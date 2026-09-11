El tiempo el fin de semana del 11 de septiembre en España: estabilidad atmosférica y aumento de la temperatura

Llega un fin de semana marcado por la estabilidad atmosférica generalizada en la Península y Baleares. La aproximación de las altas presiones desde el oeste provocará esta situación el viernes, con cielos poco nubosos o despejados. Únicamente la cola de un frente poco activo dejará algunos intervalos nubosos en el norte de Galicia y área cantábrica con tendencia a despejar.

Asimismo, se darán intervalos de nubosidad baja matinal en el alto Ebro, regiones mediterráneas e interiores del cuadrante sureste, con probables bancos de niebla matinales dispersos e igualmente una tendencia a despejar. Esta nubosidad baja será algo más persistente en el área del Estrecho, con probabilidad de dejar alguna lluvia débil y ocasional. En Canarias, cielos nubosos en el norte de las islas montañosas con precipitaciones débiles que tenderán a cesar, abriéndose claros; poco nuboso en general en el resto.

Las temperaturas máximas descenderán en Canarias y aumentarán en la Península y Baleares, exceptuando el Cantábrico y la mayor parte del tercio sur peninsular, con pocos cambios. Se podrán superar localmente los 35 grados en el valle del Guadalquivir. Las mínimas subirán en la mitad norte peninsular, exceptuando Ebro y Cantábrico oriental, con pocos cambios. Tampoco se esperan cambios o incluso con algún descenso local en la mitad sur y Baleares. Predominio de los descensos en Canarias. Se darán noches tropicales, con mínimas por encima de 20 grados, en puntos del litoral mediterráneo sur, bajo Guadalquivir y de los archipiélagos.

Temperaturas máximas el viernes EL TIEMPO TVE

Soplará levante moderado en Alborán y con intervalos fuertes en el Estrecho, con viento moderado del norte en Ampurdán, litoral de Galicia y, con intervalos fuertes y posibles rachas muy fuertes, en Canarias. Viento flojo en el resto con intervalos moderados en otras zonas de litoral, Ebro y meseta Norte; predominando la componente norte en la mitad norte peninsular y las este y sur en el resto.

En el resto de la península predominará el cielo poco nuboso o despejado, aunque la influencia de una dana dejará algunos intervalos con posibles chubascos y tormentas dispersos en regiones del noroeste y centro norte, que irán a más a partir de las horas centrales con la formación de abundante nubosidad de evolución.

Esas tormentas podrán ser localmente fuertes en el área cantábrica, alto Ebro, norte de la Ibérica y este de la meseta Norte.

Además, habrá nubosidad baja con probables brumas en litorales de Galicia, Ceuta y Melilla. Poco nuboso en Baleares, y en Canarias nubosidad de tipo medio y alto que puede dejar alguna precipitación o tormenta ocasional en cumbres y tendiendo a poco nuboso.

El tiempo el sábado 12 de septiembre En el primer día del fin de semana se mantendrá una situación de estabilidad en la mayor parte del país con predominio de cielos poco nubosos o despejados y sin precipitaciones. Únicamente se darán algunos intervalos nubosos en el área del Estrecho y Melilla con probables lluvias débiles y ocasionales, así como en regiones del este peninsular con baja probabilidad de algún chubasco aislado en puntos de litoral. Asimismo, intervalos de nubes bajas matinales en Galicia, área cantábrica y alto Ebro, tendiendo toda esta nubosidad a ir despejando a lo largo del día. En Canarias, cielos nubosos o con intervalos nubosos en los nortes de las islas montañosas y poco nuboso o despejado en el resto. Probables bancos de niebla matinales dispersos en zonas de interior de los tercios norte y este peninsulares, con entrada de calima en altura en Canarias. Las temperaturas máximas aumentarán en Canarias, regiones del extremo oeste peninsular, área cantábrica, alto Ebro y buena parte de Andalucía, manteniéndose con pocos cambios en el resto. Se prevé superar los 35 grados en depresiones de la vertiente atlántica sur. Mínimas sin cambios o aumentos ligeros, más acusados en la meseta Sur. Se darán noches tropicales, con mínimas por encima de 20 grados, en puntos del litoral mediterráneo sur, bajo Guadalquivir y de los archipiélagos. Soplará el alisio con intervalos fuertes y posibles rachas muy fuertes en Canarias, con levante fuerte con probables rachas muy fuertes en el Estrecho. También viento del este y nordeste moderado en litorales del Cantábrico y sureste peninsular, así como, con posibles intervalos fuertes, en los del norte de Galicia y Alborán. Tramontana moderada en Ampurdán y Baleares, amainando, y viento flojo en el resto, predominando las componentes este y norte.