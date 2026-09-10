El tiempo hoy 10 de septiembre en España: aviso naranja por tormentas y oleaje en el Mediterráneo y en Cataluña

Este jueves 10 de septiembre dejará chubascos y tormentas fuertes o muy fuertes en el sureste peninsular y Baleares de madrugada y a primeras horas, rachas muy fuertes de viento en el Ampurdán, subida de las máximas en las montañas del norte peninsular y descensos notables en el Alborán, tercio sureste e islas. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) espera una jornada marcada por cielos poco nubosos o despejados en buena parte del país, aunque a primeras horas persistirá la inestabilidad en el este peninsular y Baleares; también se prevén intervalos nubosos en el noroeste y sureste.

Las lluvias, tormentas, olas y viento pondrán en aviso a Andalucía, Baleares, Cataluña, Región de Murcia y Comunidad Valenciana, según la predicción de la Aemet. Andalucía alcanzará el nivel naranja por lluvias y tormentas; Región de Murcia y la Comunidad Valenciana, por lluvias; y Cataluña, por olas.

Posibles bancos de niebla matinales en el norte y sureste peninsular, así como en el prelitoral mediterráneo. Chubascos con tormenta probablemente fuertes en regiones de Almería, Murcia, sur de la Comunidad Valenciana e islas Pitiusas, incluso localmente muy fuertes durante la madrugada y primeras horas de la mañana; podría darse alguna precipitación ocasional en Galicia, el Cantábrico, el Estrecho y Alborán.

Temperaturas máximas para el jueves 10 de septiembre. EL TIEMPO TVE

Las temperaturas máximas bajarán de forma notable en el Alborán, sureste peninsular y Baleares, subirán en la mitad norte peninsular y se mantendrán sin cambios en el resto; las mínimas bajarán en la mayor parte de la Península, con pocos cambios en Baleares; las noches tropicales quedarán restringidas a puntos de litoral mediterráneo y bajo Guadalquivir.

Intervalos fuertes de viento en el norte de Baleares, rachas muy fuertes en el Ampurdán; viento moderado en el litoral noroeste y sureste peninsular, Ebro y el Estrecho; flojo en el resto.

En Canarias, cielos nubosos en la vertiente norte con posibles lloviznas, poco nubosos o despejados en el resto, calima en altura; las temperaturas máximas y mínimas bajarán, aunque persistirán las noches tropicales; viento moderado con intervalos de fuerte.

Temperaturas mínimas para el jueves 10 de septiembre. EL TIEMPO TVE