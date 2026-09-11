01.21 min La crisis en Ceuta frena las reservas de viajeros españoles a Marruecos antes de su temporada alta

La crisis en Ceuta está teniendo eco en el turismo del país magrebí. Las agencias españolas han detectado una bajada notable en las peticiones para viajar a Marruecos, justo a las puertas de su temporada alta. El sector aclara: el fenómeno no se traduce en una avalancha de cancelaciones, sino en una bajada de reservas. Una situación que, si se alarga, podría acabar afectando a la economía marroquí.

Los viajeros que valoraban Marruecos como destino para sus próximas vacaciones ahora se muestran más reticentes y, en algunos casos, optan por cambiar de destino. “No está habiendo cancelaciones masivas. (…) Hay menos interés por parte del viajero que está en standby esperando a ver cómo evoluciona esto”, señala el presidente de la Federación Andaluza de Agencias de Viaje, Luis Arroyo. Este descenso adquiere especial relevancia en esta época del año, cuando empieza la temporada fuerte de recepción de viajeros españoles al país. Con la bajada de las temperaturas Marruecos se convierte, cada año, en una alternativa atractiva para quienes buscan escapar del frío y disfrutar de una oferta turística que combina cultura y gastronomía.

Si este patrón se consolida como un cambio de tendencia… podría acabar teniendo consecuencias para Marruecos. Es difícil cuantificar un daño económico a largo plazo y lo que pase en los próximos meses, antes de que acabe el año, será decisivo. “Aún queda un cuatrimestre para que termine el año y como la tendencia no cambie, en términos globales Marruecos notará este descenso”, apunta Arroyo.

Los viajeros dan un paso atrás “Ha influido mucho toda la información que estamos viendo en los medios”, destaca Marisa Chacón, directora de la agencia de viajes cordobesa Viacor. Se refiere a las noticias que desde el pasado 31 de julio estamos viendo en los medios: la crisis migratoria en Ceuta. Y añade: “Esta temporada se preveía bien para Marruecos, Túnez…pero los viajeros se han echado atrás“ Marisa Chacón Las agencias esperaban un incremento de las consultas y reservas para los próximos meses. Sin embargo, señalan que ese repunte no se está produciendo con la intensidad habitual. Normalmente, cuenta Marisa Chacón a RTVE, en esta época del año suelen tener en torno a unas 20 reservas de viajes a Marruecos. A día de hoy, todavía no hay ninguna. Incluso, nos explica Marisa, se están encontrando con casos en los que también rechazan visitar países cercanos. “Hay otros países cercanos colindantes, como Argelia, que hemos intentado hacer viajes en grupo, pero los clientes prefieren esperar”, señala. Menos consultas y menos contrataciones se traducen en una menor previsión de visitantes para la temporada y por tanto un fuerte impacto en la economía del país. Diego Radames 68

España, principal emisor de turismo Cada año más de 4 millones de españoles visitan el país magrebí, según datos de ls Cinfederación Española de Agencias de Viaje.. Marruecos tiene una posición muy vinculada al mercado turístico europeo y especialmente al español. Ciudades como Marrakech, Fez o Casablanca suelen convertirse en una buena opción para quienes buscan sol y temperaturas más agradables sin alejarse demasiado de Europa. “Marruecos es un destino muy cercano, con una enorme riqueza cultural. España es su principal país emisor de turismo”, incide Luis Arroyo, presidente de la patronal andaluza. (Poner una imagen de turistas en ciudades turisticas marroquies) Su proximidad geográfica, las conexiones aéreas y marítimas y su oferta cultural lo convierten como uno de los destinos habituales para los viajeros nacionales que buscan conocer el norte de África sin necesidad de realizar desplazamientos excesivamente largos. La evolución de la demanda durante las próximas semanas será clave para determinar si el descenso actual responde a un efecto coyuntural relacionado con la crisis de Ceuta o si termina consolidándose como un cambio más duradero en las preferencias de los turistas. El sector permanece atento a la evolución de las solicitudes, aunque confían en que la situación se resuelva “lo antes posible para que no afecte en mayor medida ni a mayor escala”.