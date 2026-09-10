Navarra acogerá cinco niñas migrantes de Ceuta, las primeras tras la entrada masiva de julio

Navarra acogerá este jueves a cinco niñas migrantes trasladadas de Ceuta, las primeras tras la entrada masiva del 30 y 31 de julio.

"Están a punto de llegar a Navarra cinco niñas menores desde Ceuta, porque este Gobierno ayuda a Ceuta", ha anunciado la presidenta de la comunidad foral, María Chivite, en el pleno del Parlamento navarro, en el que ha afeado a las comunidades del PP que no hagan lo mismo. "Prefiere manifestarse contra los gobiernos de progreso e incumplir con sus obligaciones legales", ha dicho.

El portavoz de UPN, Javier Esparza, por su parte, ha acusado a Chivite de haberse convertido en "una delegada de Pedro Sánchez en Navarra". "¿A usted le parece normal que el Gobierno de España no se entere de la entrada de 80.000 personas en Ceuta hasta que se produce? (...) Lo que hace es insultar a la oposición y decir que todo el que cuestiona a Sánchez es un nazi que no tiene corazón", ha reprochado y ha reivindicado una Navarra "solidaria", pero también que "tenga la capacidad de decir a Pedro Sánchez que ha hecho las cosas mal".

De las más de 70.000 personas que entraron esos días en Ceuta, se calcula que quedan unas 5.000 en la ciudad autónoma. Entre ellos, se han filiado unos 2.000 menores, de los que 700 son niñas, algunas en situación muy vulnerables ante agresiones sexuales o redes de trata, y muchos niños y niñas con menos de 13 años. El número de menores que quedan en las calles es aún indeterminado.