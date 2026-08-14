Hay un 69 % de probabilidad de que El Niño de este año sea el mayor desde que se iniciaron los registros en 1950

El Centro de Predicción Climática de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA, en inglés) de Estados Unidos elevó en su más reciente informe la posibilidad de que El Niño, de octubre a diciembre próximo, sea "un histórico evento que exceda la fuerza" de fenómenos anteriores, lo que supondría un aumento en la temperatura usual del océano Pacífico de 2,5 grados centígrados. Los registros de temperatura del Pacífico comenzaron en 1950.

El informe menciona que El Niño se está fortaleciendo y hay una probabilidad superior al 90% de un evento muy fuerte durante el otoño y el invierno de 2026-2027 en el hemisferio norte.

En la medición de temperaturas en la capa superior del océano Pacífico, entre 0 y 300 metros, del 2 al 6 de agosto de 2026 (pentodo del 4 de agosto), se observaron las anomalías representadas en la siguiente gráfica.

Sección de profundida - longitud de las anomalías de temperartura de la capa superior del océano (0-300 m) en el Pacífico ecuatorial en grados centígrados. NOAA

El organismo elevó sus pronósticos tras detectar que El Niño, que surgió en junio, se fortaleció durante el último mes, con anomalías en la temperatura que superaron los 2 grados centígrados en la superficie del Pacífico oriental y hasta los 10 grados bajo la superficie.

La oficina meteorológica declara la formación de El Niño cuando las temperaturas en el Pacífico ecuatorial están 0,5 grados centígrados por encima del promedio por "varios meses consecutivos".

En la gráfica, bajo esta línea, se muestra la anomalía de temperatura entre septiembre de 2025 y agosto de 2026

Anomalía de temperatura promediada en el área para la capa superior del océano en el Pacífico ecuatorial (5ºN - 5º, 180º- 100ºO) NOAA

El Niño es un fenómeno climático que implica aguas más cálidas de lo normal en el Pacífico y aires del oeste más intensos, que resultan en un aumento de la cizalladura vertical del viento, o lo que es lo mismo, la variación brusca en la velocidad o la dirección del viento a medida que se cambia de altitud en la atmósfera.

Para países en su zona de impacto, como Estados Unidos, esto implica condiciones más secas y un invierno más cálido de lo usual, apuntó la NOAA, aunque también implicará "lluvias y posibles inundaciones" en el sur del país norteamericano.

Los vientos de El Niño también suponen una posibilidad mayor de ciclones tropicales en el Pacífico, aunque una menor probabilidad de huracanes en el Atlántico.

De hecho, el fortalecimiento de El Niño llevó a la NOAA a rebajar el 6 de agosto su previsión para la temporada del Atlántico al estimar máximo 13 tormentas, por debajo del promedio histórico, pero en el Pacífico oriental prevé hasta 22 ciclones, por encima de la media.

Por otro lado, el organismo climático reportó que julio fue el mes más caluroso en la historia de Estados Unidos desde que hay registro, con una temperatura promedio de casi 25 grados centígrados, 1,8 grados sobre el promedio del siglo XX.

01.17 min Transcripción completa más destacado todavía el calor muy intenso y las tormentas precaución el Niño es un fenómeno climático natural que se produce por el calentamiento anómalo de las aguas superficiales del Pacífico ecuatorial aunque se origina a miles de kilómetros de distancia puede alterar los patrones meteorológicos de buena parte del planeta y modificar el comportamiento de las lluvias ...y las temperaturas en numerosas regiones. Lo que preocupa a los expertos no es solo su posible intensidad sino el contexto en el que llega. El planeta encadena años de temperaturas récord impulsadas por el calentamiento global y Naciones Unidas advierte de que el Niño podría actuar como un amplificador de los fenómenos extremos. La Organización Meteorológica Mundial alerta de un mayor riesgo de olas de calor, sequías, lluvias torrenciales e incendios forestales durante los próximos años próximos meses algunos modelos incluso apuntan a que podría convertirse en un episodio de gran intensidad. En España la AEMET pide prudencia y recuerda que la relación entre el niño y el tiempo en la Península no es directa. Aún así, los meteorólogos coinciden en que su evolución será seguida muy de cerca en un verano que ya se prevé más cálido de lo habitual y marcado por la preocupación ante los efectos del cambio climático El mundo, a las puertas de un "Súper El Niño"