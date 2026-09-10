El Gran Premio de España de Fórmula 1 regresa a Madrid 45 años después: del mítico Jarama a MadRing

La Fórmula 1 vuelve a Madrid. La capital alberga este fin de semana el Gran Premio de España de F1 en el circuito semiurbano de MadRing, que recoge el testigo del Circuito del Jarama, situado a las afueras en San Sebastián de los Reyes. Han pasado 45 años de ese paso del testigo, demasiado tiempo para los aficionados madrileños.

La normativa antirruido vigente desde la pasada década, que limita a 90 decibelios el máximo permitido, amenazó con hacer desaparecer el Jarama para las grandes competiciones de motor. Esa misma limitación ha sido motivo de polémica con MadRing con las mediciones registradas en los recientes tests de Fórmula 3.

Pero las protestas vecinales, en honor a la verdad, no fueron las causantes de que la F1 dejara el Jarama en el pasado. Ya antes de que se empezaran a construir urbanizaciones alrededor del veterano circuito, inaugurado en 1966, el 'gran circo' decidió que se le quedaba pequeño y buscó otras localizaciones.

Entre 1982 y 1985 el Mundial de F1 pasó de largo de España. En 1986 se 'mudó' a Jerez (Cádiz) hasta que en 1991 el GP de España se asentó definitivamente en Montmeló (Barcelona). Tras aguantar unos pocos años más, el Mundial de motociclismo acabó pasando también de largo.

Con casi 4 kilómetros de longitud (3,85) y 12 metros de ancho, en la actualidad alberga competiciones menores como el GP Camión de España y eventos privados, aunque este año alberga también el e-Prix de Madrid de Fórmula E.

Para el aficionado local es un circuito muy querido y se sabe de memoria los nombres de su 13 curvas. Es un circuito muy revirado y con constantes subidas y bajadas, así como las variantes del trazado. Ascari, Bugatti, Monza o Pegaso son algunos de esos nombres.

Pero también los otorgados por los fans como el 'Súper Siete': el enlace de las curvas 3, 4 y 5, que es como decir Varzi, Le Mans y Farina, antes de iniciar la Rampa Pegaso. Es una zona muy codiciada por el público por su espectacularidad.

Asimismo, dentro del circuito hay homenajes como a la fallecida María de Villota, en cuyo honor se rebautizó la curva 12, antes del Túnel. Además, en el interior de la curva 5 o Farina hay una placa de homenaje al mítico piloto de motociclismo español Ángel Nieto.

Jarama: un podio de campeones Un año después de su inauguración, el Circuito del Jarama fue sede del primer Gran Premio de España en 1967, aunque no fue puntuable para el Mundial. El ganador fue el británico Jim Clark con Lotus-Cosworth. Al año siguiente sí fue incluido en el calendario y el ganador fue otro británico, Graham Hill (Lotus-Ford), doble campeón del mundo y padre de otro ilustre como Damon Hill. El Jarama se alternaba por aquellas fechas con el Circuito de Montjuic en Barcelona, por lo que hubo que esperar dos años, en 1970, a que volviera a haber un ganador del GP de España en Madrid. Aquel honor le correspondió a otro británico como Jackie Stewart (March-Ford), triple campeón del mundo, acompañado en el podio por Bruce McLaren y el estadounidense Mario Andretti. Dos años después, le sucedió el brasileño Emerson Fitipaldi, doble campeón del mundo, que le devolvió la victoria a Lotus-Ford. En la nómina de escuderías faltaba por llegar la mítica Ferrari y lo hizo en 1974 de la mano del austriaco Niki Lauda, con su compañero de equipo, el suizo Clay Regazzoni, y Fitipaldi en el 'cajón'. Sobran las presentaciones con Lauda, triple campeón del mundo, que mantuvo una rivalidad con el británico James Hunt que quedó reflejada en la película 'Rush'. El actor español Daniel Bruhl y el australiano Chris Hemsworth interpretaron los papeles protagonistas. Hunt no estuvo muy bien clasificado en ese GP de España, acabó décimo, pero dos años después se tomó la revancha personal y contra su archirrival, segundo, subiendo a lo más alto del podio. A su vez le dio la victoria a la rival histórica de Ferrari, es decir, a McLaren en binomio con Ford una vez más.