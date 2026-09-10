El PP ve "incomprensible" la gestión del Gobierno en Ceuta: "Llama la atención que no tomara ni una medida de refuerzo"

El PP ve "incomprensible" la gestión del Gobierno en la crisis migratoria de Ceuta tras la desclasificación de documentos que ha permitido confirmar que el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) mantuvo el 29 de julio, víspera de la entrada masiva de migrantes, comunicaciones con la Delegación del Gobierno y la Guardia Civil en las que trasladaba su preocupación por las convocatorias en redes sociales para el 30 de julio. "Lo que llama la atención es que no se tomara ni una sola medida de refuerzo en la frontera", ha dicho el portavoz nacional del PP, Borja Sémper.

Sémper, entrevistado en Las Mañanas de RNE, ha advertido que la relación con Marruecos va a ser "siempre tensa", y "nunca va a renunciar" a sus reivindicaciones sobre los territorios de Cuta y Melilla y por eso España "tiene que reforzar su posición, hacerse valer".

"Estos informes desvelan —algunos ya se conocían—que efectivamente había información transmitida a la Guardia Civil, a Marruecos y al propio Gobierno", ha dicho el portavoz de los 'populares', que cree que en estos momentos hay "incluso más incertidumbre de la que había hace un par de semanas", ha asegurado el portavoz del PP.