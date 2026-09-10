Puente cree que no hubo "avisos claros y con tiempo" para evitar la entrada masiva: "Era muy difícil anticiparse"

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha defendido este jueves que no hubo "avisos claros y con tiempo" sobre la entrada masiva de inmigrantes en Ceuta los pasados 30 y 31 de julio para que el Gobierno pudiera "desplegar un dispositivo" capaz de afrontar la magnitud de lo sucedido.

"Si nos hubieran dicho con certeza que mañana iban a entrar por la valla de Ceuta 100.00 personas, ¿qué se podía hacer en unas horas? ¿Desplegar una fragata? ¿Mandar con helicópteros al Ejército y tirotear a la gente que intentara entrar? Hay mucho capitán a posteriori. (...) Antiparse a algo que jamás ha sucedido antes es muy difícil", ha sostenido en una entrevista en Las Mañanas de RNE, un día después de que el Gobierno haya hecho públicos 40 documentos e informes de los servicios de inteligencia en torno a la crisis migratoria en Ceuta, elaborados entre el 1 de julio y el 1 de agosto por la Policía Nacional, la Guardia Civil y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), entre otros.

También ha querido resaltar que el Gobierno haya desclasificados los informes y avisos sobre Ceuta, una decisión que ha calificado de "acertada". "Ejercer transparencia nunca es darse un tiro en el pie", ha apuntado. Y ha negado que esos informes estén dismientiendo la versión que siempre ha dado el Ejecutivo sobre que no fue alertado de la entrada masiva.

Así, Puente ha reiterado la versión que mantiene el Gobierno desde que se desató la crisis: "Hubo avisos, pero nadie previó que iba a pasar lo que pasó". En este sentido, ha recordado que "este tipo de situaciones", en referencia a entradas a nado en la ciudad autónoma, "se plantean todos los verano". "Era lo habitual", ha asegurado.

No obstante, ha rechazado que el Ejecutivo esté cuestionando al Centro Nacional de Inteligencia (CNI) por no haber dado la alerta, y ha subrayado que si la convocatoria en redes se le hubiera dado "todo el valor", este organismo "habría elevado a sus superiores la alarma y se habría generado otra respuesta". "El trabajo del CNI es extraordinario y de gran utilidad", ha alabado.

Por otra parte, también ha puesto en valor, como viene haciendo el Gobierno desde que se inició la crisis, la colaboración de Marruecos, al asegurar que "la mayoría de intentos" son frustrados por las fuerzas y cuerpos de seguridad marroquíes. "Sin la colaboración de Marruecos, sería imposible contener a la gente en la frontera", ha incidido.

Acusa a los jueces de "hacer política" y "querer gobernar el país por detrás" Puente ha acusado a algunos jueces de "hacer política" y "querer gobernar el país por detrás". Se ha pronunciado así al ser preguntado por algunas decisiones judiciales como la del Tribunal Supremo contra la ley de Amnistía o la llamada 'ley de nietos', o la investigación abierta por la jueza de la Audiencia Nacional María Tardón, quien pidió a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado no elevaran a sus superiores los informes que les había pedido sobre la invasión de Ceuta. En el día en el que se celebra el acto de apertura del año judicial, Puente ha cargado contra los jueces que intentan "hacer política". Y ha recordado que quien gobierna es quien decide los ciudaanos en las urnas y que el quiera tomar decisiones, que se presente a las elecciones.