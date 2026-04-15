Tres años de guerra en Sudán: 34 millones de personas necesitan ayuda humanitaria, es la cifra más alta del mundo según la ONU

La crisis en Sudán alcanza hoy un punto de no retorno. Coincidiendo con el tercer aniversario del estallido del conflicto armado, la Coordinadora Humanitaria de la ONU en el país, Denise Brown, advierte en un comunicado oficial que 34 millones de personas requieren asistencia inmediata. Esta estadística convierte a Sudán en la emergencia humanitaria con la "la cifra más alta del mundo". El conflicto que el Ejército de Sudán y los paramilitares de las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR) libran desde 2023 ha convertido a aproximadamente dos tercios de la población del país en demandante de ayuda humanitaria, apunta el documento.

El comunicado, emitido por la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), confirma que la guerra entre el Ejército de Sudán y las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR) mantiene a dos tercios de la población total bajo dependencia extrema de la ayuda externa. Brown califica la situación como una "crisis de enormes proporciones y sufrimiento" que ha superado cualquier límite de resistencia civil. "Se prolonga desde hace demasiado tiempo y va mucho más allá de lo que cualquier población civil debería soportar", añade OCHA.

Además, la coordinadora señala a la destrucción de infraestructura civil como casas, mercados, hospitales o escuelas y criticó el empleo "cotidiano" de drones en zonas pobladas. Recordó que se están produciendo "repetidos ataques contra centros de salud, que matan a pacientes y trabajadores sanitarios y cortan el acceso a servicios vitales". "En todo el paí, la población está pagando el precio más alto", aseguró Brown, remarcando que "los medios de vida de la población han quedado destrozados" y que los más de once millones de desplazados, en muchos casos obligados a huir en varias ocasiones, están dejando "desgarradas" familias y comunidades.

Además, "las mujeres y las niñas se enfrentan a una violencia sexual generalizada, que incluye violaciones y violaciones en grupo", mientras que "los trabajadores humanitarios, la mayoría de ellos sudaneses, siguen arriesgando, y con demasiada frecuencia perdiendo, sus vidas para ayudar a otros a sobrevivir". A pesar de todo, la Coordinadora Humanitaria de la ONU en Sudán destacó que en el país africano "hay un mensaje constante" por parte de la población: "La gente habla de paz. Quieren que cese la violencia y volver a sus hogares".

Para Brown la "resiliencia" de los civiles sudaneses es "extraordinaria", pero "no sustituye a la responsabilidad", por ello, desde la ONU piden a las partes "el cese inmediato de las hostilidades", la protección de la población y las infraestructuras no militares y garantías para el ejercicio seguro de las labores humanitarias. La coordinadora también ha instado a "aumentar ya la financiación destinada a la ayuda humanitaria, ya que cualquier retraso cuesta vidas".

Aumento de la mortalidad infantil y materna La organización humanitaria Save the Children ha emitido una alerta urgente sobre el alarmante incremento de la mortalidad materna e infantil en Sudán. Tras tres años de conflicto armado, la sistemática destrucción de infraestructuras civiles y sanitarias ha creado un entorno de extremo peligro para miles de bebés y madres, quienes se encuentran desprotegidos ante el colapso del sistema de salud en el país norteafricano. Las estadísticas reflejan una realidad devastadora: la tasa de mortalidad materna ha sufrido un aumento superior al 12% durante el último trienio. Según datos del Ministerio de Salud, la cifra escaló de 263 fallecimientos por cada 100,000 nacidos vivos en 2022 —una de las más altas del mundo incluso antes de la guerra— a 295 muertes en 2025. A este panorama se suman las estimaciones de la ONU, que sitúan la mortalidad infantil en 42.9 por cada 1,000 nacimientos durante el último año. Este retroceso en la salud pública está directamente vinculado a la imposibilidad de acceder a atención obstétrica de urgencia y a la crítica escasez de personal cualificado para asistir en los partos. Desde el inicio de las hostilidades en abril de 2023, entre el 70% y el 80% de los centros de salud en las zonas de combate han dejado de funcionar. Aquellos que aún permanecen operativos sobreviven en condiciones precarias, enfrentando una falta crónica de medicamentos, suministros básicos y combustible para alimentar sus generadores. La inseguridad en el sector sanitario se ve agravada por la violencia directa contra las instalaciones médicas. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), hasta finales de 2025 se verificaron más de 200 ataques contra centros de salud, ofensivas que han segado la vida de cerca de 2.000 personas y han dejado a cientos de heridos, eliminando los pocos refugios seguros que quedaban para la población civil. El pasado marzo, un ataque con drones contra el Hospital Universitario de Ed Dain, en el estado de Darfur Oriental, causó la muerte de al menos 64 personas, entre ellas 13 niños y niñas, y dejó heridas a casi 90 más. "Los ataques contra hospitales y otras zonas civiles protegidas, que están protegidas por el Derecho Internacional Humanitario, afectan de forma grave y permanente al acceso de las madres y los recién nacidos a la atención esencial", dice en la nota el director nacional de Save the Children en Sudán, Mohamed Abdiladif. "Cada minuto que dura este conflicto nacen tres bebés en condiciones que ningún niño o niña debería tener que afrontar jamás. Estos niños y niñas nacen en refugios superpoblados, en centros de salud mal equipados o dañados, o mientras sus familias se encuentran en desplazamiento. Los niños y niñas tienen derecho a recibir cuidados y protección, incluso en situaciones de conflicto", añade. A este escenario de colapso se suma la denuncia de Médicos Sin Fronteras (MSF), que califica la situación sanitaria como un "desierto médico" absoluto. La organización advierte que el bloqueo sistemático de suministros vitales y la inseguridad extrema están obligando al cierre de los pocos quirófanos que quedaban en pie. Según MSF, la falta de corredores humanitarios seguros no solo impide tratar las heridas de guerra, sino que está dejando morir a miles de personas por causas prevenibles, como "partos complicados o enfermedades crónicas, convirtiendo a la población civil en rehén de una burocracia letal y de una violencia que no respeta ni siquiera a los recintos hospitalarios".

Jartum rechaza la mediación internacional En el plano político, el aniversario del conflicto se ve marcado por una fuerte tensión entre el Ejecutivo sudanés y la comunidad internacional. El Gobierno de Sudán ha calificado como un acto de "tutela colonial" la conferencia internacional celebrada este miércoles en Berlín, destinada a movilizar ayuda y buscar una salida política. El Ministerio de Exteriores sudanés ha expresado su condena al no haber sido invitado ni consultado para la organización del evento, denunciando que algunos países occidentales intentan imponer sus agendas bajo el escudo de la ayuda humanitaria. Jartum ha rechazado tajantemente lo que considera un intento de equiparar al "gobierno legítimo" con la "milicia criminal" de las FAR. Según la nota oficial, el pueblo sudanés no aceptará que organizaciones regionales o internacionales decidan sobre sus asuntos internos sin su participación, tachando de "indiferencia" la neutralidad que algunos países alegan para justificar la exclusión de las partes en conflicto en la mesa de negociaciones de Berlín. A pesar de estas críticas, la cumbre busca desesperadamente una solución al colapso financiero de la ayuda. Organizaciones como el Programa Mundial de Alimentos han tenido que reducir la entrega de suministros y advierten que necesitan más de 600 millones de dólares adicionales solo para sostener sus operaciones básicas. Con la hambruna ya confirmada en regiones como Darfur y Kordofán, la presión internacional por un acceso seguro y una financiación urgente se convierte en la única esperanza para millones de refugiados que sobreviven en condiciones infrahumanas en Chad y Sudán del Sur.