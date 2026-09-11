La Vuelta 2026: perfil, recorrido, hora, dónde ver y claves de la etapa 20 entre La Calahora y Collado del Alguacil

La 20ª etapa de la Vuelta Ciclista a España 2026, este sábado 12 de septiembre, transcurre entre La Calahorra y Collado del Alguacil, de 187 kilómetros y catalogada de alta montaña. Síguela en directo, en abierto y gratis por Teledeporte, La 1 y RTVE Play a partir de las 12:20 horas.

El ciclista español Enric Mas (Movistar) defiende 1 minuto y 37 segundos de ventaja como líder de la clasificación general con respecto a Primoz Roglic (Red Bull), y 3 minutos y 1 segundos con el austriaco Felix Gall (Decathlon), tercero en la general.

Etapa 20 de La Vuelta 2026: perfil y recorrido El fin de fiesta que se merece esta edición de La Vuelta a España 2026 antes del paseo triunfal del ganador por Granada. Más de 5.000 metros de desnivel, tres puertos de primera, con doble paso por Hazallanas incluido, y el final en Collado del Alguacil, un puerto que se subirá por primera vez en el ciclismo profesional como colofón a esta ronda español vivida íntegramente en el sureste del país. Mapa y recorrido de la etapa 20 de La Vuelta 2026 LaVuelta Tras el descubrimiento de Hazallanas, encuadrada también en el municipio de Güejar Sierra en Granada, La Vuelta innova con este puerto que tiene 8km al 10% de desnivel aproximadamente, un auténtico rompepiernas que puede hacer sufrir hasta el más fuerte. El Puerto de los Blancares, puerto de tercera, disparará las hostilidades, antes de afrontar la doble ascensión el puerto de El Purche (1ª categoría) con tan solo 30 kilómetros entre la primera y la segunda. Se trata de una ascensión de 8 kilómetros de longitud y un desnivel medio del 8,1% para alcanzar una altura máxima de 1.483 metros de altitud.