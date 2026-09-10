El PP ve "incomprensible" la gestión del Gobierno en Ceuta: "Llama la atención que no tomara ni una medida de refuerzo"
- El portavoz del PP reprocha que "nadie" haya hecho un "gesto de humildad o de reconocimiento de errores"
- Sigue en directo la última hora informativa tras la desclasificación de los 40 informes
El PP ve "incomprensible" la gestión del Gobierno en la crisis migratoria de Ceuta tras la desclasificación de documentos que ha permitido confirmar que el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) mantuvo el 29 de julio, víspera de la entrada masiva de migrantes, comunicaciones con la Delegación del Gobierno y la Guardia Civil en las que trasladaba su preocupación por las convocatorias en redes sociales para el 30 de julio. "Lo que llama la atención es que no se tomara ni una sola medida de refuerzo en la frontera", ha dicho el portavoz nacional del PP, Borja Sémper.
Sémper, entrevistado en Las Mañanas de RNE, ha advertido que la relación con Marruecos va a ser "siempre tensa", y "nunca va a renunciar" a sus reivindicaciones sobre los territorios de Cuta y Melilla y por eso España "tiene que reforzar su posición, hacerse valer".
"Estos informes desvelan —algunos ya se conocían—que efectivamente había información transmitida a la Guardia Civil, a Marruecos y al propio Gobierno", ha dicho el portavoz de los 'populares', que cree que en estos momentos hay "incluso más incertidumbre de la que había hace un par de semanas", ha asegurado el portavoz del PP.
"No ha habido ni una sola acción diplomática en relación con Marruecos"
Preguntado sobre las medidas que hubiera tomado el PP si hubiera estado en el Ejecutivo, Sémper ha dicho que lo primero habría sido "llamar a consultas al embajador de España" y se ha preguntado si es comprensible que el presidente "dejara entrever" que había llamado a la embajadora de Marruecos en España y luego tuviera que decir que fue con el responsable de negocios.
"No ha habido ni una sola acción diplomática en relación con Marruecos, es verdaderamente llamativo que ninguno de los frentes haya sido activado", ha dicho Sémper. Por supuesto, el PP habría asegurado, según el portavoz "una presencia notable, seria, disuasoria de la Policía y Guardia Civil" y habilitaría a las Fuerzas Armadas para que puedan hacer labores de seguridad ciudadana".
Y se ha preguntado "si es razonable que en Moncloa nadie haya hecho un gesto de humildad o de reconocimiento de errores" porque "alguna responsabilidad tendrá el Gobierno en alguna ocasión".
Además, Sémper ha recordado que en 2021 hubo otra entrada masiva "mucho menor, ilegal en la frontera y se emitieron informes y protocolos de actuación" que sin embargo "no han sido cumplidos". Por todo ello, el portavoz nacional del PP afirma que "lo que no se ha hecho es extraordinariamente grave".