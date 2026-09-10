Ceuta hoy en directo, última hora de la crisis migratoria: Sémper acusa al Gobierno de no activar "ni una sola medida de refuerzo de las fronteras" pese al aviso del CNI

El Gobierno publicó el miércoles 40 documentos sobre la crisis migratoria en Ceuta, fechados desde el 1 de julio hasta el 1 de agosto que revelan que el CNI mantuvo el 29 de julio, víspera de la entrada masiva en Ceuta, comunicaciones con la Delegación del Gobierno y la Guardia Civil en las que trasladaba su preocupación por las convocatorias surgidas en redes sociales para el día siguiente y por la posibilidad de un "asalto" por "mar y tierra" en la ciudad autónoma.

El delegado de Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano, aseguró que no era conocedor de las conversaciones entre el CNI y un miembro de su gabinete y asegura que un intercambio por WhatsApp y una llamada "no suponen una alerta", sino que se trata de un "intercambio informal". En la misma línea, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, insistió en que el Ejecutivo no recibió información del CNI que le permitiese prever que miles de personas iban a entrar en Ceuta.

En una entrevista previa en Mañaneros, Sánchez ya afirmó que "no se previó la llegada masiva de migrantes", aunque reconoció que el Estado "debe prepararse mejor". Previamente se había enfrentado a las preguntas de los líderes del PP, Alberto Núñez Feijóo, y de Vox, Santiago Abascal, en la primera sesión de control del curso en el Congreso.