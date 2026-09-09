Liverpool - Atlético de Madrid, en directo hoy el partido de la primera jornada de Champions

El Atlético de Madrid inicia este miércoles su andadura en la Champions 2026-27 con un compromiso de máxima exigencia ante el Liverpool FC en Anfield. Los de Simeone afrontan el estreno europeo tras sufrir su primer tropiezo liguero el pasado fin de semana ante el Athletic Club (3-0), un fuerte toque de atención en San Mamés que obliga ahora a los rojiblancos a recuperar la solidez defensiva y la agresividad que los caracteriza.

El Liverpool sale con Alisson, Araújo, Jáquet, Van Dijk, Kerkez, Mac Allister, Wirtz, Szoboszlai, Ngumoha, Barcola e Isak.

En el Atleti, una novedad importante: Julián Alvarez titular. Oblak, Llorente, Pubill, Cuti Romero, Hancko, Giuliano, Barrios, Koke, Baena Kang-in Lee y Julián Alvarez.

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