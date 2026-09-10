Agosto de 2026 se convierte en el mes más cálido jamás registrado, 1,65 °C por encima de los niveles preindustriales
- La temperatura media del aire alcanzó los 16,96 °C, superando en 0,85 °C la de 1991-2020
- El calor se trasladó a los océanos, con el valor más alto para este mes y un registro diario récord de 21,11 °C
Agosto de 2026 fue el mes más cálido jamás registrado a nivel mundial, empatado con julio de 2023, según los datos del Servicio de Cambio Climático de Copernicus (C3S). La temperatura media global del aire alcanzó los 16,96 °C, una cifra que se sitúa 0,85 °C por encima de la media del periodo 1991-2020.
Otro dato extremadamente preocupante es que agosto se situó 1,65 °C por encima de los niveles preindustriales (1850-1900), convirtiéndose en el primer mes desde noviembre de 2025 que supera de nuevo el umbral de 1,5 °C. El salto llega tras nueve meses consecutivos por debajo del umbral —una racha que podía interpretarse como un enfriamiento tras el pico de El Niño de 2023-2024— y ahora la barrera vuelve a superarse con fuerza, lo que revela que el calentamiento no se está frenando, sino que sigue una trayectoria ascendente, hasta el punto de que varios equipos climáticos calculan que 2026 tiene muchas probabilidades de situarse entre los años más cálidos jamás registrados.
Durante el pasado agosto, el calor también se trasladó a los océanos. La temperatura media de la superficie del mar en las zonas libres de hielo entre los 60° sur y los 60° norte alcanzó los 21,07 °C, el valor más alto registrado para este mes. Además, se registró una temperatura diaria récord de 21,11 °C.
El verano más cálido de Europa occidental
Europa occidental cierra el verano de 2026 con un nuevo récord de temperaturas, superando la marca registrada en 2003. La región sufrió una sucesión de olas de calor tempranas, persistentes e intensas que comenzaron en mayo y se prolongaron durante buena parte del verano.
La situación estuvo acompañada de una sequía generalizada en amplias zonas de Europa occidental, central y oriental. Francia, Reino Unido, Hungría, Rumanía y Serbia registraron condiciones de sequía grave.
La falta de agua también afectó a los principales ríos europeos. El Rin, el Danubio, el Bug Meridional y el Dniéper presentaron caudales excepcionalmente bajos, mientras que otros, como el Sena, el Ródano, el Vístula y el Po, también registraron niveles muy reducidos.
El Niño intensifica el calor del Pacífico
Las temperaturas del mar alcanzaron valores especialmente elevados en el Pacífico tropical, donde las condiciones asociadas al fenómeno de El Niño continúan intensificándose. Copernicus advierte de que este episodio podría convertirse en uno de los más intensos registrados.
El calentamiento de las aguas también afectó a Europa. Las temperaturas de la superficie del mar alcanzaron máximos históricos para agosto en zonas de la costa atlántica y del Mediterráneo occidental, favoreciendo la aparición de olas de calor marinas intensas o severas.
Las condiciones de sequía y calor contribuyeron, además, a una intensa actividad de incendios forestales en distintas regiones europeas y en Indonesia.
Menos hielo en los polos
El calentamiento también se reflejó en la extensión del hielo marino. En agosto, el del Ártico ocupó el duodécimo lugar entre las extensiones más bajas registradas para ese mes. En la Antártida, la superficie de hielo fue la cuarta más reducida registrada en un mes de agosto.
Los datos de Copernicus muestran así un verano marcado por temperaturas récord, océanos excepcionalmente cálidos, sequías, incendios y una reducida extensión del hielo marino, en un contexto de cambio climático que está intensificando los fenómenos extremos, a la espera de conocer los efectos de El Niño, que se prevén especialmente intensos. La Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés) calcula más de un 90% de probabilidades de que el fenómeno alcance una intensidad "muy fuerte" durante el otoño e invierno de 2026-2027, con un pico esperado entre noviembre y enero, y la Organización Meteorológica Mundial no descarta que se trate de uno de los episodios más potentes desde que hay registros.