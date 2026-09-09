La Vuelta 2026: perfil, recorrido, hora, dónde ver y claves de la etapa 18 entre El Puerto de Santa María y Jerez de la Frontera

La 18ª etapa de la Vuelta Ciclista a España 2026, este jueves 10 de septiembre, transcurre entre El Puerto de Santa María y Jerez de la Frontera, una contrarreloj de 32,1 kilómetros de recorrido que puedes seguir en directo, en abierto y gratis por Teledeporte, La 2 y RTVE Play a partir de las 14:50 horas.

Jornada clave para la carrera donde el español Enric Mas (Movistar) defiende el maillto rojo de líder, con poco más de dos minutos de ventaja sobre el austriaco Felix Gall (Decathlon) y el esloveno Primoz Roglic (Red Bull) a falta de cinco etapas para finalizar la 81ª edición de La Vuelta el próximo domingo en Granada.

Etapa 18 de La Vuelta 2026: perfil y recorrido La cotrarreloj entre El Puerto de Santa María y Jerez de la Frontera cuenta tan solo con 190 metros de desnivel acumulado, por lo que es una crono pura con apenas tramos de subida. Aerodinámica, potencia y resistencia para que los mejores rodadores del mundo busquen la victoria de etapa de La Vuelta y para que los candidatos a la general puedan acercarse o despedirse de sus objetivos. Mapa y recorrido de la etapa 18 de La Vuelta 2026 LaVuelta Tras los primeros 5 kilómetros totalmente llanos, los correodores afrontan una pequeña tachuela de solo 3 kilómetros y apenas 36 metros de desnivel para rodar después otros 10 kilómetros sin nada de elevación y afrontar una parte final algo más exigente con dos ligeras elevaciones por encima de los 100 metros de altitud antes de lanzarse hacia la parte final, ligeramente tendida de unos 11 kilómetros antes de cruzar la línea de meta.

Claves de la etapa 18 de La Vuelta 2026 Una contrarreloj en la que el viento puede afectar y sobre todo las fuerzas tras 17 etapas de Vuelta 2026. Tan solo una pequeña subida pasado Lomopardo puede exigir algo más a los ciclistas, que más allá de eso tendrán una pelea contra el crono con un asfalto totalmente llano y bien asfaltado. Si tomamos como referencia lo que ocurrió en la etapa prólogo disputada en Mónaco sobre 9,4 kilómetros donde Tadej Pogacar logró la victoria, entre los favoritos, Primoz Roglic marcó el mejor tiempo de los tres máximos candidatos a ganar la Vuelta 2026, con 11 segundos de ventaja sobre Enric Mas, mientras el asutriaco Felix Gall perdió 13 segundos con respecto al español y 24 en relación al esloveno, ahora tercero de la general.