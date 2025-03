"Madring": el nombre elegido para el circuito del gran premio de Fórmula 1 en Madrid

"Madring". Ese es el nombre que ha elegido la organización para el Gran Premio de España, que acogerá la Fórmula 1 desde 2026 hasta 2031. Un nombre que junta la identificación espacial de la ciudad ("MAD") con la palabra "ring", anillo en inglés. Un nombre que puede recordar al de otros circuitos que han acogido la máxima competición de automovilismo como Hungaoring o Nürburgring, llamados así por la ausencia de grandes rectas, que también podría caracterizar al trazado madrileño.

La organización hace hincapié en que el nombre pretende reflejar la intención detrás de un circuito que, según la organización, invitará a vivir la experiencia de la Fórmula en una ciudad "apasionante". "Se consigue así una designación moderna y actual, alineada con el nuevo concepto de circuito espectáculo, al estilo de Abu Dabi, Miami y Las Vegas, donde el evento en sí traspasa los límites de la pista e invita a vivirlo a toda la sociedad local", añaden.

Con el nombre buscan "una identidad corta y directa, que haga referencia al lugar donde se celebra, fácil de recordar, y que no necesite traducción". Un circuito que pretende traer más actividades relacionadas con el mundo del motor y que estará ubicado en la zona de Ifema, una zona diseñada para acoger eventos y ferias y que ya reúne a gente con otras actividades culturales. Además, su cercanía al aeropuerto facilita la conexión con los turistas que pretendan venir a disfrutar del espectáculo de la F1.

Aún no hay trazado oficial, pero se conoce que se tratará de un circuito urbano, que recorra las calles de esa zona de la ciudad y que, por el nombre y por el hecho de que no se crea de cero, se espera que no tenga grandes rectas. A falta de autorización, el circuito se empezará a construir en poco tiempo, para la primera carrera que acoja en 2026.