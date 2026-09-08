El juez Peinado celebra la audiencia previa a la apertura de juicio con jurado a Begoña Gómez

El juez Juan Carlos Peinado celebra este martes por la tarde la audiencia preliminar prevista en la ley antes de dictar apertura de juicio oral con jurado para Begoña Gómez y su asesora Cristina Álvarez. Una cita a la que las acusadas no tienen por qué asistir. Además, el letrado de la esposa del presidente del Gobierno tenía otro señalamiento en Barcelona para este martes, pero esa citación judicial se ha suspendido, por lo que el defensor ha comunicado a Peinado que podrá ir a la audiencia en Madrid. Le ha pedido, en todo caso, que la retrase 45 minutos para poder llegar a tiempo.

La audiencia en la que las partes se pronunciarán a favor o en contra de enviar a juicio a Begoña Gómez y a su asesora, Cristina Álvarez, y tras la que se dictará auto de apertura de juicio oral, está convocada para las seis de esta tarde y el magistrado tiene intención de celebrarla a esa hora, han informado a EFE fuentes jurídicas.

El juez dictó el auto para celebrar la cita ayer lunes, y tanto los letrados de Begoña Gómez como de su asesora solicitaron aplazarla, el primero porque ya tenía un señalamiento judicial en Barcelona y el segundo porque Álvarez está de vacaciones y no volverá hasta el día 28, y aunque no es preceptivo que acuda presencialmente ella quiere asistir "en ejercicio de sus derechos".

Este martes, el letrado de Begoña Gómez, Jaime Campaner, ha comunicado al juzgado que su cita judicial en Barcelona se ha suspendido y por tanto podrá volar desde Palma de Mallorca, donde reside, hasta Madrid, adonde llegaría a las 17:50 horas.

El juez Peinado comienza mañana sus vacaciones El magistrado Juan Carlos Peinado contestó ayer al primer escrito del abogado de Begoña Gómez en una providencia en la que abogaba por celebrar la vista este martes pero especificaba que si alguno de los letrados no podía y consideraba "imprescindible" su presencia tendría que buscarse otra fecha puesto que él comienza vacaciones el día 9. El magistrado explicaba en esa providencia que tiene concedidas vacaciones entre el 9 y el 18 de septiembre, motivo por el que convocó la audiencia para el día 8, y añadía que "si no se celebra el día y la hora indicados, transcurriría un período de tiempo indefinido", quedando pendiente de que ninguno de los letrados tenga otros compromisos. Así aludía a "la buena fe procesal" para que el abogado de Gómez designase a un suplente, recordado que en la audiencia no se practicarán diligencias (como él resolvió en un auto previo), concluyendo que si algún abogado ve "imprescindible" acudir en persona se buscaría otra fecha. La Audiencia de Madrid mantiene el juicio con jurado popular contra Begoña Gómez y ordena la devolución de su pasaporte