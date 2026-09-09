Feijóo acusa a Sánchez de "no ser un presidente libre" tras la crisis de Ceuta: "Si Marruecos canta, usted se va"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, afronta este miércoles la primera sesión de control al Gobierno del nuevo curso en el Congreso, una semana después de la comparecencia monográfica sobre la crisis abierta en Ceuta a raíz de la entrada de miles de migrantes del 30 y 31 de julio. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo le ha advertido que su futuro político politico "depende del silencio de demasiadas personas" y por eso, ha dicho, "no es un presidente libre".

La crisis migratoria centra esta sesión de control al Ejecutivo, en la que se han colado otros asuntos de actualidad, como los malos resultados de España en el informe PISA de la OCDEque se hicieron públicos este martes, y los casos de presunta corrupción que afectan al entorno del Gobierno, con la declaración este miércoles de la gerente del PSOE, Ana Fuentes, en el caso Leire Díez

"Si Marruecos canta usted se va", ha advertido el líder del PP al jefe del Ejecutivo, que le ha preguntado "qué haría si mañana volvieran a entrar 80.000 personas en Ceuta".

"Su libertad está comprometida, señor Sánchez, no me responde sobre Marruecos, no me responde sobre las listas negras, ha desprotegido a su país y su país se lo hará pagar. Señoría, ponga fecha y nos vemos en las urnas".

El informe PISA y la ley de nietos se cuelan en el primer debate parlamentario El líder del PP también ha echado en cara a Sánchez los malos resultados de España en el informe PISA de la OCDE en lectura, matemáticas y ciencias. El resultado del "primer examen" de su política educativa ha sido un "fracaso" del "socialismo educativo" y de su ley, la LOMLOE. Sánchez ha admitido que los resultados son "de extraordinaria preocupación" en todos los países occidentales y ha defendido la gestión de su Gobierno que ha "multiplicado por dos" la inversión en Educación. Se han destinado "más de 400 millones" en cooperación interterritorial con las comunidades autónomas para "reforzar la comprensión lectora y las matemáticas", el "problema", sin embargo, según el jefe del Ejecutivo, es que hay comunidades autónomas del PP que no ejecutan esos recursos". Según el jefe del Ejecutivo, en esta legislatura hay dos proyectos de ley fundamentales para reforzar la comprensión lectora son la ley de docentes y ratios por aula y la prohibición de que jóvenes mejores de 16 años puedan acceder a las redes sociales: "Mejorarían la comprensión lectora de nuestros jóvenes, espero contar con el voto del PP".

Sánchez a Abascal: "Yo seré un perro pero no tengo amo" El líder de Vox, Santiago Abascal, ha preguntado al presidente si "está siendo chantajeado" por Rabat "por la información que tiene" sobre "la corrupción de su familia y su Gobierno", y ha concluido que así es. "No se preocupe, es una pregunta retórica, toda España sabe que sí y que nuestro Gobierno está en Rabat", ha incidido el líder de Vox, que ha urgido a que España "deje de ser un protectorado marroquí en manos de traidores". "Tiene guasa", ha respondido Sánchez al líder de Vox, que le acuse de llevar "una correa al cuello", cuando es él, ha dicho, quien "aplaude los aranceles de uno y los genocidios de otros". El Gobierno "no acepta el chantaje de ningún partido, de ningún país, ni de ningún poder", ha asegurado al recordar que este miércoles se publican todos lo informes de la crisis de Ceuta. Y ha echado en cara a Abascal su tono: "Su aportación a la política han sido el odio, los insultos, incluso me llaman perro, le digo a diferencia de usted, yo seré un perro pero no tengo amo". El último en dirigirse a Sánchez ha sido el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, que ha pedido al presidente del Gobierno que aclare a los españoles cómo piensa afrontar lo que resta de legislatura: "¿Cómo afronta lo que queda?".