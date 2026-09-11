Alejandro Sigüenza, actor de 'Valle Salvaje': "Dámaso era un psicópata sin sentimientos"
- El actor que interpretó al villano de 'Valle Salvaje' reflexiona sobre su paso por la serie
- Mercedes y Victoria entierran el hacha de guerra y a Dámaso en 'Valle Salvaje'
Las últimas semanas han sido trepidantes en 'Valle Salvaje' conforme todas las piezas iban encajando y los misterios señalando a un mismo responsable: Dámaso. El personaje que trajo al caos a la diaria de La 1 ha tenido una salida a la altura, impresionante y violenta. Ahora que Dámaso está muerto y enterrado, hablamos con el actor que brillantemente le ha dado vida: Alejandro Sigüenza.
Porque no es fácil ponerse en la piel de un hombre con tan pocos escrúpulos, y su actuación ha conseguido despertar toda clase de emociones en la audiencia. "Yo hablé mucho con Josep y él me dio todas las pistas que se necesitaban para darle volumen al personaje", dice. "Tiene mucha complejidad porque llega al valle para destruirlo todo con un odio que lleva rumiando muchos años. Después de todo lo que ha pasado, no podía tener otro final".
"Dámaso no podía tener otro final"
Como espectadores, hemos tenido muchas dudas acerca de las verdaderas motivaciones de Dámaso. ¿En algún momento fue real su amor por Mercedes, por Victoria? ¿Era algo más que un monstruo? Sigüenza lo tiene claro: "Como actor, a la hora de trabajarlo, tengo que buscar esos sentimientos reales para dar al espectador la información que se requiere en cada momento. Pero la realidad es que es un psicópata. No tiene buenos sentimientos, solo tiene intereses para cumplir su cometido, que es reventarlo todo. Tiene un odio exacerbado que es lo que lo mueve".
En una diaria, los personajes se construyen jornada a jornada y cobra un inmenso valor la dinámica que comparten con el resto del elenco coral. Sobre su trabajo junto a las actrices Sabela Arán (Victoria) y Miren Arrieta (Mercedes), con las que comparte la mayoría de sus secuencias, dice: "Ha sido primordial el encuentro con compañeras como las que he tenido. No es agradable trabajar con estos niveles de violencia interna. He intentado compartir con mis compañeras de forma sensible y cuidadosa".
Pero, ¿cómo es para un actor interpretar día tras día a un villano de estas características? "A mí me gusta mucho interpretar", responde el actor. "Es un juego y como tal te lo tienes que tomar. Me gustan los retos y cuanto más loco, pues mejor. Pero sí te produce angustia vital, porque para que parezca real estás tocando cosas... pero puedes extraer placer de ese juego con las compañeras, sin las que no habría conseguido hacer lo que he hecho".
Aunque su partida de la serie era inevitable, el actor se muestra emocionado con su marcha: "Quiero agradecer enormemente a todo el equipo de 'Valle Salvaje'. Me voy con el sentimiento de querer repetir con toda esta gente a la que me llevo en el corazón. Espero que lo que haya contado como actor haya servido para conmover o mover algo dentro de cada uno de ustedes. Muchas gracias por seguir 'Valle Salvaje'".