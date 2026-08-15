Una dana deja tormentas, granizo y fuertes rachas de viento en toda la Península y Baleares

Las altas temperaturas que ha registrado España en las últimas semanas han acabado creando el caldo de cultivo para una dana, con la práctica totalidad de la Península y Baleares bajo el efecto de la lluvia, las tormentas y fuertes rachas de viento.

La responsable de esta dana es una vaguada atlántica que recorre la Península de oeste a este, y que durante la tarde de este sábado ha alcanzado su mayor intensidad. Solo se han librado de la inestabilidad el litoral cantábrico, Huelva y Cádiz.

La vaguada es una ondulación del chorro de aire polar que transporta aire más frío en altura e impulsa el desarrollo de situaciones de inestabilidad atmosférica, especialmente cuando entra tras días de intenso calor en la superficie como los últimos que ha experimentado España, con máximas de 42 grados en muchos puntos del país.

La inestabilidad se empezó a notar la pasada noche. Muchos pueblos de Castilla y León y Castilla-La Mancha han experimentado reventones de granizos de hasta tres centímetros de diámetro en municipios como Astorga (León), los de la sierra de Gredos, en Ávila, o Nerpio (Albacete).

En Andalucía, donde un terremoto de magnitud 5 ha sacudido Granada a la 1:04 horas, numerosos municipios han sufrido tormentas con fuerte aparato eléctrico.

La dana se ha notado especialmente en las provincias de Granada, Málaga y Córdoba, donde han caído unos 900 rayos nube-tierra, y la lluvia ha dejado hasta 25 litros por metro cuadrado en algunos puntos de esas provincias la pasada madrugada.