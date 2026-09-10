Casi 900.000 pensionistas pueden viajar este año con el Imserso: claves de la temporada 2026/2027

Unos 900.000 pensionistas podrán viajar este año por toda España con el Imserso. La nueva temporada se ha presentado este jueves, pero los más de 4,6 millones de acreditados tendrán que esperar al próximo 14 de septiembre para reservar sus viajes. El primero, con destino a Oropesa, se realizará el 1 de octubre.

Así lo ha desgranado el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, durante la puesta de largo celebrada en León y en la que se ha analizado también el creciente interés por el llamado "turismo de escapada", categoría en la que el Imserso incluye los circuitos culturales, el turismo de naturaleza, así como las visitas a las capitales de provincia, las ciudades autónomas o algunos destinos de Europa.

Más de la mitad de las plazas son para destinos de costa Las 879.213 plazas que se comercializan esta temporada 2026/2027 del Imserso se reparten de la siguiente manera: Costa peninsula r: 440.284 plazas (el 50,1%)

r: 440.284 plazas (el 50,1%) Costa insular : 228.142 plazas (25,9%)

: 228.142 plazas (25,9%) Turismo de escapada: 210.787 plazas (23,9%) De ellas, 7.447 personas con pensiones bajas podrán viajar por 50 euros, independientemente del destino. Además, los viajeros podrán llevar a sus mascotas a los destinos costeros.

Se multiplica el acceso de quienes tienen las pensiones más bajas Bustinduy ha concretado también que 5.221 personas con pensiones bajas pudieron viajar el año pasado gracias a la tarifa plana de 50 euros. En su primer año en marcha, la medida ha permitido multiplicar por 10 el acceso de los pensionistas con menos recursos, de acuerdo con datos del Ministerio, que lo compara con el anterior descuento del 50% sobre el precio total del viaje, al que se acogieron 523 personas. Andalucía ha sido el destino más solicitado por estos viajeros (1.267), que también se han inclinado por los circuitos culturales (1.189). El siguiente destino preferido ha sido Cataluña, con 845 usuarios. Se pueden beneficiar de la tarifa plana quienes perciban una prestación igual o inferior a las pensiones no contributivas. El precio de 50 euros es para todos los destinos, mientras que el Imserso asume el resto del coste del viaje. "Poder viajar no es un privilegio del que solo pueden gozar unos pocos. Todos y todas tenemos derecho al descanso, a conocer nuevos lugares, a coincidir y compartir con gente diferente", ha subrayado Bustinduy, que ha añadido: "Los viajes del Imserso son una marca de nuestro país, un país que democratiza el tiempo y el ocio. Su función es garantizar una vida plena, digna y con derechos con independencia de la edad y la renta".

Mascotas permitidas en viajes a la costa y las islas Además, la temporada pasada fue también la primera en la que los viajeros pudieron llevar a sus mascotas a los destinos de costa o insulares. Lo hicieron 1.066 personas, "siempre de acuerdo con la normativa y los cuidados" de los animales, según subraya Consumo. Esta facilidad sigue vigente en la nueva temporada.

Más turismo de escapada Las encuestas de satisfacción del Imserso revelan un interés cada vez mayor por los viajes culturales y las visitas a las capitales de provincia. La cartera de Pablo Bustinduy destaca cómo ha evolucionado esta preferencia de los pensionistas, que antes solían decantarse por los destinos de sol y playa, pero ahora demandan también escapadas culturales y a la naturaleza. En todo caso, como veíamos al inicio, más de la mitad de los destinos que se ofertan siguen siendo costeros.