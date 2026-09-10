El puerto de Ceuta, la estratégica puerta del Mediterráneo en el ojo del huracán por alojar un nuevo campamento migratorio

Por él pasaron, solo en 2025, unos dos millones de pasajeros en el ferry a la península y otros 10.000 de cruceros turísticos. Se movieron más de 1,5 millones de toneladas de mercancías y fue el cuarto de España en repostaje de barcos y el quinto en el paso de buques mercantes. Es el puerto de Ceuta, uno de los principales del Mediterráneo y ahora en el ojo del huracán por ser uno de sus muelles el lugar elegido para instalar un nuevo campamento para acoger a cientos de migrantes que siguen en la ciudad tras la entrada masiva de finales de julio.

Ceuta, con 19 kilómetros cuadrados de superficie, depende del mar para su conexión con el resto del país y el mundo y para abastecerse de productos. Y a un paso del centro de la ciudad, el puerto es clave para su economía. "Su potencial se basa en su situación geográfica como puerta de África, ventajas fiscales, experiencia en bunkering (suministro y repostaje de combustible) y shipchandlers (avituallamiento de buques) y fáciles comunicaciones", explica Puertos del Estado.

Cuenta con dos grandes diques de abrigo: el muelle de Poniente, que mide unos 1.500 metros de longitud y es donde se han ubicado las carpas de acogida de los migrantes, y el de Levante, con alrededor de 500 metros. Pero también tiene dos muelles principales en su interior: el Cañonero Dato, donde está la estación marítima; y el de España, ubicado de forma perpendicular a la costa y que alberga la torre de control y la zona de cruceros. Hay otras dársenas y muelles menores. También hay un puerto deportivo, conocido como Marina de Ceuta, con más de 400 amarres para diferentes tipos de embarcaciones recreativas.

Rodrigo García

La instalación del campamento de migrantes El pasado sábado, el Gobierno central tomó el control de una parte del puerto con el fin de instalar en la zona del muelle de Poniente carpas de acogida temporal de muchos de los migrantes irregulares que llegaron a la ciudad, procedentes de Marruecos, en los últimos días de julio y que siguen viviendo en campamentos improvisados en playas o calles. Esto autoriza al Ejecutivo a la utilización de unos 16.000 metros cuadrados de dominio público portuario para la instalación de las carpas que se estima podrán acoger a un millar de migrantes. Incluye espacios destinados a zona de descanso, enfermería y dispensario, así como de áreas para la atención e intervención social, servicios sanitarios, oficinas para el personal de la entidad encargada de la prestación del servicio y una caseta destinada al servicio de seguridad. El Gobierno toma el control del puerto de Ceuta para la ubicación temporal de migrantes El Ejecutivo ya ha habilitado hasta ahora en la ciudad otras parcelas en las que ya están funcionando centros de acogida, aunque sin poder abarcar a todas las personas que siguen en la calle. En lo que va de semana, en el puerto han ido avanzando los trabajos para acondicionar al menos 50 carpas facilitadas por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID). En cada una de ellas, en literas, pueden dormir hasta 16 personas. Por ahora, se desconoce cuándo podrán empezar a recibir a los migrantes. Carpas para acoger a migrantes en el puerto de Ceuta Rodrigo García

El rechazo de los trabajadores del puerto Este miércoles, varios cientos de personas salieron a las calles en rechazo a la instalación del nuevo centro de acogida en el puerto, convocados por el comité de empresa de la Autoridad Portuaria de Ceuta, organismo público que gestiona y administra el puerto. "Esto es una zona portuaria, una infraestructura crítica, con planes de seguridad muy estratégicos. Y no vemos idóneo el asentamiento para acoger a este tipo de personas", ha explicado la presidenta del comité, Pilar Sierra, en declaraciones a RTVE Noticias antes de la protesta, en el punto exacto donde se están acondicionando las carpas. "No estamos en contra de que se acojan a estas personas. No pueden dormir en la calle, pero hay otros lugares más adecuados, no meterlos en el núcleo urbano y mucho menos en una zona portuaria", ha agregado. Sierra destaca que hay un informe del jefe de infraestructura de la Autoridad Portuaria en contra de la instalación. Carpas para acoger a migrantes en el puerto de Ceuta junto a almacenes de una petrolera Rodrigo García En las cercanías del puerto están las instalaciones de almacenamiento de combustible de la Petrolífera Ducar y la empresa distribuidora de electricidad de la ciudad. Y alerta de más riesgos: "Tenemos aquí la escollera a la que pueden venir las narcolanchas fácilmente. Ahí, el Banco de Alimentos, que están muy preocupados por el ambiente que se pueda dar". Agrega también el peligro de que haya migrantes que se puedan colar en los ferrys que van a la península, y de la cercanía de una zona muy comercial. "Lo que no queremos es que se vuelva otra Loma Colmenar (barrio donde se ubica otro de los centros de acogida), con trifulcas, con policías y demás". El Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria rechazó por mayoría la propuesta de instalar las carpas, recuerda la sindicalista, "pero el informe llegó a Puertos del Estado y al día siguiente salió la orden ministerial de que el asentamiento se quedaba aquí", lamenta. 01.29 min TVE accede al campamento del Muelle de Poniente: así son las carpas que acogerán a los migrantes de Ceuta

El 'bunkering', el punto fuerte El ceutí es sin duda uno de los principales puertos del estrecho para servicios de bunkering. Está especializado en el tráfico de granel líquido, que incluye la carga y descarga de combustible y el suministro de barcos, lo que representa más de la mitad del tráfico del puerto, que tiene una plantilla de entre 140 y 150 personas. Según la Autoridad Portuaria, en el puerto se suministra cada año casi un millón de toneladas de combustible. "El objetivo del puerto es atraer y satisfacer las necesidades del petrolero mediano que utiliza combustibles intermedios. Esta especialización única en el servicio y suministro de barcos amarrados medianos no tiene rivales en el Estrecho de Gibraltar y el Puerto se considera el menos congestionado en el Estrecho", se puede leer en la web oficial del puerto. El año pasado, Ceuta fue el cuarto puerto español en lo que respecta al repostaje de barcos, con 804.443 toneladas, un 45,8 % más que en 2024. Un buque repostando en el Puerto de Ceuta Autoridad Portuaria de Ceuta