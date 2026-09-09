Barcelona - Feyenoord, en directo hoy el partido de la primera jornada de Champions

El FC Barcelona y el Feyenoord se enfrentan (21:00) en la primera jornada de la Champions League en el Spotify Camp Nou. Los culés debutan en la competición en la temporada 2026-2027 y las sensaciones que han dejado en lo que llevamos de curso no pueden ser mejores.

En directo el Barcelona - Feyenoord | Champions League Cuatro victorias en cuatro partidos de Liga con 17 goles a favor y tan solo 2 en contra. Los de Hannsi Flick son una máquina perfectamente engrasada que buscarán dominar Europa y llevarse a sus vitrinas un trofeo que no levantan desde la temporada 2014-2015. El conjunto catalán ganó el pasado domingo por 5-0 al Valencia, una goleada que significa la tercera vez en apenas cuatro partidos que marcaron cinco goles. Todo esto está siendo gracias a sus buenas actuaciones corales con Lamine Yamal y Pedri recuperando su mejor versión, Raphinha "saliéndose" de '9', Fermín en vuelo tras recuperarse de su lesión, el muro en defensa... Además, a eso se suma un Rodri, ya titular, que sigue acumulando minutos.

Once del Barça Joan García; Cancelo, Christensen, Cubarsí, Koundé; Pedri, Rodrigo, Dani Olmo; Karim Adeyemi, Raphinha y Lamine Yamal.

Once del Feyenoord Tjark Ernst; Mika Mármol, Tsuyoshi Watanabe, Jeremiah St. Juste, Givairo Read; Luciano Valente, Charles Vanhoutte, Gjivai Zechiël; Javi López, Nacho Ferri y Anis Hadj Moussa.

Flick y Lamine, confiados En la rueda de prensa previa, Hansi Flick, ha afirmado sobre sus jugadores: "Veo mucha calidad e intensidad, están para ganar". Preguntado por si este año ve más cerca el título, insistió en las buenas sensaciones de su plantilla: "Yo veo mucha intensidad, muchas ganas de jugar al fútbol. También mucha comunicación en el equipo, están conectados y trabajan mucho en el campo y eso es lo más importante. Todos están preparados para ganarla y eso es algo muy bueno". También ha hablado Lamine Yamal y lo ha hecho sobre sus objetivos para esta temporada. El español ha destacado especialmente la Champions. "No hay más motivación que me quede la Champions por ganarla, es el torneo más especial. Este año puede ser con los jugadores que han llegado, Gordon, Rodri, Adeyemi, Joao...", afirmó. El extremo, que recientemente asumió uno de las capitanías del Barça, explicó que lo vive como "un orgullo" y una responsabilidad. "Es un orgullo, me hace responsable y es de agradecer a mis compañeros que me elijan. Tengo 19 años pero quiero estar a la altura", indicó.