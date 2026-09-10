Las crisis de Ceuta o la investigación a Zapatero, telones de fondo de la apertura de un año judicial candente

Tras un verano en el que la tensión política ha estado en consonancia con las tórridas temperaturas, la apertura del año judicial señala el inicio de un otoño que seguirá igual de caldeado. La crisis migratoria en Ceuta, origen de la última disputa entre el Ejecutivo y el Consejo General del Poder Judicial, marcará este curso en los tribunales. También el desarrollo de diversas causas judiciales que afectan a PSOE y PP y que seguirán acaparando titulares.

Una de las novedades de este jueves será el discurso de Teresa Peramato inaugurando el año judicial por primera vez como fiscal General del Estado. Peramato accedió al cargo en diciembre de 2025, después de que el anterior fiscal feneral, Álvaro García Ortiz, fuese condenado por revelación de secretos.

Precisamente en repulsa por la presencia de García Ortiz en este acto solemne, presidido por el rey, el líder del PP se ausentó hace un año de esta cita, una de las más tensas que se recuerdan. Este jueves se espera que el jefe de la oposición acuda a la convocatoria en el Tribunal Supremo, para escuchar el informe de Peramato y también el discurso de la presidenta del Consejo General del Poder Judicial.

La cita, que se celebra cada mes de septiembre, llega después de que la Fiscalía de la Audiencia Nacional haya reclamado la competencia para investigar la llegada masiva de inmigrantes y tras la defensa del órgano de gobierno de los jueces de la magistrada María Tardón de las quejas de Marlaska.

El enfrentamiento entre el Gobierno y el CGPJ Los pasados 30 y 31 de julio en torno a 70.000 inmigrantes cruzaron de forma irregular la frontera entre Ceuta y Marruecos. Aunque el Gobierno defendió que ningún servicio de inteligencia anticipó lo que iba a suceder y Pedro Sánchez aseguró que no había evidencias de que el país vecino estuviera detrás de la “avalancha” de inmigrantes, horas antes de la comparecencia del presidente en el Congreso se dio a conocer un informe que señalaba a Marruecos en la planificación de la entrada masiva. El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, solicitó detalles a la Policía y se quejó, ante el Consejo General del Poder Judicial, de la actuación de la jueza de la Audiencia Nacional María Tardón, que había reclamado a los mandos policiales no compartir ese informe sobre Ceuta. Precisamente este miércoles el Gobierno ha desclasificado 40 informes que señalan las advertencias del CNI al Gobierno y a Marruecos de un "asalto" por mar y tierra. La Audiencia Nacional investigará la entrada masiva en Ceuta al ser un "ataque grave contra la integridad territorial" Isabel Perelló, presidenta del Tribunal Supremo y del órgano de gobierno de los jueces, se hizo cargo de la gravedad de la situación, pero respaldó a la magistrada de la Audiencia Nacional: "Estoy, como no puede ser de otra manera, plenamente de acuerdo contigo en tus apreciaciones sobre la gravedad y el carácter extraordinario de la crisis que estamos enfrentando, así como en que la actuación de la magistrada responde al ejercicio de sus funciones constitucionales, por las que todos debemos mostrar el máximo respeto", respondió al ministro. Lejos de rebajarse, la tensión entre el Ejecutivo y los órganos judiciales ha seguido creciendo en las jornadas posteriores, hasta el punto de que el Gobierno y el PSOE han puesto en duda la imparcialidad de la magistrada Tardón, que asumirá la investigación sobre la entrada masiva de inmigrantes en Ceuta con posibles delitos contra la integridad territorial, homicidios imprudentes y organización criminal. El Gobierno y el PSOE dudan de la imparcialidad de la jueza que investiga la entrada masiva de inmigrantes en Ceuta Mª Carmen Cruz Martín La oposición en el Congreso afeó al Ejecutivo las críticas a la jueza, que calificó de "intolerables". Y Podemos aseguró que "lo preocupante es que solo critique a los jueces cuando le golpean a ellos".

La investigación de Plus Ultra, Leire y el caso Koldo Durante el curso judicial que comienza, el caso Plus Ultra seguirá acaparando portadas. Se investiga el rescate de la aerolínea con 53 millones de euros de dinero público y la presunta implicación del expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, a quien el juez Calama acusa de haber cobrado comisiones por llevarlo a cabo. Zapatero está imputado por los delitos de organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental. Precisamente esta semana han comenzado las declaraciones de los implicados en la supuesta trama, y el expresidente de la compañía, Julio Martínez Sola, se ha ratificado en el escrito presentado hace dos meses sobre la mediación de Zapatero en el rescate. También el exCEO de la compañía, Roberto Roselli, ha asegurado que se pagó medio millón de euros al socio de Zapatero por esas gestiones del expresidente, aunque reconoció que él no llegó a hablar con el exlíder socialista. No será el único caso que afecte al PSOE, ya que también continuarán durante las próximas semanas las declaraciones de los investigados en el caso Leire, sobre presuntas maniobras para boicotear causas judiciales que afectaban al Partido Socialista. Y quedan pendientes de investigación piezas del caso Koldo, que instruye en la Audiencia Nacional el juez Ismael Moreno. El juez Peinado deja a Begoña Gómez a un paso del banquillo para ser juzgada por tráfico de influencias y malversación Además, Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, afrontará en una fecha aún por determinar un juicio con jurado. Junto a su asesora, Cristina Álvarez, está acusada de los presuntos delitos de tráfico de influencias y malversación de fondos públicos.