Buscador de los informes sobre Ceuta: al menos 18 avisos de la entrada masiva de migrantes

Los documentos que pueden consultarse en esta página son los mismos que el Gobierno ha desclasificado sobre la situación migratoria en Ceuta. Han llegado como archivos PDF o páginas escaneadas. Son cientos de páginas, y leerlas una a una es la única forma de saber qué dicen.

DatosRTVE ha desarrollado una herramienta para facilitar la consulta y búsqueda en su contenido.

1.⁠ ⁠Convertir imágenes en texto

Sobre un documento en PDF solo se pueden hacer búsquedas a veces. Si las páginas llegan como imágenes, con sellos, membretes o tachaduras, los buscadores convencionales no funcionan. Por eso, cada página se ha pasado por un sistema de reconocimiento óptico de caracteres (OCR de Mistral), que convierte la imagen de un texto mecanografiado en texto legible por un ordenador. A partir de ahí se puede buscar una palabra, un nombre o una fecha en todo el fondo documental.

Ese texto no sustituye al documento. Junto a cada ficha está el PDF original completo, y es la fuente, de modo que en cualquier momento puede comprobarse que el PDF publicado es exactamente el que se recibió.

Dos precisiones importantes:

El OCR se equivoca. Aunque se ha realizado una revisión humana, el texto que produce la máquina puede contener errores ortográficos o de transcripción.

Cada línea de texto conserva su página de origen. No hay ningún punto del proceso en el que el texto se separe del documento y la página de los que procede. Esto es lo que permite que cualquier afirmación pueda comprobarse yendo al escaneo original.

2. ¿De qué habla cada documento?

De cada documento se ha extraído quién lo firma, a quién va dirigido, de qué fecha es, qué asunto trata y qué personas, organismos y lugares menciona.

Se han separado también dos cosas que suelen confundirse: la fecha en que se escribe un documento y las fechas de las que habla. Una comunicación del 2 de julio puede estar advirtiendo de algo previsto para el día 6. Esa distinción es la que permite saber cuánto tiempo antes se avisó de lo que después ocurrió, y por eso cada fecha citada aparece indicada por separado.

Cuando un documento no lleva fecha en su encabezado, se emplea la fecha más temprana de las que aparecen escritas en su texto, y queda marcada como aproximada. Nunca se estima ni se deduce una fecha que no esté en el papel.

Asimismo, un modelo de lenguaje lee cada documento y extrae qué es, quién lo firma o lo envía, a quién va dirigido, su asunto (si existe un campo como tal) o una línea descriptiva y las personas, organizaciones y lugares citados.

3.⁠ ⁠Qué consideramos un "aviso"

No todos los papeles desclasificados son avisos. Hay informes, estudios, resoluciones y anexos. Para poder filtrarlos, hemos fijado un criterio y lo hemos aplicado a todos por igual.

Consideramos aviso una comunicación que cumple dos condiciones a la vez: que la emita una administración del Estado o un Cuerpo o Fuerza de Seguridad dirigiéndose a otro organismo público, y que transmita información sobre un cambio o una anomalía en la situación migratoria en Ceuta, como un aumento, una situación crítica, una advertencia de riesgo o una escalada.

No hemos contado como avisos los análisis estadísticos sin alerta, las comunicaciones administrativas internas ni las evaluaciones posteriores a los hechos.

Un documento puede no ser un aviso y contener varios dentro: un informe que reproduce comunicaciones anteriores. Por eso la marca dice si el documento contiene un aviso, no si lo es.

4.⁠ ⁠La revisión humana

Se ha usado inteligencia artificial para leer y clasificar el fondo documental, porque el volumen no permite otra cosa en el plazo disponible. Pero nada se ha publicado sin que una persona lo revisara antes. Periodistas de RTVE Noticias han comparado la transcripción con el escaneo original y han confirmado, mejorado o rechazado las decisiones de la máquina.

5. Lo que este trabajo no puede decirte

El reconocimiento de texto comete errores. Sobre mecanografía, sellos superpuestos y papel escaneado, hay erratas. Se han revisado, pero no es posible garantizar que no quede alguna. Ante cualquier duda sobre una cifra o un nombre, consulta el documento original: está enlazado en cada ficha.

Algunas fechas son aproximadas. Cuando un documento no lleva fecha en su encabezado, hemos usado la más antigua de las que aparecen en su texto, y así queda indicado. Nunca hemos deducido ni estimado una fecha que no estuviera escrita.

Que algo no aparezca aquí no significa que no exista. Significa que no está en los documentos que se han desclasificado.

La clasificación por temas es una decisión editorial de RTVE Noticias, no de los organismos que firmaron los documentos.

6.⁠ ⁠Herramientas

Este trabajo lo han realizado las áreas de Datos e Innovación de Informativos de RTVE. Es un desarrollo propio sobre infraestructura interna. El OCR y análisis de texto se ha hecho mediante modelos de lenguaje de Mistral AI. El código del proceso y el registro de cada operación —qué se procesó, cuándo, quién lo revisó y qué cambió— se conservan y son auditables.