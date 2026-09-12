El suculento negocio de la Fórmula 1 en Madrid: habitaciones por 6.000 euros y un impacto económico de 470 millones

La Fórmula 1 vuelve a Madrid 45 años después del último gran premio que acogió el circuito del Jarama y la locura se ha desatado en la capital. El precio de los hoteles se ha disparado, con habitaciones a 800 euros a pocos metros del circuito, cifra que palidece si se compara con los 6.000 euros a los que un particular ofertaba estos días una habitación individual, decorada como el dormitorio de un adolescente, en Wallapop.

La cita generará un impacto económico de 470 millones de euros, mientras que la inversión desembolsada hasta ahora asciende a 319 millones, según las licitaciones adjudicadas por Ifema para la construcción de la pista y otros conceptos. El objetivo, aseguran fuentes del recinto ferial, la organizadora de la cita, a RTVE Noticias, es que la inversión se pueda recuperar en 10 años.

El compromiso del Ayuntamiento de la capital y del Gobierno regional es que la prueba no cueste ni un euro a los madrileños. Es la promesa con la que las dos instituciones han rebatido las críticas de aquellos que han puesto en cuestión la necesidad de que la ciudad albergue un premio de Fórmula 1 y alejar así el fantasma del fiasco en el que se acabó convirtiendo la prueba en Valencia, que también construyó un circuito urbano en el que se perdieron 300 millones de euros de dinero público.

Anuncio en Wallapop de una habitación por 6.000 euros en Madrid. RTVE

Las cifras que rodean a Madring, el nombre con el que se ha bautizado al circuito, marean. El impacto económico asciende a 470 millones y se crearán 8.850 empleos, según un estudio elaborado por PwC, uno de los patrocinadores de la cita. El informe concluye que las administraciones podrían llegar a recaudar 83 millones de euros en impuestos y cotizaciones a la Seguridad Social.

Por sectores, uno de los grandes beneficiarios será la hostelería, con un impacto estimado de 59 millones de euros, y el Transporte, con 22, pero también los ámbitos ligados a la puesta a punto y organización de la cita, como el de la construcción, con 50 millones.

El circuito acogerá a unas 350.000 personas a lo largo de todo el fin de semana y aunque este viernes todavía quedaban a la venta entradas en varios de los espacios VIP del recinto (las más caras rondan los 5.000 euros para los tres días), las generales, a partir de los 190 euros para todo el fin de de semana, hace tiempo que se agotaron, según los datos proporcionados por Ifema.

Madrid cuelga el cartel de completo Una buena porción de los asistentes serán extranjeros (40.000) o residentes en otros puntos de España (35.000) y de ahí que sea prácticamente imposible encontrar una habitación de hotel este fin de semana en Madrid. Las búsquedas en Booking para reservar una habitación entre el 11 y el 13 de septiembre han crecido un 41% respecto al mismo periodo del año pasado, según datos proporcionados por el portal a RTVE Noticias. 01.16 min MadRing se estrena a lo grande en la F1 "Las noches de mayor demanda durante el fin de semana de la carrera rondan los 800 euros. La estancia total, si un huésped se aloja de jueves a domingo, ronda los 2.000 euros", explica Matthew Morio, consejero delegado del Hotel 101, pegado al circuito de Valdebebas. El establecimiento, con una ubicación privilegiada -desde algunas estancias se puede ver parte de La Monumental, la gran curva del circuito madrileño-, había vendido la práctica totalidad de sus habitaciones hace unos días. En el Novotel de Ifema las primeras reservas llegaron hace un año. "Desde que salieron las fechas [de la prueba] notamos una demanda muy fuerte. Los clientes han venido específicamente para el evento de Fórmula 1 y proceden de todas partes del mundo. Un 70% son internacionales y un 30% nacionales", señala Iván Añón, director general del hotel. La ubicación, a dos minutos andando del circuito, es una de sus grandes ventajas, también el hecho de que se puede ver el recorrido, con vista directa desde algunas de las habitaciones. A pesar de la alta expectación y demanda, Añón detalla que el precio de las habitaciones llega a ser más alto con otros eventos. Algo que parece imposible si se echa un vistazo a los anuncios que estos días han proliferado por diversos portales para la reserva de pisos turísticos o habitaciones sueltas. Un particular, como se puede ver en una de las fotografías que acompañan a esta información, ofertaba una habitación individual por 6.000 euros a cuatro kilómetros del circuito y otro un apartamento por 6.300 euros. Los anuncios han derivado en un nuevo choque entre el Ayuntamiento de Madrid y el Ministerio de Consumo, que censuró que el Consistorio permitiese la publicación de estas ofertas cuando muchas de estas viviendas no tienen licencia para operar como piso turístico.