presidente el listado con una clasificación de periodistas y tertulianos según su ideología preparado por el Ministerio del Interior en 2024 y que ha sido publicado por El Confidencial. Ha asegurado que él lo desconocía, lo ha reducido a "un documento interno de trabajo" y ha querido "garantizar a los periodistas" que el Gobierno respeta su autonomía. Estas han sido sus explicaciones.

El ático de Ayuso en Madrid: "La han pillado con el carrito de los helados" También ha sido preguntado el presidente por la compra por la Comunidad de Madrid de un ático para su uso por la presidenta, Isabel Díaz Ayuso, que según la versión inicial se adquirió para su uso durante unas obras en la sede del Ejecutivo autonómico. Ha asegurado que el caso ha dejado "demasiadas huellas" que indican, a su juicio, "que a la señora Ayuso se le ha pillado con el carrito del helado y que quería, todo el mundo quiere, vivir cerca de sus familiares, en Chamberí, en un aticazo".

Zapatero: defiende su inocencia y estará en la próxima campaña En cuanto a la situación judicial del expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, Sánchez ha defendido la inocencia del líder socialista. "Yo creo a José Luis Rodríguez Zapatero", ha afirmado, "esperemos que se pueda aclarar todo". Y ha asegurado que contará con él en la campaña electoral de las próximas generales, como ha hecho el PSOE en convocatorias anteriores.

Financiación ilegal del PSOE: "Si nos imputan, iremos a defender nuestra inocencia" También ha defendido que el PSOE no se ha financiado de manera ilegal. "Puedo garantizar que no hay financiación irregular", ha dicho el secretario general de este partido preguntado por la investigación en la Audiencia Nacional de un documento aportado por Víctor de Aldama con contrato ficticio de 15 millones de euros supuestamente pagados al PSOE, vinculado al 'caso hidrocarburos'. Pedro Sánchez ha negado toda financiación irregular de su partido y ha añadido: "Si nos imputan, iremos a defender nuestra inocencia y las cosas bien hechas".