Así fue el 11S, minuto a minuto: cronología de unos atentados que cambiaron la historia

En la mañana del 11 de septiembre de 2001, 19 terroristas tomaron el control de cuatro aviones comerciales que habían despegado desde distintos puntos de la costa este de Estados Unidos. En apenas unas horas, una cadena de atentados sin precedentes cambió para siempre el mundo que conocíamos y abrió una nueva etapa en la historia contemporánea en un siglo XXI que había acabado de empezar. Veinticinco años después de los atentados, reconstruimos aquella jornada hora a hora, siguiendo la secuencia de los acontecimientos y poniendo en contexto tanto lo que se conoció en aquel momento como lo que las investigaciones posteriores permitieron esclarecer.

primera parte Despega el primer avión 7:59 Con 92 personas a bordo, un Boeing 767, el vuelo 11 de American Airlines con destino Los Angeles, sale del aeropuerto internacional Logan de Boston. 00.55 min Además de 11 miembros de la tripulación 76 pasajeros, a bordo iban cinco terroristas; entre ellos, Mohammed Atta y Abdulaziz Omari. Pasaron los controles de seguridad de los aeropuertos con cuchillos camuflados. En algún caso han hecho saltar los detectores de metales, pero sin que se encontraran armas. Por entonces, estaba permitido viajar con cuchillos a bordo de la cabina de pasajeros, siempre que la hoja fuera menor de diez centímetros. En el vídeo, los terroristas Salem al-Hazmi (izquierda) y Nawaf al-Hazmi (centro) pasan el control de seguridad en el Aeropuerto Internacional Washington Dulles. Son dos de los cinco secuestradores del vuelo 77 de American Airlines, con destino a Los Angeles, que estrellarán en Washington contra el Pentágono. 8:15 Despega el segundo avión El vuelo 175 de United Airlines despega del mismo aeropuerto, el de Boston, y con el mismo destino, Los Angeles. A bordo viajan 65 personas. Además de nueve miembros de la tripulación y 56 pasajeros, a bordo van cinco terroristas. 8:19 Primer aviso de secuestro Betty Ann Ong, sobrecargo en el vuelo 11 de American, alerta a la compañía del secuestro del avión. No es posible contactar con el puente de mando. Antes de la llamada de Ong, uno de los secuestradores apuñala a un pasajero, Daniel M. Lewin, que había servido en el ejército israelí. El informe final de la Comisión Nacional de Ataques Terroristas sobre Estados Unidos conjetura que Lewin podría haber intentado detener a los secuestradores. Probablemente, fue la primera víctima mortal del 11-S. 8:20 Despega el tercer avión Con 64 personas a bordo, el vuelo 77 de American Airlines, un Boeing 757, sale del Aeropuerto Internacional Dulles, en Washington D.C., con destino Los Ángeles. Además de seis miembros de la tripulación y 53 pasajeros, a bordo van otros cinco terroristas. 8:24 Uno de los secuestradores del vuelo 11 transmite un mensaje Intentando comunicarse con el interior del avión, uno de los secuestradores del vuelo 11 de American alerta repetidamente, sin darse cuenta, a los controladores aéreos. Victor J. Saracini, piloto del vuelo 175 de United, escucha al menos uno de esos mensajes e informa a la Administración Federal de Aviación, minutos antes de que su propio avión sea secuestrado. 8:37 La alerta llega al Ejército El control aéreo de Boston avisa a a la Defensa Aérea de la zona, que moviliza los caza de la Guardia Nacional Aérea. 8:42 Despega el cuarto avión Con 44 personas a bordo y un ligero retraso por tráfico rutinario, el vuelo 93 de United despega del Aeropuerto Internacional de Newark, en New Jersey, hacia San Francisco. Además de siete miembros de la tripulación y 33 pasajeros, a bordo van otros cuatro terroristas. De esta manera, momentos antes de que se produzca el primer ataque, los cuatro vuelos implicados en los atentados del 11-S estaban simultáneamente en el aire. 8:46 El primer avión se estrella en una de las Torres Gemelas 00.52 min El vuelo 11 de American se estrella a 790 kilómetros por hora contra la Torre Norte del World Trade Center, emblemático centro financiero de Nueva York, donde trabajan alrededor de 50.000 personas, entre los pisos 93 y 99. Todas las personas a bordo del avión mueren en el acto. 8:50 Bush es informado del primer impacto El presidente George W. Bush, que se encuentra de visita en una escuela de primaria en Florida, recibe la noticia de que un avión pequeño se ha estrellado en la Torre Norte. Se presupone que ha sido un accidente. 8:54 Mientras todo esto ocurría, el vuelo 77 es secuestrado y se desvía de su curso girando al sur cuando sobrevuela Ohio. 8:59 La Policía ordena la evacuación de las Torres Gemelas Aunque unos minutos antes se había anunciado por megafonía que la Torre Sur es segura, la Policía comienza la evacuación de ambas torres, que se extiende a todo el complejo del World Trade Center. 9:00 Un sobrecargo del vuelo 175 ha informado del secuestro a la compañía aérea. Tres pasajeros del vuelo 175 han llamado a miembros de su familia. 9:03 Otro avión se estrella contra la segunda torre 00.30 min Apenas 15 minutos después primer impacto, el vuelo 175 de United se estrella a 950 kilómetros por hora contra la Torre Sur, entre las plantas 77 y 85. Todas las personas a bordo mueren. El impacto inutiliza dos de las tres escaleras de emergencia y corta la mayoría de los cables de los ascensores de la zona, lo que deja atrapadas a muchas personas. Algunas personas, atrapadas por el fuego y el humo en las plantas superiores al impacto, saltan por las ventanas del edificio, como ya había ocurrido tras el ataque de la Torre Norte. Esto supondrá entre 50 y 200 muertes. 9:05 Cuando el presidente de EE.UU. estaba a punto de leer a los niños un cuento infantil, su jefe de gabinete le informa de que un segundo avión ha impactado contra la otra torre y que el país está siendo atacado. El presidente decide por el momento continuar con la clase para no alarmar a los alumnos. Diez minutos después, abandona el aula y contacta con el vicepresidente Dick Cheney, la consejera Condoleezza Rice y el director del FBI. 9:06 Aparece el nombre de Bin Laden En Fox News se menciona por primera vez a Osama bin Laden como posible sospechoso detrás de los atentados. Los medios se hacen eco de las primeras afirmaciones, aún sin confirmar, de empleados de United Airlines que afirman que una aeronave fue secuestrada antes de estrellarse. 9:08 La Administración Federal de Aviación (FAA) prohíbe todos los despegues que se dirijan a Nueva York o pasen sobre su espacio aéreo. Minutos más tarde, prohíbe el despegue de todos los aviones civiles. 9:21 Se cierran todos los puentes y túneles de Manhattan. 9:28 Otro vuelo secuestrado El vuelo 93 es secuestrado a la altura del norte de Ohio, y en ese momento vira al sureste. 9:30 Bush se refiere por primera vez a un acto terrorista Apenas 25 minutos después de ser informado del segundo avión por el Jefe de Gabinete de la Casa Blanca y antes de abandonar el colegio de Florida, Bush pronuncia un discurso de un minuto en el que informa de lo que parece ser un atentado terrorista. Estados Unidos está siendo atacada. Habla de una "tragedia nacional". 9:34 Tercer aviso de secuestro La FAA notifica al Mando de Defensa Aeroespacial de Norteamérica (NORAD) la sospecha de secuestro en el vuelo 77 de American Airlines. 9:37 Evacúan al vicepresidente Los agentes del Servicio Secreto llevan al vicepresidente Dick Cheney al Centro de Operaciones de Emergencia, situado debajo de la Casa Blanca. 9:39 El tercer avión impacta en el Pentágono 00.37 min El vuelo 77 de American Airlines se estrella a más de 850 kilómetros por hora contra el lado occidental del Pentágono, una zona principalmente de oficinas y sin ocupar, y origina un virulento incendio. Un supervisor de la torre de control en el aeropuerto nacional Ronald Reagan, de Washington, informó al servicio secreto de la Casa Blanca que un avión se dirigía al edificio, en referencia al vuelo 77. La Casa Blanca empezó su evacuación cuando la torre informó de que el avión había cambiado de rumbo. El impacto y el fuego resultante en la zona del impacto en el Pentágono causaron la muerte de 125 personas, militares y civiles. En la imagen, vista de la zona dañada del Pentágono la mañana del 16 de septiembre, cinco días después del ataque terrorista. 9:45 Todos los aviones son obligados a aterrizar Con órdenes del presidente de EE.UU., la FAA ordena a todos los aviones que aterricen inmediatamente en el aeorpuerto más cercano, y prohibe cualquier despegue. 9:45 El Congreso y la Casa Blanca son evacuados El Congreso y la Casa Blanca son evacuados- Se decide el cierre de las bolsas estadounidenses. 9:50 La agencia Associated Press informa de que el vuelo 11 fue secuestrado al poco de su despegue del aeropuerto de Boston, y confirma después lo mismo respecto al vuelo 175. 9:54 Bush abandona Florida El Air Force One despega sin destino claro. El presidente quiere regresar a Washington D.C, pero su personal recomienda una localización más segura, la base Barksdale, en Luisiana. Al ver cercana su muerte, los pasajeros del vuelo 93 llamaron a sus familiares y a los servicios de Emergencias. Al menos 37 llamadas de teléfono tuvieron lugar desde el cuarto avión secuestrado. Una de las últimas fue la del pasajero Edward P. Felt, que utilizó su móvil para llamar al 911, el teléfono de emergencias estadounidense. 9:59 La Torre Sur se derrumba 00.59 min Tras arder durante 56 minutos, la Torre Sur se derrumba en diez segundos entre gigantescas nubes de humo gris. El polvo y el hormigón pulverizado inundan las calles adyacentes. El estruendo hace pensar a los testigos en una nueva explosión. 10:03 El cuarto avión impacta en campo abierto Se produce un cuarto atentado. El vuelo 93 de United Airlines se estrella en Shanksville, Pensilvania, a unos 20 minutos de Washington D.C. Todas las personas a bordo, 38 pasajeros y siete tripulantes, mueren. 10:06 La FAA notifica al NORAD que existe una sospecha de secuestro del vuelo 93 de United Airlines. Según desvelaron informes posteriores, los pasajeros del vuelo 93 se habían enterado de los atentados en el World Trade Center y el Pentágono y al menos tres de ellos se enfrentaron a los secuestradores. Los audios grabados en la cabina confirman que los secuestradores decidieron estrellar el avión antes de que los pasajeros lograran recuperar el control del avión. El United 93 iba a estrellarse contra el Capitolio o la Casa Blanca, en Washington. 10:15 Se derrumba uno de los edificios del Pentágono en Washington, la sección E. 10:28 La Torre Norte colapsa 00.45 min Tras arder durante 102 minutos, y emitido en directo por televisiones y radios de todo el mundo, la Torre Norte se derrumba. Fue la primera en ser atacada. El hotel Marriott, en la base de las dos torre, también es destruido. Más de 1.600 personas murieron como resultado del ataque a la Torre Norte. 10:53 El secretario de Defensa, Donald Rumsfeld, ordena al ejército ponerse en estado de alerta de DEFCON3, por primera vez desde la guerra del Yom Kippur, en 1973. Entre otras medidas, supone que la Fuerza Aérea esté lista para movilizarse en 15 minutos. 11:02 El alcalde de Nueva York ordena evacuar el sur de Manhattan 00.58 min El alcalde de Nueva York, Rudolph Giuliani, se dirige a la población para pedir que mantengan la calma y que "en la medida de lo posible" evacúen la zona del bajo Manhattan y se dirijan a la parte norte. Todos los edificios federales del país son evacuados. Una superviviente del 11-S huye cubierta de polvo tras el primer ataque a las Torres Gemelas, en una imagen que se convirtió en un icono de los ataques terroristas a Nueva York. La mujer fue identificada como Marcy Borders. Falleció el 24 de agosto de 2015, a los 42 años, a causa de un cáncer de estómago. Borders estaba convencida de que su enfermedad la provocaron los agentes químicos del polvo que tragó aquel día. 11:04 El edificio de Naciones Unidas en Nueva York es evacuado. . 11:45 Bush aterriza en Luisiana y declara la alerta máxima Desde la base aérea de Barksdale, en Luisiana, el presidente Bush se dirige a la nación a través de los medios de comunicación. Declara alerta máxima en todas las instalaciones estadounidenses alrededor del mundo. 12:16 Aterriza el último avión que seguía en el aire en el espacio aéreo continental de Estados Unidos. En dos horas y media, el cielo del país queda desierto. Más de 4.500 vuelos comerciales o particulares se han interrumpido. 12:30 Aparecen supervivientes en la Torre Norte Una escalera de la torre ha servido como protección para un grupo de 13 personas de los servicios de emergencia y un civil que trataban de salir del edificio. Horas después del colapso, los primeros miembros del servicio de emergencias emergen y dirigen a los servicios de rescate hacia el civil. En la imagen, un bombero pide ayuda a sus compañeros para continuar las labores de rescate, en una foto tomada el 15 de septiembre. 12:41 El senador republicano Orrin Hatch afirma a la CNN que el FBI y los servicios de inteligencia del país creen que los atentados "llevan la firma de Bin Laden". 16:00 Osama Bin Laden, principal sospechoso Horas después de los primeros rumores, los medios informan de que altos cargos de los servicios de inteligencia sostienen que Osama bin Laden es el sospechoso número uno de los atentados. En la imagen, un cartel de "Se busca vivo o muerto" con la imagen de Bin Laden en las calles de Nueva York, el 18 de septiembre. 17:20 Se derrumba el edificio 7 del World Trade Center Tras horas ardiendo, el edificio 7 del World Trade Center, de 47 pisos, colapsa. No hay fallecidos. Los esfuerzos en la que empieza a conocerse desde ese momento como Zona Cero continuarán durante horas. El último rescate con éxito tendrá lugar a mediodía del 12 de septiembre. Los equipos de rescate siguieron trabajando día y noche durante semanas para recuperar los restos de las víctimas. La destrucción en Nueva York se extendió por 6,5 hectáreas de terreno que ocupaba el complejo del World Trade Center. El fuego tardó 99 días en extinguirse. En la imagen, vista aérea 15 días después de los atentados contra las Torres Gemelas. 19:00 Tras volar en búsqueda de localizaciones segura, con parada en Luisiana y Nebraska, el presidente Bush vuelve a Washington D.C., a la Casa Blanca. 20:30 Bush se dirige a la nación desde el Despacho Oval 00.18 min Desde la Casa Blanca, Bush asegura que se está buscando a aquellos detrás de estos ataques funestos y que "no se hará distinción entre los terroristas que han cometido estos actos y quienes les protegen o cobijan". Bush asegura que "el país perseguirá la paz, la libertad y la justicia". "Estos asesinatos masivos buscaban atemorizar a nuestra nación y crear el caos. Pero han fracasado. Nuestro país es fuerte", afirma. 21:00 El presidente Bush se reúne con el Consejo de Seguridad Nacional y después con un reducido grupo de asesores. Las evidencias manejadas apuntan a que Osama Bin Laden está detrás de los ataques. El director de la CIA, George Tenet, afirma que Al Qaeda y los talibanes en Afganistán son básicamente lo mismo. En los atentados fallecieron 2.996 personas, incluyendo los 265 ocupantes de los cuatro aviones estrellados, en los que no hubo supervivientes. Murieron 2.606 personas en Nueva York, tanto dentro de las Torres Gemelas como en sus inmediaciones, y 125 dentro del edificio del Pentágono en Washington. Entre las víctimas se contaron 343 bomberos y 23 policías de Nueva York, así como 37 policías de la autoridad portuaria de Nueva York y Nueva Jersey. El 11-S tres españoles perdieron la vida: Silvia San Pío, que murió junto a su marido en el piso 92; Jerónimo Domínguez, un policía que participó en el rescate, y Edelmiro Abad, un empleado de banca de Burgos que estaba en la Torre Sur. Domínguez y Abad tenían nacionalidad estadounidense pero, al ser de origen español, se les consideró como tales.

Los atentados del 11S marcaron el comienzo de una nueva etapa en la política exterior de Estados Unidos. La respuesta de Washington al ataque contra las Torres Gemelas y el Pentágono se tradujo primero en la operación 'Libertad Duradera': la invasión de Afganistán, con el objetivo de desmantelar a Al Qaeda y expulsar al régimen talibán, que había dado refugio a Osama bin Laden. Dos años después, en 2003, Estados Unidos abrió un segundo frente con la invasión de Irak, que la administración de George W. Bush vinculó a la llamada guerra contra el terror. Aquellas intervenciones inauguraron dos conflictos de larga duración y dejaron una profunda huella en Oriente Medio y Asia Central.

Un cuarto de siglo más tarde, la política estadounidense parecía haber dado un giro con el regreso a la Casa Blanca de Donald Trump, que prometió alejar a Estados Unidos de "guerras eternas" y evitar nuevas intervenciones militares en el extranjero. Se jactó incluso de que su objetivo sería poner fin a los conflictos globales en lugar de iniciarlos. Sin embargo, su segundo mandato se está revelando mucho más intervencionista, con una implicación directa en Venezuela que culminó en una operación militar que provocó el secuestro y la salida del poder de Nicolás Maduro, y con su participación junto a Israel en una ofensiva contra Irán que ha provocado un nuevo y prolongado conflicto en Oriente Medio, con nuevos ataques y represalias, sin una salida diplomática clara y con una persistente inestabilidad geopolítica y económica con implicaciones globales.