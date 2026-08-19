El calentamiento sin precedentes de los mares europeos amenaza la fauna marina y el clima costero

El cambio climático impulsado por la actividad humana está detrás de las temperaturas superficiales del mar (SST) sin precedentes registradas en las costas europeas, el Atlántico y el Mediterráneo occidental. Un análisis del grupo internacional de científicos World Weather Attribution advierte de que el pasado mes de julio se convirtió en el periodo con las aguas marinas más cálidas jamás registradas a nivel global, alcanzándose en Europa anomalías térmicas de hasta 6 grados Celsius por encima de los valores habituales.

Esta drástica alteración de los termómetros marinos está transformando de forma directa la biodiversidad de los ecosistemas acuáticos. Los científicos informan de un desplazamiento masivo de especies hacia latitudes más norteñas en busca de aguas frías, con la consecuente amenaza para la fauna autóctona y la pesca destinada al consumo humano. En regiones como el Reino Unido se ha detectado una inusual proliferación de pulpos o comportamientos anómalos en cetáceos, como delfines alimentándose de medusas ante el descenso poblacional de sus presas habituales, entre ellas la caballa.

Asimismo, el calentamiento de los mares traslada sus efectos a la franja terrestre, elevando la temperatura del aire y disparando los niveles de humedad en las regiones costeras. Este fenómeno agrava el estrés térmico sobre la población litoral, especialmente durante las noches, donde la falta de refrescamiento nocturno complica el descanso. El estudio, elaborado por investigadores de Suiza, Suecia, Estados Unidos, Irlanda y el Reino Unido, subraya la urgencia de estudiar el impacto acelerado de estos episodios de calor extremo en la superficie marina.