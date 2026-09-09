El verano de 2026 ha sido el más caluroso desde que hay registros en España, con 61 días de ola de calor

La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, ha anunciado que el verano de 2026 ha sido el más caluroso de la serie histórica en España (desde 1961), con una temperatura media de 24,5 grados y 61 días bajo ola de calor.

La temperatura media durante los meses de junio, julio y agosto ha superado en 0,3 grados la del verano de 2025, que era el más cálido hasta el momento, ha informado Aagesen en el Congreso de los Diputados, donde ha comparecido a petición propia, basándose en datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

En total, en península y Baleares se han contabilizado 61 días bajo condiciones de ola de calor, lo que ha marcado un nuevo récord absoluto en España, pues supera al verano de 2022, que estuvo en estas condiciones durante 41 días.

El dato refleja que aproximadamente en dos de cada tres días del verano España ha estado registrando temperaturas extremadamente altas. "Nunca antes habíamos estado así, casi dos meses en un mismo verano. Es el año más cálido de la serie histórica. Ahora hay borrascas en todo el Mediterráneo. Olas de calor y borrascas", ha declarado Aagesen.

Un Pacto País ante la emergencia climática La ministra ha reclamado un Pacto País ante la emergencia climática, para "proteger mejor nuestro país, el de las generaciones presentes y el de las que están por llegar". "Debemos mejorar nuestra resiliencia frente al cambio climático. No hay tiempo para el negacionismo climático, ni para el retardismo político. Vengo a defender que debemos alcanzar un pacto, un compromiso de fuerzas políticas", ha dicho. "Estamos a tiempo. Podemos prevenir riesgos e impactos. Los ciudadanos merecen más que escuchar que el clima ha cambiado, que en verano siempre hizo calor... Los cambios en el clima son claramente del impacto de un modelo basado en la dependencia masiva de combustibles fósiles", ha asegurado. Los 61 días de calor extremo se han repartido en cuatro olas de calor -una de ellas en Canarias- y la más intensa, con una anomalía de 3,9 grados, fue durante el 2 y 24 de julio, abarcando 37 provincias. Las olas de calor de julio y agosto, con 23 y 24 días de duración respectivamente, se han convertido en la tercera y segunda más largas desde, al menos, 1975, solo superadas por la ola de calor de julio de 2015, que duró 26 días. El verano más cálido en España cierra con cuatro olas de calor, pleno de noches sofocantes y más de 5.000 muertes Jaime Gutiérrez Las condiciones de pleno verano se han extendido más allá de los límites de esta estación (junio, julio y agosto), pues a finales de mayo ya se registraron temperaturas propias de julio en amplias zonas del país, mientras que en septiembre se ha registrado una nueva ola de calor. La temperatura media del verano (24,5 grados) se ha situado 2,4 grados por encima del promedio del período de referencia 1991-2020. Y los diez veranos más cálidos de la serie histórica se han producido en el siglo XXI, y siete de los ocho más cálidos, desde 2015.

Más de 266.000 hectáreas quemadas en lo que va de año En su comparecencia en el Congreso de los Diputados, la ministra para la Transición Ecológica también ha hecho un balance de la situación de los incendios en España y ha indicado que, en lo que va de año y hasta el día 8 de septiembre, la superficie quemada a nivel nacional abarca 266.420 hectáreas, 70.000 menos que durante el mismo periodo en 2025. Por comunidades autónomas, Aagesen ha precisado que el mayor terreno quemado se localiza en Castilla y León, Andalucía, Castilla-La Mancha, Aragón y la Comunidad de Madrid y que "en conjunto estas cinco comunidades autónomas concentran el 80% de la superficie afectada este año" por el fuego. Al incendio de Niebla (Huelva), con 39.821 hectáreas calcinadas, le sigue ahora Burgohondo (Ávila), con 33.943 hectáreas y La Mierla (Guadalajara), con 32.000 hectáreas, según los datos provisionales. En cuanto al total de hectáreas destruidas a nivel nacional, aunque se trate de un 20% menos que en la misma fecha de 2025, "es una cifra muy, muy elevada, que triplica el promedio anual de la superficie quemada en la única década". Aagesen ha enfatizado que "los grandes incendios forestales que han ocurrido en lo que va de año solo se pueden explicar en un contexto de cambio climático (...) y que cada vez son más complejos". En lo que va de 2026, se han registrado a nivel nacional 44, "más del doble del promedio anual de la década", ha agregado.