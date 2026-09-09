Archivos del 11S desclasificados: Nueva York ocultó que el aire era tóxico en la 'zona cero' de los atentados
- El alcalde Mamdani desclasifica 173.000 documentos sobre el 11S y asegura que la ciudad "sabía" que el aire era tóxico
- Mamdani afirma que han muerto más personas por enfermedades derivadas del 11S que en los propios atentados
A pocos días del 25 aniversario de los atentados del 11S, el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, ha desclasificado miles de documentos que revelan que las autoridades de la ciudad en ese momento ocultaron que el aire en la 'zona cero' de los atentados del 11 de septiembre de 2001 era "tóxico".
"Son documentos que muestran lo que la ciudad sabía sobre el aire tóxico alrededor de la 'zona cero', cuándo lo supo y cómo actuó para limitar su responsabilidad", ha asegurado Mamdani en una rueda de prensa el martes, unos días antes de que se cumplan 25 años del atentado cometido por el grupo terrorista Al Qaeda, acompañado por supervivientes y familiares. El alcalde ha autorizado la divulgación de más de 173.000 páginas de registros municipales que muestran que "se encontró amianto prácticamente en todos los lugares examinados".
Además de las 2.977 personas que murieron en Estados Unidos el día de los atentados del 11 de septiembre, principalmente en Nueva York, más de 9.400 personas murieron después por enfermedades relacionadas con su exposición a los atentados, según el programa federal creado para garantizar su seguimiento médico. A la primera nube de polvo que siguió al derrumbe de las torres del World Trade Center, siguieron meses de contaminación y polvo residual que provocaron, en particular, cánceres que aún hoy padecen miles de neoyorquinos.
"La gente enfermó porque los líderes en los que confiaban les mintieron diciendo que era seguro respirar aire tóxico", ha insistido Mamdani.
"La ciudad lo sabía"
Estos documentos podrían implicar a dos de sus predecesores: Rudy Giuliani, en el cargo en el momento de los ataques, y luego Michael Bloomberg, desde el invierno de 2002, tenían conocimiento de la toxicidad del aire. "La ciudad lo sabía", ha aseverado Mamdani. Entre la información desclasificada figuran "discusiones que la administración Giuliani tuvo en ese momento sobre su responsabilidad legal y los riesgos para la salud", ha afirmado en la conferencia de prensa del martes el abogado jefe de la ciudad de Nueva York, Steven Banks.
Esta es la primera tanda de documentos, pero el edil ha avanzado este martes que se compartirán más durante los próximos 12 meses en una página web creada para ello. En el primer presupuesto aprobado por el ejecutivo de Mamdani se incluyen, además, 34 millones de dólares destinados a un portal público que proporcione información sobre la respuesta de la ciudad al ataque: "Muchos han impedido deliberadamente la divulgación de este tipo de documentos".
Personal especializado asistirá a quienes deseen revisar estos documentos para solicitar los fondos de asistencia destinados a las víctimas del 11S. "La única información omitida será la de identificación personal y las evaluaciones de seguridad de edificios del Bajo Manhattan que, de publicarse hoy, todavía podrían plantear riesgos de seguridad. Nada más será censurado", ha aclarado el alcalde.
La divulgación de los archivos pone fin a dos demandas de la organización 9/11 Health Watch contra la ciudad y a años de restricciones para acceder a información sobre la calidad del aire y las preocupaciones de salud relacionadas con el atentado. Miles de personas que vivieron, trabajaron o estudiaron cerca de la 'zona cero' tras los atentados han enfermado durante estos años.
Según el alcalde, miles de trabajadores siderúrgicos, bomberos y empleados de oficina recuerdan el 11 de septiembre "cada vez que respiran con dificultad, cada vez que tienen que tomarse una pastilla y cada vez que se les administra otra dosis de quimioterapia". "Casi 25 años después han muerto más personas por enfermedades relacionadas con el 11 de septiembre que las que murieron el propio día del atentado", ha lamentado el alcalde.
La ciudad celebrará el próximo viernes en un acto solemne el 25 aniversario de los atentados del 11S contra las Torres Gemelas de Nueva York y el Pentágono en Washington. En la 'zona cero' de la ciudad, el vicepresidente estadounidense J.P. Vance, el alcalde Mamdani y varios expresidentes asistirán a los actos de homenaje; mientras que el presidente Donald Trump pronunciará un discurso en el Pentágono.