Liverpool - Atlético de Madrid, en directo hoy el partido de la primera jornada de Champions
- Sigue en esta noticia el minuto a minuto del partido que se juega en Anfield a las 21:00h
El Atlético de Madrid inicia este miércoles su andadura en la Champions 2026-27 con un compromiso de máxima exigencia ante el Liverpool FC en Anfield. Los de Simeone afrontan el estreno europeo tras sufrir su primer tropiezo liguero el pasado fin de semana ante el Athletic Club (3-0), un fuerte toque de atención en San Mamés que obliga ahora a los rojiblancos a recuperar la solidez defensiva y la agresividad que los caracteriza.
El Liverpool sale con Alisson, Araújo, Jáquet, Van Dijk, Kerkez, Mac Allister, Wirtz, Szoboszlai, Ngumoha, Barcola e Isak.
En el Atleti, una novedad importante: Julián Alvarez titular. Oblak, Llorente, Pubill, Cuti Romero, Hancko, Giuliano, Barrios, Koke, Baena Kang-in Lee y Julián Alvarez.
En directo el Liverpool - Atlético de Madrid | Champions League
La previa del partido
Y es que Anfield evoca noches memorables para el Atlético, como la vuelta de los octavos de final de la temporada 2019-20, cuando se impuso por 2-3 en la prórroga, o más recientemente la temporada pasada, cuando cayeron por 3-2 en la primera jornada después de recibir dos goles en menos de 10 minutos y dejar escapar el empate en el descuento.
Ahora, mientras el club empieza a dejar atrás el ruido veraniego que ha rodeado a Julián Álvarez y su futuro, el argentino ha entrado en la convocatoria y podría tener opciones de entrar en el once, ya que Simeone contará con las bajas de Alexander Sorloth por lesión y de Arnau Ortiz por sanción.
Enfrente estará un Liverpool entrenado por Andoni Iraola que llega tras lograr su primera victoria de la temporada frente al Ipswich Town (0-2), y en el que serán baja Joe Gómez, Conor Bradley y Hugo Ekitike. En el partido ya tuvo minutos el ex del PSG Bradley Barcola, quien podría formar parte del once siempre y cuando el técnico vasco no le dé continuidad a Víctor Muñoz.
La defensa rojiblanca, a la que se le vieron las costuras en San Mamés, se pone a prueba ahora contra un ataque peligroso con la velocidad del extremo español o el atacante galo, además de la letalidad de Aleksander Isak o Cody Gakpo, mientras Dominik Szoboszlai será el encargado de hacer jugar al equipo de los 'reds', que nunca han perdido como locales en su primer partido en una edición de la Copa de Europa.
Y es que el Atlético de Madrid necesita una alegría asaltando el feudo inglés, en el que solo han ganado el PSG y el Manchester City desde el pasado mes de diciembre, con una racha de 17 victorias en sus últimos 18 partidos continentales en Anfield en la primera fase. Sin embargo, cabe destacar que el lateral español Marcos Llorente, que recientemente anunció su adiós de la selección, ha anotado cuatro goles en las dos visitas al templo rojo.