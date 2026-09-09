Archivos del 11S desclasificados: Nueva York ocultó que el aire era tóxico en la 'zona cero' de los atentados

A pocos días del 25 aniversario de los atentados del 11S, el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, ha desclasificado miles de documentos que revelan que las autoridades de la ciudad en ese momento ocultaron que el aire en la 'zona cero' de los atentados del 11 de septiembre de 2001 era "tóxico".

"Son documentos que muestran lo que la ciudad sabía sobre el aire tóxico alrededor de la 'zona cero', cuándo lo supo y cómo actuó para limitar su responsabilidad", ha asegurado Mamdani en una rueda de prensa el martes, unos días antes de que se cumplan 25 años del atentado cometido por el grupo terrorista Al Qaeda, acompañado por supervivientes y familiares. El alcalde ha autorizado la divulgación de más de 173.000 páginas de registros municipales que muestran que "se encontró amianto prácticamente en todos los lugares examinados".

Además de las 2.977 personas que murieron en Estados Unidos el día de los atentados del 11 de septiembre, principalmente en Nueva York, más de 9.400 personas murieron después por enfermedades relacionadas con su exposición a los atentados, según el programa federal creado para garantizar su seguimiento médico. A la primera nube de polvo que siguió al derrumbe de las torres del World Trade Center, siguieron meses de contaminación y polvo residual que provocaron, en particular, cánceres que aún hoy padecen miles de neoyorquinos.

"La gente enfermó porque los líderes en los que confiaban les mintieron diciendo que era seguro respirar aire tóxico", ha insistido Mamdani.