El PP acusa al Gobierno de mentir "desde el primer momento": "Hizo una dejación de funciones manifiesta y dolosa"

Minutos después de la publicación de los informes del Ejecutivo sobre la entrada masiva de inmigrantes en Ceuta los días 30 y 31 de julio, con las advertencias de organismos como el CNI o la Policía Nacional en las jornadas previas, la oposición critica que a pesar de los avisos el Gobierno "no hizo nada", por lo que les responsabiliza de "la invasión". "Sánchez miente. Lo sabían y no hicieron nada", ha dicho el PP.

Fuentes populares llaman la atención sobre la fecha elegida para desclasificar estos documentos, el mismo día en que declaraba la gerente del PSOE. Los documentos, aseguran, "demuestran sus mentiras en la invasión de Ceuta y su responsabilidad manifiesta en el asalto a la frontera y en el fallecimiento de 141 personas".

"Estaban avisados. Y decidieron conscientemente no hacer NADA", ha asegurado en X la portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, que califica lo sucedido como el "episodio más grave de la democracia".

Desde el Congreso de los Diputados, Muñoz ha repasado los documentos desclasificados por el Gobierno y ha insistido en esta acusación: "Todos sabían que estaban mintiendo, saben que mienten desde el primer momento y hoy hemos conocido esa mentira de Estado".

“Ester Muñoz, portavoz del PP en el Congreso, sobre los informes desclasificados de la entrada masiva en Ceuta: "Todos sabían que estaban mintiendo, saben que mienten desde el primer momento y hoy hemos conocido esa mentira de Estado"#Canal24horas pic.twitter.com/oQgqtbAFwP“ — RTVE Noticias (@rtvenoticias) September 9, 2026

La portavoz del PP ha recordado que el presidente de la ciudad de Ceuta, Juan Jesús Vivas, intentó contactar con el presidente y el ministro del Interior. Aunque en esos días España se encontraba bajo la emergencia de los incendios forestales, ha desvelado que "Marlaska no estaba tomando decisiones técnicas": "No le cogió el teléfono al señor Vivas porque no le dio la gana".

Por ese motivo, Muñoz considera que "el Gobierno hizo una dejación de funciones manifiesta y dolosa. Son responsables de la invasión en Ceuta y por supuesto de los fallecidos" .

"Los españoles tenemos derecho a decidir nuestro futuro", ha insistido la portavoz popular, que dice que "lo único que cabe es que el presidente del Gobierno dimita y disuelva las Cortes".

Miguel Tellado, secretario general del PP, ha acusado a Sánchez de mentir y asegura que "prefirió que invadieran Ceuta antes que defenderla" en un mensaje publicado en X.

Y el portavoz del PP, Borja Semper, ha insistido en las redes sociales en que los informes "contradicen la versión del gobierno y la del propio presidente esta misma mañana".

Por su parte la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha ironizado con los resultados del informe Pisa y la decisión del ejecutivo de publicar estos informes: "Con la comprensión lectora al nivel de la LOMLOE, desclasifica documentos que le inculpan", antes de pedir la dimisión del presidente del Gobierno.

“CNI y Policía Nacional avisaron de la invasión y Sánchez no hizo nada.



Con la comprensión lectora al nivel de la LOMLOE, desclasifica documentos que le inculpan.



Sí es un “perro con dueño”. ¡Dimisión!“ — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) September 9, 2026

VOX pide que el Congreso lleve al Gobierno al Tribunal Supremo por "traición" Pepa Millán, portavoz de Vox en el Congreso, ha insistido en la idea de que el CNI "cumplió su obligación y advirtió al Gobierno", por lo que ha acusado a Pedro Sánchez y el Gobierno de cometer "una mentira criminal y un acto de traición". Como consecuencia, ha dicho, el Congreso de los Diputados "tiene que responder como voz de la soberanía nacional". Para materializarlo, Millán ha desvelado que desde Vox "exigimos a todos los diputados que permitan la activación del artículo 102 de la Constitución Española". Este precepto establece que "la responsabilidad criminal del Presidente y los demás miembros del Gobierno será exigible, en su caso, ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo". Y en caso de que la acusación fuere por "traición o por cualquier delito contra la seguridad del Estado" en el ejercicio de sus funciones, "sólo podrá ser planteada por iniciativa de la cuarta parte de los miembros del Congreso, y con la aprobación de la mayoría absoluta del mismo". “Ester Muñoz, portavoz del PP en el Congreso, sobre los informes desclasificados de la entrada masiva en Ceuta: "Todos sabían que estaban mintiendo, saben que mienten desde el primer momento y hoy hemos conocido esa mentira de Estado"#Canal24horas pic.twitter.com/oQgqtbAFwP“ — RTVE Noticias (@rtvenoticias) September 9, 2026 Con esta vía, la portavoz de Vox quiere que el Ejecutivo asuma su "responsabilidad criminal" porque "sabían lo que iba a ocurrir", por "no hacer nada para evitarlo" y por "colaborar con el invasor que es Marruecos". Respecto al papel del país vecino en la llegada masiva de inmigrantes, Millán opina que "Marruecos cometió un acto de guerra violando gravemente nuestras fronteras." "Fue un acto de guerra híbrida instigado por Marruecos", ha continuado, resaltando que mientras el Gobierno español dice que es un socio fiable, Marruecos "ha puesto una puerta en territorio español para bloquear la devolución inmigrantes".