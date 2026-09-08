Interior reconoce que elaboró una lista de periodistas pero aclara: "Es un documento informativo, de carácter interno"

El Ministerio del Interior ha reconocido la existencia de un listado de periodistas y ha asegurado que se trata de un "documento informativo, de carácter interno". Así lo han confirmado fuentes del departamento que aseguran que la Oficina de Comunicación de Interior atiende a todos los medios y periodistas sin distinciones, ante la publicación de una información de El Confidencial sobre un documento que clasifica ideológicamente a decenas de periodistas en activo.

Fuentes de Moncloa han asegurado que el dosier de Interior no se trata de una "lista negra", sino de un documento de trabajo que "no señala a nadie". Según recoge el diario digital en la información publicada este martes, el dosier fue elaborado en 2024 por el Ministerio del Interior con el título deTertulianos. Radio y Televisión y lleva el sello del Ministerio del Interior y de su Oficina de Comunicación.

La ministra portavoz, Elma Saiz, preguntada en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, se ha remitido a las explicaciones de Interior "en cuanto a la naturaleza y respeto máximo a la libertad de prensa" y ha asegurado que el Gobierno "respeta profundamente la labor de los medios de comunicación, cree en la libertad de prensa y actúa en consecuencia todos los días en su labor". Se ha remitido a las explicaciones de Interior y ha agregado: "Los de entrar con un lanzallamas en RTVE o los de os vamos a triturar no somos nosotros".

Saiz, al ser preguntada de nuevo, se ha limitado a añadir que es un documento de 2024 y que lo que puede "garantizar" es que "el objetivo no es ningún caso ni señalar ni censurar ni acusar a medios o a periodistas o coartar su libertad, son otros los que lo intentan".

Las fichas incluyen la opinión en temas que "nada tienen que ver" con Interior El periodista que ha elaborado la información, Alejandro Requeijo, entrevistado en Las Mañanas de RNE, ha llamado la atención sobre el hecho de que la lista establece "la opinión política y la ideología de periodistas sobre temas que no tienen nada que ver con la actividad del Ministerio del Interior, como lo que opinan sobre la ley de amnistía, lo afín o poco afín que sea a Pedro Sánchez, al Gobierno, al PSOE, la opinión que tenga sobre los independentistas". El listado incluye, entre otros, a directores de periódicos, columnistas y periodistas especializados en Economía. “🔴El Confidencial publica en exclusiva una lista del min. del Interior que clasifica a periodistas por su ideología y afinidad con el Gobierno



▪️Alejandro Requeijo firma esta investigación



🗣️"Me da igual para qué es. El mero hecho de su existencia me parece grave" pic.twitter.com/9FRvsePdGT“ — Mediodía en RNE 📻 (@MediodiaRNE) September 8, 2026 Según la información, el listado incluye fichas de los profesionales de la prensa, acompañadas cada una de ellas de una foto y comentarios sobre sus posicionamientos políticos como estos: "Apoya al Gobierno", "alineado con posiciones de derechas", "defiende las políticas del PSOE", "reconocido ‘anti-sanchista", "afín al PSOE", "tendencia conservadora", "independiente", "es de centro derecha moderado", "es crítico con la amnistía", "militante socialista" o "últimamente es más combativa". Entre los periodistas incluidos en este dosier se encuentran el director de El Confidencial, Nacho Cardero, y otros profesionales del mismo medio que han firmado exclusivas sobre casos de corrupción que afectan al entorno del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y que derivaron en investigaciones judiciales. Sobre Cardero, en concreto, el documento dice que "centra sus artículos en los aspectos políticos del Gobierno y la oposición", le clasifica como un periodista de "tendencia de centro derecha" y cuyas "críticas al Gobierno son moderadas". El diario cita a fuentes conocedoras de la elaboración del dosier que aseguran que el primer encargo de la Oficina de Comunicación fue a finales de 2023, cerca de la Navidad y que hubo una reunión en la que estaban presentes una quincena de trabajadores, entre ellos miembros de las Fuerzas de Seguridad del Estado que trabajan en el equipo de Prensa. En ese primer encuentro se ordenó una clasificación de periodistas, incluyendo sus ideas política, y en otra posterior se dieron nuevas instrucciones, como incluir fotos en cada ficha.

La FAPE expresa su "más enérgica condena" La Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) ha expresado su más "enérgica condena" ante la revelación confirmada, por parte del Ministerio del Interior, de la elaboración de un documento que clasifica ideológicamente a decenas de profesionales de la información por parte de su Oficina de Comunicación, entre finales de 2023 y 2024. "En una sociedad democrática, ningún organismo del Estado tiene legitimidad para fichar, catalogar o perfilar ideológicamente a quienes ejercen el periodismo, por cuanto constituye un ataque directo a la libertad de prensa, reconocida en el artículo 20 de la Constitución Española, al introducir un elemento de vigilancia y potencial represalia sobre el ejercicio profesional de la información", denuncia la asociación de profesionales de la prensa. Esta es una práctica "incompatible con el Estado de derecho" y "puede tener consecuencias sobre el ejercicio del periodismo crítico, dado que los periodistas pueden verse condicionados en su labor profesional al saber que sus informaciones u opiniones son objeto de seguimiento y catalogación por parte del Gobierno", advierte la FAPE. Es "especialmente grave que se establezca una distinción entre periodistas "afines" y "problemáticos" desde una institución con capacidad de influir en el acceso a fuentes, acreditaciones y trato institucional. La lista incluye a responsables o antiguos responsables de organizaciones profesionales, como la propia FAPE, la Asociación de la Prensa de Madrid o la Asociación de Periodistas Parlamentarios y también a profesionales que cubren información relacionada con Interior, la Policía Nacional o la Guardia Civil.