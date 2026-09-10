El Banco Central Europeo sube los tipos de interés ante la incertidumbre por el repunte de la inflación
- El BCE ha decidido una subida de 25 puntos básicos que sitúa los tipos en la eurozona en el 2,5%
- Es el segundo incremento en el precio del dinero en lo que va de año tras el alza de tipos de junio
El Banco Central Europeo ha cumplido con el guion que los expertos llevaban anunciado semanas. El organismo que preside Christine Lagarde ha tomado la decisión de subir los tipos de interés 25 puntos básicos. Una encarecimiento del precio del dinero en la eurozona que lleva a la tasa de depósito al 2,5%.
Solo han pasado tres meses desde la anterior subida, que fue en junio de 2026, y el motivo de la decisión al alza de septiembre es básicamente el mismo: una inflación que está desbocada por los shocks energéticos procedentes de la guerra en Oriente Medio y que sitúan la tasa de IPC de la eurozona muy por encima del objetivo que persigue el BCE: el 2%.
Concretamente, la inflación en la eurozona aceleró en agosto hasta el 3,3% (desde el 2,9% de julio) por unas tensiones geopolíticas entre Irán y Estados Unidos que han encarecido drásticamente los costes del gas y el petróleo (la inflación de la energía se disparó un 14,3%).
El BCE revisa al alza sus expectativas de inflación
Con esos datos sobre la mesa, el BCE mantiene su previsión de inflación en el 3% para este año, pero ha decidido revisar al alza las cifras para los siguientes. Así, se estima que 2027 termine con una tasa de IPC del 2,5% y un 2,1% en 2028.
Revisión al alza del crecimiento de la eurozona
El movimiento que este jueves ha decidido el BCE no solo tiene en cuenta la inflación sino también el crecimiento. Como la economía de la eurozona está aguantando mejor de lo esperado frente a las guerras y las tensiones políticas, el Banco Central puede seguir subiendo los tipos de interés. Con un PIB que en el segundo trimestre del 2026 creció un 0,6%, los fantasmas de la contracción se alejan.
De hecho, el organismo ha decidido revisar al alza sus previsiones de crecimiento. De este modo, se proyecta un crecimiento del 0,9% para 2026, del 1,4% para 2027 y del 1,5% para 2028.
El BCE "preparado para navegar la incertidumbre"
El BCE reconoce en el comunicado oficial que perspectivas siguen siendo muy inciertas, "con riesgos a la alza para la inflación y a la baja para el crecimiento económico". En relación con el shock energético, el organismo tiene sobre la mesa diferentes escenarios que dependen de la evolución del conflicto en Oriente Medio, su intensidad y su duración.
El BCE sigue de cerca los "efectos indirectos y de segunda ronda" que pueda causar pero no se compromete con ninguna decisión futura. Asegura estar "bien posicionado para navegar la incertidumbre causada por el conflicto" y subraya que tomará sus próximas decisiones siguiendo "un enfoque basado en los datos y reunión por reunión para determinar la postura adecuada de política monetaria".
Ahora queda por saber si esta será la segunda y última subida de tipos de interés de 2026 o si el BCE tomará la decisión de llevar a cabo algún repunte más en el precio del dinero antes de que termine el año.