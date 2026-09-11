Ceuta hoy en directo, última hora de la crisis migratoria: Dimite el jefe de Gabinete de la Delegación del Gobierno en Ceuta

Una nueva manifestación recorrió el jueves las calles de Ceuta contra la gestión del delegado del Gobierno en la ciudad, Miguel Ángel Pérez. Los ciudadanos expresaron su rechazo a lo que llaman "invasión" en la plaza de los Reyes, junto a la sede gubernativa. Mientras tanto, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha informado de que la asistencia escolar en la ciudad autónoma ha subido al 81%.

El Ministerio de Exteriores marroquí ha vuelto a rechazar las acusaciones que atribuyen a las autoridades del país algún tipo de implicación en la entrada masiva de migrantes en Ceuta. En un comunicado, Rabat cuestiona que determinados actores políticos en España mantengan estas acusaciones pese a que, según sostiene, ningún dato, hecho o informe ha demostrado la participación de Marruecos.

Las autoridades marroquíes aseguran además estar dispuestas a recibir con carácter urgente tanto a los menores como a los adultos que entraron en la ciudad autónoma, y advierten de que el reino marroquí no aceptará convertirse en "chivo expiatorio" de ajustes de cuentas políticos ni en "moneda de cambio preelectoral".

El Gobierno publicó el miércoles 40 documentos sobre la crisis migratoria en Ceuta, fechados desde el 1 de julio hasta el 1 de agosto que revelan que el CNI mantuvo el 29 de julio, víspera de la entrada masiva en Ceuta, comunicaciones con la Delegación del Gobierno y la Guardia Civil en las que trasladaba su preocupación por las convocatorias surgidas en redes sociales para el día siguiente y por la posibilidad de un "asalto" por "mar y tierra" en la ciudad autónoma.