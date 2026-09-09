El CNI alertó el 29 de julio al Gobierno de un "asalto" por mar y tierra a Ceuta al día siguiente

El CNI mantuvo el 29 de julio, víspera de la entrada masiva en Ceuta, comunicaciones con la Delegación del Gobierno y la Guardia Civil en la que trasladaba su preocupación por las convocatorias surgidas en redes sociales para el día siguiente, 30 de julio, y por la posibilidad de un "asalto" por "mar y tierra" en la ciudad autónoma. “Hay dos grupos diferente con un total de 180.000 seguidores. Para q te hagas a la idea del alcance de la difusión”, comenta textualmente.

El texto está incluido entre las comunicaciones entre el CNI y la Delegación del Gobierno en Ceuta por Whatsapp. Se envió el 29 de julio a las 13:52. Alertaba de mensajes en redes sociales, en grupos con unos 180.000 seguidores.

El Gobierno ha publicado pasadas las cinco de la tarde en la página web de La Moncloa un conjunto de informes de los servicios de inteligencia realizados entre el 1 y el 31 de julio sobre la entrada masiva en Ceuta de los días 30 y 31 de julio, tanto de la Policía Nacional y la Guardia Civil como del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y de las Fuerzas Armadas.

El repositorio incluye 40 documentos y comunicaciones, de la Policía Nacional, a través del Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF); de la Guardia Civil, a través del Centro de Coordinación del Estrecho (CCOE), la Jefatura de Información de la Guardia Civil (JIGC), el Centro de Coordinación para la Vigilancia Marítima de Costas y Fronteras (CECORVIGMAR) y el Estado Mayor; del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y del Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas (CIFAS).

Se trata de información del mes previo a la entrada de migrantes a Ceuta. El Gobierno ha mantenido desde el principio de la crisis migratoria que no recibió informes que alertaran de una entrada de las dimensiones de la que se produjo, ni pruebas solventes que apunten a la intervención de Marruecos. La ministra portavoz, Elma Saiz, ha asegurado que los que se desclasifican son los documentos de que dispone hasta ahora el Gobierno y, que si aparecen otros nuevos "que tuvieran relevancia", serán también compartidos. En el caso de los que afectan a la seguridad nacional, el cauce será la Comisión de Secretos Oficiales del Congreso, donde podrán ser consultados por los grupos parlamentarios.

Hasta ahora se conocían dos informes elaborados por la fuerzas de seguridad del Estado para la jueza de la Audiencia Nacional María Tardón, que investiga el asunto, dos informes que la magistrada encargó. Uno, de la Policía Nacional, de la unidad de inteligencia de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras (CENIF), apunta que esa entrada masiva estuvo guiada por gendarmes marroquíes, unos uniformados y otros de paisano, en varias oleadas, con el objetivo de colapsar el control fronterizo y suprimir la capacidad de gestión. El otro, del Servicio de Información de la Guardia Civil, responde al dispositivo desarrollado por los distintos efectivos de Guardia Civil desplegados en el territorio y al operativo de rescate de las personas localizadas en aguas españolas.