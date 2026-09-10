El puerto de Ceuta, la estratégica puerta del Mediterráneo en el ojo del huracán por alojar un nuevo campamento migratorio
- La instalación portuaria está especializada en el avituallamiento y el repostaje de barcos
- El Comité de Empresa de la Autoridad Portuaria alerta de los peligros de instalar el centro de acogida
Por él pasaron, solo en 2025, unos dos millones de pasajeros en el ferry a la península y otros 10.000 de cruceros turísticos. Se movieron más de 1,5 millones de toneladas de mercancías y fue el cuarto de España en repostaje de barcos y el quinto en el paso de buques mercantes. Es el puerto de Ceuta, uno de los principales del Mediterráneo y ahora en el ojo del huracán por ser uno de sus muelles el lugar elegido para instalar un nuevo campamento para acoger a cientos de migrantes que siguen en la ciudad tras la entrada masiva de finales de julio.
Ceuta, con 19 kilómetros cuadrados de superficie, depende del mar para su conexión con el resto del país y el mundo y para abastecerse de productos. Y a un paso del centro de la ciudad, el puerto es clave para su economía. "Su potencial se basa en su situación geográfica como puerta de África, ventajas fiscales, experiencia en bunkering (suministro y repostaje de combustible) y shipchandlers (avituallamiento de buques) y fáciles comunicaciones", explica Puertos del Estado.
Cuenta con dos grandes diques de abrigo: el muelle de Poniente, que mide unos 1.500 metros de longitud y es donde se han ubicado las carpas de acogida de los migrantes, y el de Levante, con alrededor de 500 metros. Pero también tiene dos muelles principales en su interior: el Cañonero Dato, donde está la estación marítima; y el de España, ubicado de forma perpendicular a la costa y que alberga la torre de control y la zona de cruceros. Hay otras dársenas y muelles menores. También hay un puerto deportivo, conocido como Marina de Ceuta, con más de 400 amarres para diferentes tipos de embarcaciones recreativas.
La instalación del campamento de migrantes
El pasado sábado, el Gobierno central tomó el control de una parte del puerto con el fin de instalar en la zona del muelle de Poniente carpas de acogida temporal de muchos de los migrantes irregulares que llegaron a la ciudad, procedentes de Marruecos, en los últimos días de julio y que siguen viviendo en campamentos improvisados en playas o calles.
Esto autoriza al Ejecutivo a la utilización de unos 16.000 metros cuadrados de dominio público portuario para la instalación de las carpas que se estima podrán acoger a un millar de migrantes. Incluye espacios destinados a zona de descanso, enfermería y dispensario, así como de áreas para la atención e intervención social, servicios sanitarios, oficinas para el personal de la entidad encargada de la prestación del servicio y una caseta destinada al servicio de seguridad.
El Ejecutivo ya ha habilitado hasta ahora en la ciudad otras parcelas en las que ya están funcionando centros de acogida, aunque sin poder abarcar a todas las personas que siguen en la calle.
En lo que va de semana, en el puerto han ido avanzando los trabajos para acondicionar al menos 50 carpas facilitadas por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID). En cada una de ellas, en literas, pueden dormir hasta 16 personas.
Por ahora, se desconoce cuándo podrán empezar a recibir a los migrantes.
El rechazo de los trabajadores del puerto
Este miércoles, varios cientos de personas salieron a las calles en rechazo a la instalación del nuevo centro de acogida en el puerto, convocados por el comité de empresa de la Autoridad Portuaria de Ceuta, organismo público que gestiona y administra el puerto. "Esto es una zona portuaria, una infraestructura crítica, con planes de seguridad muy estratégicos. Y no vemos idóneo el asentamiento para acoger a este tipo de personas", ha explicado la presidenta del comité, Pilar Sierra, en declaraciones a RTVE Noticias antes de la protesta, en el punto exacto donde se están acondicionando las carpas.
"No estamos en contra de que se acojan a estas personas. No pueden dormir en la calle, pero hay otros lugares más adecuados, no meterlos en el núcleo urbano y mucho menos en una zona portuaria", ha agregado. Sierra destaca que hay un informe del jefe de infraestructura de la Autoridad Portuaria en contra de la instalación.
En las cercanías del puerto están las instalaciones de almacenamiento de combustible de la Petrolífera Ducar y la empresa distribuidora de electricidad de la ciudad. Y alerta de más riesgos: "Tenemos aquí la escollera a la que pueden venir las narcolanchas fácilmente. Ahí, el Banco de Alimentos, que están muy preocupados por el ambiente que se pueda dar".
Agrega también el peligro de que haya migrantes que se puedan colar en los ferrys que van a la península, y de la cercanía de una zona muy comercial. "Lo que no queremos es que se vuelva otra Loma Colmenar (barrio donde se ubica otro de los centros de acogida), con trifulcas, con policías y demás". El Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria rechazó por mayoría la propuesta de instalar las carpas, recuerda la sindicalista, "pero el informe llegó a Puertos del Estado y al día siguiente salió la orden ministerial de que el asentamiento se quedaba aquí", lamenta.
El 'bunkering', el punto fuerte
El ceutí es sin duda uno de los principales puertos del estrecho para servicios de bunkering. Está especializado en el tráfico de granel líquido, que incluye la carga y descarga de combustible y el suministro de barcos, lo que representa más de la mitad del tráfico del puerto, que tiene una plantilla de entre 140 y 150 personas.
Según la Autoridad Portuaria, en el puerto se suministra cada año casi un millón de toneladas de combustible.
"El objetivo del puerto es atraer y satisfacer las necesidades del petrolero mediano que utiliza combustibles intermedios. Esta especialización única en el servicio y suministro de barcos amarrados medianos no tiene rivales en el Estrecho de Gibraltar y el Puerto se considera el menos congestionado en el Estrecho", se puede leer en la web oficial del puerto.
El año pasado, Ceuta fue el cuarto puerto español en lo que respecta al repostaje de barcos, con 804.443 toneladas, un 45,8 % más que en 2024.
El tráfico de pasajeros y cruceros
En 2025, el de Ceuta también fue el cuarto puerto por número de pasajeros, rozando los dos millones, por detrás de los de Baleares, Santa Cruz de Tenerife y Algeciras. En la ciudad autónoma no hay aeropuerto comercial de aviones, por lo que, aunque sí opción de viajar en helicóptero desde o hacia Algeciras o Málaga, la vía marítima es la principal para recalar en suelo ceutí. A finales del año pasado se inauguró una nueva terminal de pasajeros. La única línea regular por barco en la ciudad autónoma conecta Ceuta con Algeciras en trayectos en ferry que duran 45 minutos. Son tres las compañías navieras de alta velocidad que efectúan entre 15 y 20 travesías diarias.
Además, el año pasado, la ciudad recibió 12 escalas de cruceros, con unos 10.000 turistas y 5.000 tripulantes. Y aunque el número de visitantes creció un 24,3 %, la ciudad autónoma sigue representando un porcentaje muy bajo en este negocio en el país.
El tráfico de cruceros es atendido principalmente en el Muelle España. Una de las principales bazas para los turistas es la cercanía con el centro de la ciudad —a solo 100 metros— y sus principales focos turísticos. Por sus limitaciones técnicas solo puede dar servicio a buques de ciertas dimensiones, pero no a los cada vez más frecuentes megacruceros de gran tamaño.
Mientras, la Guardia Civil es la principal competente en materia de seguridad del puerto y la Policía Nacional hace el control de documentación con el apoyo del Frontex (Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas), la Policía Portuaria, un cuerpo administrativo, controla los accesos al recinto portuario de personas, vehículos y mercancía. Es por eso que para Javier García, agente además de delegado sindical, si los migrantes que estén en el campamento tienen libertad de movimiento y quieren acceder a la zona restringida del puerto "se puede poner en peligro" tanto su propia integridad como la de los trabajadores.
"A nosotros nos afecta en materia de seguridad, porque cuando entra una persona no autorizada a la zona restringida se le tiene que echar de esa zona. O sea, a nosotros nos afecta la inmigración, pero no tenemos competencias de inmigración. Claro, pero en este caso, con el asentamiento, nos vamos a tener que enfrentar a ello si se producen intentos continuos de entrada", recalca.