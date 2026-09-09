El Gobierno insiste en que el CNI no avisó de la entrada masiva en Ceuta: "No emitió ninguna alerta formal"

El Gobierno insiste en que no recibió información del CNI que le permitiese prever que miles de personas iban a entrar en Ceuta entre el 30 y el 31 de julio. Tras la desclasificación de los documentos que el Centro Nacional de Inteligencia remitió al Ejecutivo, la Moncloa no ha variado ni un ápice su postura y sostiene que los avisos recibidos "no anunciaban una llegada masiva: informaban de que estaba circulando una convocatoria en dos grupos de Facebook" y eso, según fuentes del Gobierno, "dista mucho de ser un indicador de escala o de probabilidad sólido".

El CNI, como queda reflejado en los documentos desclasificados, alertó de la posibilidad de un "asalto" a Ceuta el 29 de julio, un día antes de que miles de personas franquearan a nado y por tierra la frontera del Tarajal. El organismo avisó a Marruecos, a la Delegación del Gobierno y a la Guardia Civil de que había detectado en redes sociales convocatorias para entrar en España, pero, según el Gobierno, esa información "no conllevó en momento alguno una alerta concreta" y se trasladó por "un mero WhatsApp y una llamada telefónica".

"En ningún momento el CNI envió una comunicación formal a su cadena de mando ni miembro alguno del Ejecutivo. Tampoco hubo llamadas telefónicas ni peticiones de reuniones presenciales", remarcan desde la Moncloa, que reprocha al CNI, si tenía información precisa, no haberla trasladado por los cauces pertinentes. "Un organismo que cree que al día siguiente va a producirse una entrada masiva no lo comunica por mensajería instantánea: lo eleva. Esa es su responsabilidad y su competencia", zanjan en el Ejecutivo.

En la misma línea ha insistido el ministro de Transportes, Óscar Puente, en un post publicado en X, en el que ha cargado además contra "las interpretaciones sesgadas, de trazo grueso y bastante poco serias" que a su juicio se están haciendo sobre la documentación desclasificada. Puente asegura que con la información disponible no se puede concluir que Marruecos organizara la entrada masiva de inmigrantes además de ahondar en la idea de que la información recibida se limitaba a lo que se estaba moviendo en redes sociales.

"Los avisos más certeros sobre lo que podía ocurrir se produjeron unas horas antes y se limitaban a comunicar a los controles fronterizos que había llamamientos en redes sociales a cruzar la frontera a nado y la dimensión de los grupos en los que se estaban difundiendo", reza el mensaje de Puente. Es el mismo argumento que ha esbozado el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, que ha asegurado que "no" le consta que "hubiera ningún informe que pudiera prever la magnitud de lo que ocurrió el día 30 de julio".

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