Ceuta hoy en directo, última hora de la crisis migratoria: Sémper acusa al Gobierno de no activar "ni una sola medida de refuerzo de las fronteras" pese al aviso del CNI
- El Gobierno insiste en que el CNI no avisó de la entrada masiva en Ceuta
- El PP acusa al Gobierno de mentir "desde el primer momento"
El Gobierno publicó el miércoles 40 documentos sobre la crisis migratoria en Ceuta, fechados desde el 1 de julio hasta el 1 de agosto que revelan que el CNI mantuvo el 29 de julio, víspera de la entrada masiva en Ceuta, comunicaciones con la Delegación del Gobierno y la Guardia Civil en las que trasladaba su preocupación por las convocatorias surgidas en redes sociales para el día siguiente y por la posibilidad de un "asalto" por "mar y tierra" en la ciudad autónoma.
El delegado de Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano, aseguró que no era conocedor de las conversaciones entre el CNI y un miembro de su gabinete y asegura que un intercambio por WhatsApp y una llamada "no suponen una alerta", sino que se trata de un "intercambio informal". En la misma línea, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, insistió en que el Ejecutivo no recibió información del CNI que le permitiese prever que miles de personas iban a entrar en Ceuta.
En una entrevista previa en Mañaneros, Sánchez ya afirmó que "no se previó la llegada masiva de migrantes", aunque reconoció que el Estado "debe prepararse mejor". Previamente se había enfrentado a las preguntas de los líderes del PP, Alberto Núñez Feijóo, y de Vox, Santiago Abascal, en la primera sesión de control del curso en el Congreso.
En directo, última hora de la crisis en Ceuta
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9:03
Sémper reprocha al Gobierno que no haya impuesto "consecuencias de todo orden" a Marruecos
El portavoz del PP ha recalcado en RNE que la relación de España con Marruecos no puede ser "subordinada" y ha reprochado al Ejecutivo que haya permitido que el país vecino utilice a "seres humanos para presionar". Sémper, que ha recordado que 140 personas han muerto por una "sarta de negligencias" a ambos lados de la frontera", ha pedido una respuesta del Estado que aclare que "España defiende su frontera y que, si se juega con su frontera, las consecuencias son de todo orden, también económicas".
"Nuestra relación con Marruecos va a ser siempre tensa porque nunca van a renunciar a su mensaje sobre Ceuta y Melilla y por eso España tiene que reforzar su posición y hacerse valer", ha afirmado antes, durante la entrevista en Las mañanas de RNE
“ENTREVISTA | @bsemper, portavoz del PP— Las Mañanas de RNE (@LasMananas_rne) September 10, 2026
¿¿"Nuestra relación con Marruecos va a ser siempre tensa porque nunca van a renunciar a su mensaje sobre Ceuta y Melilla y por eso España tiene que reforzar su posición y hacerse valer"
¿¿ https://t.co/HABQgJI4Va pic.twitter.com/Icq3InhLsT“
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8:52
Sémper tacha de "incomprensible" la relación del Gobierno con Marruecos
El portavoz nacional del PP ha tachado de "incomprensible" la relación del Gobierno con Marruecos, en una situación que comienza cuando decidió apoyar el plan marroquí para la autonomía del Sáhara en un giro histórico que ponía fin a la neutralidad.
"España ha cambiado la posición histórica y extraordinariamente relevante y clara con respecto al Sáhara para que estemos así", ha comentado Sémper, que más tarde ha ahondado: "¿Alguien entiende que no se haya sido llamado a consultas al embajador de España en Marruecos? (...) No ha habido ni una acción diplomática".
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8:46
Sémper acusa al Gobierno de no activar "ni una sola medida de refuerzo de las fronteras" pese al aviso del CNI
El portavoz nacional del PP, Borja Sémper, ha acusado al Gobierno de no haber dispuesto "ni una sola medida de refuerzo de las fronteras", pese a los informes del CNI que apuntaban a una entrada masiva de personas a través de Marruecos.
En una entrevista en Las mañanas de RNE, Sémper ha comenzado diciendo que "todo el arco parlamentario" tenía sospechas de que el Ejecutivo "no está diciendo la verdad" respecto a la información que tenían las autoridades antes de la crisis, pero que los papeles publicados por Moncloa en la víspera desvelan que "efectivamente había información" que se había transmitido a la Guardia Civil, Marruecos y al propio Gobierno.
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8:34
El puerto de Ceuta, en el ojo del huracán por un nuevo campamento migratorio
Por él pasaron, solo en 2025, unos dos millones de pasajeros en el ferry a la península y otros 10.000 de cruceros turísticos. Se movieron más de 1,5 millones de toneladas de mercancías y fue el cuarto de España en repostaje de barcos y el quinto en el paso de buques mercantes. Es el puerto de Ceuta, uno de los principales del Mediterráneo y ahora en el ojo del huracán por ser uno de sus muelles el lugar elegido para instalar un nuevo campamento para acoger a cientos de migrantes que siguen en la ciudad tras la entrada masiva de finales de julio.
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Por Rodrigo García Melero
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8:24
El PP lleva al Congreso su plan ante la crisis de Ceuta: reforzar frontera, agilizar expulsiones y más policías
El PP someterá este jueves a votación del Pleno del Congreso sus propuestas para afrontar la crisis de Ceuta, un plan que incluye fortalecer el perímetro fronterizo alargando el espigón del Tarajal, un refuerzo permanente de Policía y Guardia Civil y más funcionarios para agilizar las expulsiones de quienes llegaron en la entrada masiva de migrantes de los días 30 y 31 de julio.
Fuente: EP
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8:11
Buscador de los informes sobre Ceuta: al menos 18 avisos de la entrada masiva de migrantes
El equipo de DatosRTVE ha elaborado un buscador con los 40 documentos e informes de los servicios de inteligencia en torno a la crisis migratoria en Ceuta, publicados este miércoles por el Gobierno.
La herramienta, elaborada con asistencia de la inteligencia artificial y revisión periodística, permite navegar por los documentos, hacer búsquedas y explorarlos por autor, destinatario y temas principales. El análisis revela que hay al menos 18 avisos o alertas en otros tantos documentos. El primero se produjo el 8 de julio tras la sentencia del Tribunal Supremo sobre las devoluciones en caliente sin existencia de barrera física. Pero los mensajes se intensifican a partir del 28 de julio, con hasta 11 comunicaciones en este sentido entre los días 30 y el 31.
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8:05
Puente: Con informes más claros tampoco hubiera dado tiempo a afrontar la entrada masiva
El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha defendido este miércoles por la noche que aunque los informes de los que disponía el Gobierno sobre la posible entrada masiva de migrantes en Ceuta hubieran sido más claros no hubiera dado tiempo a montar un contingente capaz de afrontar la magnitud de lo acontecido.
Así lo ha manifestado Puente en el programa La Mesa de Antena 3, en el que ha considerado que esos informes de inteligencia no eran suficientes, aunque ha añadido que algo que no había ocurrido nunca, como la entrada masiva los días 30 y 31 de julio, era muy difícil de predecir, porque de lo contrario "se hubiera mandado un mensaje más claro desde el CNI".
Preguntado por la actuación de Marruecos durante la crisis, el ministro ha sostenido que, de momento, no hay pruebas suficientes como para "hablar mal" del país vecino, aunque, ha añadido: "Si hay razones para confrontar a Marruecos, se hará" pero, ha enfatizado: "los hechos no nos dicen que Marruecos estuviera detrás de esta iniciativa".
A juicio del ministro, Marruecos "probablemente se vio desbordado" aunque ha considerado que "la intervención de las fuerzas del orden marroquíes fue bastante intensa".
Así mismo, ha asegurado que no cuestiona al CNI porque "anticipar algo sin precedentes no es sencillo".
Fuente: Efe
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7:55
Arranca el curso judicial con la crisis de Ceuta en el centro de las causas
El año judicial arranca este jueves con causas que volverán a colocar a los tribunales en el centro de la actualidad. La crisis migratoria en Ceuta marcará el inicio, mientras el caso Plus Ultra, el de Leire Díez y el de Koldo seguirán en el foco. Además, llegarán decisiones y sentencias clave, como la de la operación Kitchen.
El acto solemne, presidido por el rey Felipe VI, en el Tribunal Supremo se produce en medio del enfrentamiento entre el Gobierno y el Consejo General del Poder Judicial a cuenta de la crisis migratoria y después de que la Moncloa haya publicado 40 documentos e informes de los servicios de inteligencia.
Más información sobre la apertura del curso judicial en:
Las crisis de Ceuta o la investigación a Zapatero, telones de fondo de la apertura de un año judicial candente
Por Noemí San Juan
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7:45
La crisis de Ceuta da un nuevo giro con los avisos del CNI
El debate político y la investigación judicial por la crisis de Ceuta ha dado un nuevo giro al conocerse que el CNI alertó a Marruecos y al Gobierno español de una convocatoria en redes para entrar en la ciudad autónoma justo un día antes de que se produjera la llegada masiva de migrantes y de que, a posteriori, la inteligencia militar y las fuerzas de seguridad señalaran en varios informes la pasividad de Marruecos.
El Gobierno asegura que "las comunicaciones del CNI del 29 de julio nunca alertaron de una llegada masiva" de migrantes a Ceuta, sino que informaban de que estaba circulando una convocatoria en dos grupos de Facebook para entrar a la ciudad de forma irregular durante la semana de la Fiesta del Trono.
Fuente: Efe
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7:30
El CNI aclara que su aviso del "asalto" a Ceuta "no anticipó la magnitud y naturaleza" de lo ocurrido
Fuentes del CNI han aclarado que los mensajes del día de antes de la entrada masiva a Ceuta no anticipaban "la magnitud y la naturaleza" de lo que terminó ocurriendo el 30 de julio, "un fenómeno inusual que no se corresponde con las crisis migratorias conocidas hasta la fecha". Según los servicios de inteligencia, sus mensajes informaban de una "campaña en redes sociales que llamaba al asalto" a la valla.
Esos mensajes llegaron a un miembro del gabinete de la delegación de Gobierno de Ceuta, que insiste en que no conoció esas conversaciones.
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7:15
Buenos días
Empezamos la narración minuto a minuto de la actualidad relacionada con la crisis migratoria, humanitaria y política por la entrada masiva de migrantes a Ceuta, una jornada después de que La Moncloa haya publicado 40 documentos e informes de los servicios de inteligencia en torno a la crisis migratoria en Ceuta tras la entrada masiva de los días 30 y 31 de julio.