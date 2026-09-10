Agosto de 2026 se convierte en el mes más cálido jamás registrado, 1,65 °C por encima de los niveles preindustriales

Agosto de 2026 fue el mes más cálido jamás registrado a nivel mundial, empatado con julio de 2023, según los datos del Servicio de Cambio Climático de Copernicus (C3S). La temperatura media global del aire alcanzó los 16,96 °C, una cifra que se sitúa 0,85 °C por encima de la media del periodo 1991-2020.

Otro dato extremadamente preocupante es que agosto se situó 1,65 °C por encima de los niveles preindustriales (1850-1900), convirtiéndose en el primer mes desde noviembre de 2025 que supera de nuevo el umbral de 1,5 °C. El salto llega tras nueve meses consecutivos por debajo del umbral —una racha que podía interpretarse como un enfriamiento tras el pico de El Niño de 2023-2024— y ahora la barrera vuelve a superarse con fuerza, lo que revela que el calentamiento no se está frenando, sino que sigue una trayectoria ascendente, hasta el punto de que varios equipos climáticos calculan que 2026 tiene muchas probabilidades de situarse entre los años más cálidos jamás registrados.

Durante el pasado agosto, el calor también se trasladó a los océanos. La temperatura media de la superficie del mar en las zonas libres de hielo entre los 60° sur y los 60° norte alcanzó los 21,07 °C, el valor más alto registrado para este mes. Además, se registró una temperatura diaria récord de 21,11 °C.

El verano más cálido de Europa occidental Europa occidental cierra el verano de 2026 con un nuevo récord de temperaturas, superando la marca registrada en 2003. La región sufrió una sucesión de olas de calor tempranas, persistentes e intensas que comenzaron en mayo y se prolongaron durante buena parte del verano. El verano de 2026 ha sido el más caluroso desde que hay registros en España, con 61 días de ola de calor RTVE.es / AGENCIAS La situación estuvo acompañada de una sequía generalizada en amplias zonas de Europa occidental, central y oriental. Francia, Reino Unido, Hungría, Rumanía y Serbia registraron condiciones de sequía grave. La falta de agua también afectó a los principales ríos europeos. El Rin, el Danubio, el Bug Meridional y el Dniéper presentaron caudales excepcionalmente bajos, mientras que otros, como el Sena, el Ródano, el Vístula y el Po, también registraron niveles muy reducidos.

El Niño intensifica el calor del Pacífico Las temperaturas del mar alcanzaron valores especialmente elevados en el Pacífico tropical, donde las condiciones asociadas al fenómeno de El Niño continúan intensificándose. Copernicus advierte de que este episodio podría convertirse en uno de los más intensos registrados. La temperatura del mar bate récord global por El Niño y la crisis climática: "Va más rápido de lo que se pensaba" Álvaro Caballero El calentamiento de las aguas también afectó a Europa. Las temperaturas de la superficie del mar alcanzaron máximos históricos para agosto en zonas de la costa atlántica y del Mediterráneo occidental, favoreciendo la aparición de olas de calor marinas intensas o severas. Las condiciones de sequía y calor contribuyeron, además, a una intensa actividad de incendios forestales en distintas regiones europeas y en Indonesia. Los mares españoles se asfixian de calor: Baleares registra más de 33 ºC en sus aguas Samuel A. Pilar