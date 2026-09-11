El refugio de los subsaharianos que llegaron a Ceuta: "Huyo de la guerra de mi país, tengo que ayudar a los que quedan allá"

En Loma Margarita, en Ceuta, un área de uso militar se ha transformado en un espacio de acogida temporal para alrededor de 1.200 de los subsaharianos que, además de marroquíes y otras nacionalidades del norte de África, llegaron durante la entrada masiva de inmigrantes irregulares del 30 y 31 de julio. Un lugar, como los otros campamentos dispuestos por las autoridades, con el que se busca desalojar de las calles a las miles de personas que siguen durmiendo a la intemperie. "Huyo de la guerra de mi país, tengo que ayudar a los que quedan allá", revela un joven sudanés a las puertas del centro.

Su presencia es mucho menor que la de los miles de marroquíes que cruzaron la frontera y, a diferencia de estos, muchos de los subsaharianos, que aguardaban en el norte de Marruecos la oportunidad de pasar a España, provienen de países en conflicto o con graves crisis humanitarias, lo que hace más factible la concesión del asilo. Además de sus lenguas locales, hablan francés o árabe y, en menor medida, inglés. Todos cargan una enorme mochila emocional a cuestas. Pero pocos se atreven a compartirla ante un micrófono.

"La mayoría de las personas que acogemos son hombres adultos que vienen de lugares como Sudán, Eritrea, Somalia, Chad... Y normalmente son perfiles que han tenido que hacer un trayecto muy largo para poder llegar hasta aquí, y vienen generalmente huyendo de situaciones de persecución, de conflictos, de situaciones muy complicadas", explica a RTVE Noticias María Tejada, responsable de comunicación en Accem, organización sin ánimo de lucro encargada del operativo de emergencia.

Migrantes a las puertas del espacio de acogida de Loma Margarita, en Ceuta Rodrigo García

"Tratar a las personas como personas" Entre profesionales encargados de la coordinación a trabajadores sociales o educadores, el equipo de esta ONG que está trabajando en esta explanada militar supera el centenar de personas, en un dispositivo que atiende las 24 horas, por turnos. En estas instalaciones se proporciona cama, techo y tres comidas al día, en coordinación con el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones —que es el que otorga los fondos para estos espacios en función del número de personas que se atienden— y otras organizaciones como Cruz Roja y Médicos del Mundo. Pero además de cobijo, se organizan también actividades para sobrellevar el tiempo, como clases de castellano, donde aprenden pinceladas para poder comunicarse de forma básica. "La verdad es que te genera mucha empatía ver la esperanza que tienen, las ganas que tienen de poder desarrollarse", agrega Tejada. "Es muy importante la intervención y la parte humana con las personas. Las necesidades básicas en una emergencia van más allá de la comida, el techo o el alojamiento. Implica tratar a las personas como personas, tener un trato humanitario, poder dirigirte a ellas por su nombre, poder escucharlas, que se sientan oídas, comprendidas, que puedan hacer algo con el tiempo, que no sean solamente meras personas a la espera de qué pasa", recalca. Chabolas, mezquitas improvisadas y barberías sobre la arena: la playa del Trampolín, de oasis familiar a ciudad de migrantes Rodrigo García Melero

"Este lugar es mejor que la playa" Con el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) de la ciudad autónoma, que cuenta con una capacidad oficial de 512 plazas, colapsado ya desde antes de la crisis, el de Loma Margarita y el de Loma Colmenar —con 1.200 plazas— fueron los primeros espacios abiertos para dar cobijo a las personas que estaban pernoctando o asentadas en la playa del Trampolín, que con cientos de chabolas sigue siendo el principal asentamiento precario para multitud de los miles de migrantes que continúan en la intemperie en las calles. Entre ellos también del África subsahariana. Pero mientras en el de Loma Colmenar son cientos los marroquíes que esperan fuera para tener una plaza, en el de los subsaharianos, no vemos a nadie. "Creo que este lugar (Loma Margarita) es mejor que esa playa. Estuvimos allí tal vez un mes o 25 días, y no es fácil, es demasiado duro", afirma a RTVE Noticias Elasul Assadiq, un joven de 26 años procedente de Sudán. Lo hace a las puertas del campamento, adonde vemos llegar apresurados a otros tantos más porque es la hora del reparto de comida. "Antes de ser ilegal estaba huyendo de la guerra en mi país. Por eso tengo que ayudar a la gente que se queda allá. No vine aquí solo para disfrutar o para mejorarme a mí mismo, no", recalca el chico. Elasul, un joven migrante de Sudán, a las puertas del centro de acogida de Loma Margarita, en Ceuta Rodrigo García Sudan arrastra una larga guerra que, desde que comenzó en 2023, ha dejado a más de 34 millones de personas con necesidad de asistencia humanitaria, , la cifra más alta del mundo según la ONU. Elasul llegó solo desde su país a Marruecos —donde permaneció dos años y medio— y solo entró también a España: "Muchos de nosotros tenemos sueños. Y mi sueño es venir aquí, a Europa. No me refiero a un país en concreto. Simplemente... decidí venir". "Estaba viviendo en la selva. En el bosque de Marruecos, en las montañas", relata. ¿Qué espera ahora?, le preguntamos. "¿En este momento? No depende de lo que yo quiera. Depende de lo que estoy esperando, porque no está en mis manos, está fuera de mi control. No puedo hacer nada. Si dijera 'quiero ir a otro país', no podría. Solo estoy esperando aquí para ver qué dice el Gobierno sobre mí, o qué dice la Administración de esta ciudad sobre nosotros. Después de eso, ya veremos", subraya. "Tal vez nos quedemos aquí en España, Inshallah (si Dios quiere)", concluye. Migrantes subsaharianos llegan al centro de acogida de Loma Margarita, en Ceuta Rodrigo García