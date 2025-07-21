López afirma que Feijóo "es parte del núcleo político de Rajoy": "Presumía de fichar a gente de Montoro"

El ministro para la Transición Digital y Función Pública, Óscar López, ha denunciado el "modus operandi" del PP en el Gobierno de Mariano Rajoy por poner "todo el aparato del Estado" a disposición de dicho partido. Y ha asegurado que el actual líder de los 'populares', Alberto Núñez Feijóo, "es parte de todo esto, del núcleo político del gobierno de Rajoy": "Hace dos días presumía de estar fichando de nuevo gente del equipo de Montoro. Pero ¿qué broma es esta?".

López se ha pronunciado así en una entrevista en RNE preguntado por el caso que afecta al exministro de Hacienda con Mariano Rajoy, Cristóbal Montoro, acusado de beneficiar presuntamente empresas que pagaban comisiones al despacho que fundó a cambio de modificaciones legislativas a su favor.

Se ha referido a Alberto Nadal, que en el Congreso Nacional del PP del pasado mes de julio se incorporó a las filas 'populares' como nuevo vicesecretario de Economía. Nadal fue secretario de Estado de Presupuestos y Gastos entre 2016 y 2018. El propio Feijóo, este domingo, reafirmó su confianza en Nadal y recalcó que "ni estaba ni tenía ninguna responsabilidad en los hechos que están siendo investigados".

"El PP ha puesto a todo el Gobierno, al BOE, en venta" El PP es una organización, ha dicho López, que "desde la cúspide hasta abajo tiene un modus operandi" y es "verdaderamente aterrador". "Es tener todo el Gobierno, el BOE, en venta, a disposición de quien tiene dinero para pagarlo", ha aseverado, y todo para ofrecer "beneficios fiscales o de otro tipo". Y se ha referido también a la operación Kitchen, por la que está imputado el ex ministro del Interior Jorge Fernández Díaz, así como al caso Gürtel. "El Gobierno entero (de Mariano Rajoy) tenía un ministro del Interior a disposición del PP para espiar rivales políticos. El resto, adjudicando obras y servicios por vía de la Gürtel, que incluso pagaba la sede (del partido)". Y todo, ha proseguido, "con conocimiento de su líder, M. Rajoy". "Otra cosa es que la justicia no haya demostrado que M. Rajoy (que aparece en los papeles del extesorero del PP Luis Bárcenas) es Mariano Rajoy, pero los sumarios dicen que, incluso, los empresarios que iban a pagar mordidas a Génova pedían a Bárcenas ver a Rajoy", ha aseverado el ministro. "Y ahora conocemos que Hacienda se dedicaba a amenazar a todo el disidente, incluso a periodistas, y se dedicaba a beneficiar a empresas que pagaban altísimas comisiones". Dicho todo esto, ha recordado que Feijóo "ha estado fichando, de nuevo, a gente del equipo de Montoro", e incluso "presumía de ello hace dos días". Por ello, ha pedido "no comparar" el caso de Montoro con el del ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, que fue apartado "dos horas después" de conocer el informe de la UCO de la Guardia Civil que le señalaba. López también ha cuestionado la dilatación en el tiempo a la hora de levantarse el secreto de sumario sobre el caso de presunta corrupción en el Ministerio de Hacienda en la etapa del PP. "Ha costado, eh, siete u ocho añitos", ha comentado el ministro, antes de preguntarse: "¿Y cuántas filtraciones ha habido en estos siete años?". "Porque es que yo en otros casos veo incluso la filtración de que se va a elaborar un informe, ni siquiera del informe que está hecho. ¿Y siete años investigando? Curioso", ha insistido.