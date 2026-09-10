El Gobierno dice que era "muy difícil anticiparse" en Ceuta entre críticas de la oposición y de sus socios por la gestión

El Gobierno mantiene que era "muy difícil anticiparse" a la entrada de miles de migrantes el 30 y 31 de julio en Ceuta y que no hubo "avisos claros y con tiempo para poder desplegar un dispositivo para evitarlo". Así lo ha defendido este jueves el ministro de Transportes, Óscar Puente, en una entrevista en Las Mañanas de RNE, donde ha advertido: "¿Qué se podía hacer? ¿Mandar al Ejército y tirotear a la gente?". La oposición y sus socios de Gobierno han pedido "responsabilidades" un día después de la desclasificación de los informes de la crisis migratoria.

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha asegurado por su parte que el Gobierno trabaja unido y ha pedido "no buscar discrepancias donde no las hay", con relación a los documentos del CNI y la entrada masiva de migrantes en Ceuta. Hay escenarios cuya magnitud es "imprevisible", ha dicho en declaraciones en Toro (Zamora), donde ha visitado las obras del nuevo cuartel de Monte la Reina. Al ser preguntada por si se deben mejorar los protocolos del CNI para dar respuesta ante crisis como la de Ceuta, ha señalado que "cada uno ha hecho su trabajo como tenía que hacerlo".

La actuación del Ejecutivo es "incomprensible" en la crisis migratoria de Ceuta según ha afirmado el portavoz nacional del PP, Borja Sémper, en RNE, donde ha denunciado que "no se tomara ni una sola medida de refuerzo" en la frontera con Marruecos en las horas previas. Por su parte, el expresidente del Gobierno José María Aznar cree que la entrada masiva puso de manifiesto las consecuencias de haber "enajenado la amistad de aliados relevantes" y ha defendido recuperar una relación "normalizada" con Israel, al que considera "un aliado estratégico".

Los informes desclasificados por el Gobierno han permitido confirmar que el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) mantuvo el 29 de julio, víspera de la entrada masiva de migrantes, comunicaciones con su Delegación en Ceuta y con la Guardia Civil en las que trasladaba su preocupación por las convocatorias en redes sociales para el 30 de julio.

Precisamente, el delegado de Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano, entrevistado en la cadena SER, ha afirmado que "todo el mundo" sabía del llamamiento en redes sociales para entrar y ha insistido en que el CNI no "alertó", sino que trasladó en una conversación "informal" de WhatsApp una "información rutinaria" sobre la presión migratoria. Además, ha añadido que había informaciones en la prensa local el 27 de julio en las que se veía cómo jóvenes habían entrado y explicaban en TikTok y Facebook que "si entras en Ceuta no puedes ser rechazado".

Sumar pide ceses: "Alguien tendrá que asumir responsabilidades" El diputado de Compromís, dentro del grupo plurinacional de Sumar, Alberto Ibáñez, ha reclamado "poner en valor la transparencia" ante la gestión del Gobierno durante la crisis de Ceuta y ha considerado que las explicaciones ofrecidas son "bastante peregrinas", porque, a su juicio, "es evidente que algo falló". Ibáñez ha cuestionado que determinadas decisiones se comuniquen "por WhatsApp" en lugar de seguir "una cadena de mando" y ha advertido de que "habrá quien tiene que asumir responsabilidades". La portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Barbero, considera "grave" que habiendo "informaciones de tal calibre no llegaran donde tenían que llegar para que se adoptaran medidas" para que se haga bien la próxima vez y se depuren las responsabilidades que haga falta. Cree que si se descubre que hubo "un fallo" en la cadena de transmisión de la información tendrá que haber responsabilidades que se asuman". Preguntada por si cree que tendría que haber dimisiones en el Gobierno ha insistido en que se asuman "las responsabilidades que tengan que asumirse". Por su parte, la diputada de Més- Compromís, Águeda Micó, ha pedido ceses por la crisis de Ceuta y ha señalado al delegado del Gobierno. En los pasillos de la Cámara Baja, Micó ha explicado que los documentos conocidos este miércoles han puesto de relieve que la Delegación del Gobierno no se tomó en serio la información que le trasladaron los servicios de inteligencia españoles sobre la entrada masiva de personas inmigrantes el 30 y 31 de julio.