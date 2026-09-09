Feijóo acusa a Sánchez de "no ser un presidente libre" tras la crisis de Ceuta: "Si Marruecos canta, usted se va"
- Abascal acusa a Sánchez de ser chantajeado por Marruecos y este contesta: "Yo seré un perro pero no tengo amo"
- El jefe del Ejecutivo, sobre la ley de nietos: "Queremos ciudadanos no de primera y de segunda sino ciudadanos todos de primera"
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, afronta este miércoles la primera sesión de control al Gobierno del nuevo curso en el Congreso, una semana después de la comparecencia monográfica sobre la crisis abierta en Ceuta a raíz de la entrada de miles de migrantes del 30 y 31 de julio. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo le ha advertido que su futuro político politico "depende del silencio de demasiadas personas" y por eso, ha dicho, "no es un presidente libre".
La crisis migratoria centra esta sesión de control al Ejecutivo, en la que se han colado otros asuntos de actualidad, como los malos resultados de España en el informe PISA de la OCDEque se hicieron públicos este martes, y los casos de presunta corrupción que afectan al entorno del Gobierno, con la declaración este miércoles de la gerente del PSOE, Ana Fuentes, en el caso Leire Díez
"Si Marruecos canta usted se va", ha advertido el líder del PP al jefe del Ejecutivo, que le ha preguntado "qué haría si mañana volvieran a entrar 80.000 personas en Ceuta".
"Su libertad está comprometida, señor Sánchez, no me responde sobre Marruecos, no me responde sobre las listas negras, ha desprotegido a su país y su país se lo hará pagar. Señoría, ponga fecha y nos vemos en las urnas".
El informe PISA y la ley de nietos se cuelan en el primer debate parlamentario
El líder del PP también ha echado en cara a Sánchez los malos resultados de España en el informe PISA de la OCDE en lectura, matemáticas y ciencias. El resultado del "primer examen" de su política educativa ha sido un "fracaso" del "socialismo educativo" y de su ley, la LOMLOE.
Sánchez ha admitido que los resultados son "de extraordinaria preocupación" en todos los países occidentales y ha defendido la gestión de su Gobierno que ha "multiplicado por dos" la inversión en Educación. Se han destinado "más de 400 millones" en cooperación interterritorial con las comunidades autónomas para "reforzar la comprensión lectora y las matemáticas", el "problema", sin embargo, según el jefe del Ejecutivo, es que hay comunidades autónomas del PP que no ejecutan esos recursos".
Según el jefe del Ejecutivo, en esta legislatura hay dos proyectos de ley fundamentales para reforzar la comprensión lectora son la ley de docentes y ratios por aula y la prohibición de que jóvenes mejores de 16 años puedan acceder a las redes sociales: "Mejorarían la comprensión lectora de nuestros jóvenes, espero contar con el voto del PP".
Sánchez a Abascal: "Yo seré un perro pero no tengo amo"
El líder de Vox, Santiago Abascal, ha preguntado al presidente si "está siendo chantajeado" por Rabat "por la información que tiene" sobre "la corrupción de su familia y su Gobierno", y ha concluido que así es. "No se preocupe, es una pregunta retórica, toda España sabe que sí y que nuestro Gobierno está en Rabat", ha incidido el líder de Vox, que ha urgido a que España "deje de ser un protectorado marroquí en manos de traidores".
"Tiene guasa", ha respondido Sánchez al líder de Vox, que le acuse de llevar "una correa al cuello", cuando es él, ha dicho, quien "aplaude los aranceles de uno y los genocidios de otros". El Gobierno "no acepta el chantaje de ningún partido, de ningún país, ni de ningún poder", ha asegurado al recordar que este miércoles se publican todos lo informes de la crisis de Ceuta. Y ha echado en cara a Abascal su tono: "Su aportación a la política han sido el odio, los insultos, incluso me llaman perro, le digo a diferencia de usted, yo seré un perro pero no tengo amo".
El último en dirigirse a Sánchez ha sido el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, que ha pedido al presidente del Gobierno que aclare a los españoles cómo piensa afrontar lo que resta de legislatura: "¿Cómo afronta lo que queda?".
Marlaska centra las preguntas en ausencia de Robles, Albares y Torres
La ausencia de los titulares de Exteriores, Defensa y Política Territorial del Pleno ha provocado que la oposición haya puesto principalmente el foco en el de Interior, Fernando Grande-Marlaska. El grueso de las preguntas sobre Ceuta se dirigirá al ministro del Interior, ya que tanto Margarita Robles, como José Manuel Albares y Ángel Víctor Torres, han comunicado su ausencia al Pleno de este miércoles.
En concreto, el PP pedirá a Marlaska que se pronuncie sobre si ha estado "a la altura" como ministro del Interior tras la eclosión de la crisis en Ceuta y si considera que está actuando "con la debida diligencia", mientras que Vox quiere preguntarle directamente "¿por qué han traicionado a los ceutíes?".
Tanto el PP como Vox también han registrado sendas interpelaciones al titular de Interior, que darán lugar la próxima semana a la votación de las consiguientes mociones, en las que no se descarta que el PP y Vox pidan la reprobación de Marlaska.
Así, los de Santiago Abascal aspiran que con su interpelación el ministro detalle "las medidas que va a adoptar el Gobierno para revertir la situación de inseguridad ocasionada por la invasión en Ceuta", mientras que el PP quiere que hable en términos generales "sobre la crisis que atraviesa" la ciudad.
También Sumar, socio del PSOE en el Gobierno, ha registrado una pregunta para el titular de Interior. En concreto, el diputado de Compromís adscrito al grupo plurinacional, Alberto Ibáñez, pretende que informe de las consecuencias que tiene en democracia "que se agreda e imposibilite periodistas puedan informar ante la pasividad de la Policía Nacional".
Los 'populares' buscan que también se pronuncie sobre la crisis ceutí la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que hasta la fecha no ha hecho valoración alguna sobre el asunto, aunque sí apoyó con su aplausos la comparecencia de Sánchez del pasado jueves.
Y también interrogarán al ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, sobre cuándo se recuperará la normalidad en esa ciudad autónoma; y a la titular de Educación, Milagros Tolón, para que explique si están garantizados los derechos educativos del alumnado de Ceuta.
Asimismo, los de Alberto Núñez Feijóo aspiran a que la ministra de Sanidad, Mónica García, diga si su departamento ha hecho todo lo necesario durante la crisis en Ceuta, y que la de Igualdad, Ana Redondo, se pronuncie sobre si cree realmente que las mujeres están seguras en la ciudad autónoma tras la entrada masiva de migrantes de finales de julio.