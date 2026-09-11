Un incendio en El Tarajal calcina 42 chabolas de migrantes en una madrugada con múltiples fuegos en Ceuta

Un incendio declarado en la parte delantera de una nave en el Polígono Industrial del Tarajal, en Ceuta, ha calcinado 42 chabolas de migrantes durante la medianoche del jueves. El origen del fuego se está investigando aunque la Policía ha comentado a TVE que una vela podría haber sido la que iniciara el incendio.

El fuego, que movilizó a numerosas dotaciones de emergencia ante la envergadura de las llamas, no ha provocado heridos ni ha afectado a la estructura de los inmuebles, aunque ha obligado a la evacuación preventiva de las personas que pernoctaban en el asentamiento improvisado.

Desalojo en el asentamiento Según datos facilitados por el Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS) y el teléfono de emergencias 112, los avisos de los vecinos se recibieron poco después de las 23:30 horas. Hasta la zona se desplazaron efectivos de los Bomberos, la Policía Nacional, la Policía Local y las Fuerzas Armadas. Los agentes procedieron a evacuar del lugar a los migrantes —muchos de los cuales habían accedido a Ceuta los días 30 y 31 de julio— para evitar la inhalación de humo mientras los bomberos trabajaron durante casi dos horas hasta controlar el fuego que ha destruido los asentamientos levantados con maderas, cartones, plásticos y otros residuos. Las llamas no han afectado a las viviendas colindantes ni a los colegios Príncipe Felipe y Reina Sofía cercanos al polígono. Las primeras hipótesis de los bomberos vinculaban el origen a alguna fogata encendida para combatir el descenso de temperaturas de la época, aunque las causas exactas continúan en investigación sin que se hayan comunicado responsables por el momento. La hipótesis de la vela encendida que la Policía ha desvelado a TVE parece que va prendiendo entre los investigadores.