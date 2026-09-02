La ONU asume que el calentamiento global superará los 1,5 ºC, pero ve aún posible reducir las temperaturas a largo plazo

Hace 11 años, la comunidad internacional llegó a un histórico compromiso en París para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y limitar el aumento global de temperaturas a 1,5 grados por encima de los niveles previos a la Revolución Industrial. Sin embargo, la acción global no ha sido lo "suficientemente rápida" en este recorte de emisiones y se espera que en los próximos años el planeta sobrepase, al menos temporalmente, el umbral de 1,5 ºC .

Así se desprende de un informe del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) publicado este miércoles. Es el primer análisis de los expertos de la ONU que da por superado este objetivo, aunque muchos científicos han venido alertando en los últimos años que ya prácticamente era imposible limitar el aumento de temperaturas a 1,5 grados.

Un aumento de las temperaturas por encima de este nivel supondrá "un aumento más rápido del nivel del mar, una mayor probabilidad de colapso de ecosistemas como los arrecifes de coral, calor extremo, incendios, y profundos cambios en la criosfera", lo que incluye pérdida de hielo o glaciares -los glaciares podrían perder un cuarto de su masa para 2100-, algo extremadamente grave como se ha visto recientemente con la tragedia de Nepal y Tíbet. Además, se podrían sobrepasar puntos de inflexión "irreversibles": cambios en corrientes oceánicas como la AMOC, en las masas de hielo de Groenlandia y de la Antártida Occidental o en la Amazonia, "lo que cambiaría el mundo para siempre".