Ceuta hoy en directo, última hora de la crisis migratoria: Dimite el jefe de Gabinete de la Delegación del Gobierno en Ceuta
- Marruecos rechaza ser "chivo expiatorio" e insiste en que no hay pruebas de su implicación en Ceuta
- Navarra acogerá cinco niñas migrantes de Ceuta, las primeras tras la entrada masiva de julio
Una nueva manifestación recorrió el jueves las calles de Ceuta contra la gestión del delegado del Gobierno en la ciudad, Miguel Ángel Pérez. Los ciudadanos expresaron su rechazo a lo que llaman "invasión" en la plaza de los Reyes, junto a la sede gubernativa. Mientras tanto, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha informado de que la asistencia escolar en la ciudad autónoma ha subido al 81%.
El Ministerio de Exteriores marroquí ha vuelto a rechazar las acusaciones que atribuyen a las autoridades del país algún tipo de implicación en la entrada masiva de migrantes en Ceuta. En un comunicado, Rabat cuestiona que determinados actores políticos en España mantengan estas acusaciones pese a que, según sostiene, ningún dato, hecho o informe ha demostrado la participación de Marruecos.
Las autoridades marroquíes aseguran además estar dispuestas a recibir con carácter urgente tanto a los menores como a los adultos que entraron en la ciudad autónoma, y advierten de que el reino marroquí no aceptará convertirse en "chivo expiatorio" de ajustes de cuentas políticos ni en "moneda de cambio preelectoral".
El Gobierno publicó el miércoles 40 documentos sobre la crisis migratoria en Ceuta, fechados desde el 1 de julio hasta el 1 de agosto que revelan que el CNI mantuvo el 29 de julio, víspera de la entrada masiva en Ceuta, comunicaciones con la Delegación del Gobierno y la Guardia Civil en las que trasladaba su preocupación por las convocatorias surgidas en redes sociales para el día siguiente y por la posibilidad de un "asalto" por "mar y tierra" en la ciudad autónoma.
En directo, última hora de la crisis en Ceuta
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9:49
Sira Rego: "Es imprescindible que Marruecos responda" sobre los expedientes migratorios de menores
La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha señalado el papel de Marruecos en la gestión de los menores migrantes llegados a Ceuta. Según datos de la Fiscalía, "hay 600 expedientes que tiene Marruecos en este momento" de procesos migratorios anteriores "a los que no da respuesta".
Sobre la crisis migratoria en Ceuta, Rego ha considerado que "80.000 personas no se mueven sin que Marruecos tuviera algún tipo de conocimiento de la situación". La ministra ha defendido que el episodio evidencia "el fracaso de un modelo migratorio que externaliza la frontera" y ha reclamado investigar lo ocurrido.
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9:43
Dimite el jefe de Gabinete de la Delegación del Gobierno en Ceuta
El jefe de gabinete de la Delegación del Gobierno en Ceuta, Gonzalo Sanz, ha presentado su dimisión. Recibió la llamada del Centro Nacional de Inteligencia el 29 de julio en la que fue alertado de los mensajes en redes sociales, un día antes de que se produjera la entrada masiva de miles de migrantes desde Marruecos.
En un comunicado, el hasta ahora responsable del gabinete explica que renuncia a su puesto tras el choque en la postura con el delegado, Miguel Ángel Pérez Triano, después de que este asegurase que no había recibido información por su parte.
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9:12
Noche intensa para los bomberos de Ceuta
“¿ Noche intensa para los bomberos en Ceuta, con varios incendios declarados por la ciudad, incluyendo uno en los campamentos de migrantes en las Naves del Tarajal— Las Mañanas de RNE (@LasMananas_rne) September 11, 2026
¿¿ El fuego arrasó varias chabolas donde dormían cientos de personas
¿¿ Teresa Jiménez (@RTVECeuta ) pic.twitter.com/IMb1JLWl8y“
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9:09
El PP, tras el comunicado de Marruecos: "Es responsable por acción y omisión"
El Partido Popular ha emitido un comunicado para decir que "la defensa de los intereses generales de la Nación, de la integridad de nuestras fronteras y de la seguridad de los españoles constituye una prioridad irrenunciable". Lo ha hecho después de que el Ministerio de Exteriores de Marruecos haya dicho que no aceptará ser "el chivo expiatorio" en los ajustes de cuentas políticos" en España e insistido en que no hay pruebas de su implicación en la entrada masiva de migrantes a Ceuta del pasado julio.
"Estamos ante una violación grave de la integridad territorial de España y, por extensión, de Europa. Es un ataque híbrido con una instrumentalización de la inmigración irregular", añaden los 'populares'. Piden el máximo respeto a las instituciones españoles y a la investigación judicial actualmente en curso. "Corresponde exclusivamente a la Justicia española, en el ejercicio de su independencia y de nuestra soberanía nacional, determinar los hechos, valorar las pruebas y, en su caso, establecer las responsabilidades que procedan. Ningún pronunciamiento, ni interno ni externo, debe interferir, condicionar o deslegitimar este procedimiento", afirman.
"Marruecos es responsable por acción y omisión", concluye.
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8:34
La Audiencia Nacional defiende la imparcialidad de la jueza Tardón en la causa sobre Ceuta
El presidente de la Audiencia Nacional (AN), Juan Manuel Fernández, ha asegurado que la "independencia" de la jueza María Tardón, encargada de la investigación sobre la entrada irregular de miles de migrantes en Ceuta, está "absolutamente fuera de toda duda y su imparcialidad también".
En una entrevista concedida este jueves al programa Hora 25 de la Cadena SER, recogida por EFE, Fernández ha añadido que no entiende "en absoluto" las críticas vertidas por el ministro de Transportes, Óscar Puente, quien ha señalado su pasado como concejal del PP, puesto que, a juicio de Fernández, "no contribuyen a la fortaleza del Estado de Derecho".
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8:32
Marruecos rechaza su implicación en la crisis de Ceuta y dice que no aceptará ser "el chivo expiatorio"
El Ministerio de Exteriores de Marruecos ha alertado este jueves de que no aceptará ser "el chivo expiatorio" en los ajustes de cuentas políticos" en España y ha insistido en que no hay pruebas de su implicación en la entrada masiva de migrantes a Ceuta del pasado julio.
"El Reino de Marruecos se niega a ser un fondo de comercio preelectoral y tampoco admite ser el chivo expiatorio de los ajustes de cuentas políticas", afirma un comunicado en el que Rabat lamenta que "algunos círculos políticos y mediáticos españoles persistan en explotar" el país "con fines políticos internos".
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8:31
La gestión de la información de la que disponían los servicios de inteligencia y las fuerzas de seguridad antes de las entradas masivas en Ceuta del 30 y 31 de julio acapara el debate político y alienta las exigencias de responsabilidades de la oposición e incluso desde los socios del Ejecutivo.
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8:27
Buenos días, arrancamos la narración minuto a minuto de la actualidad sobre la crisis en Ceuta.