Alejandro Sigüenza, actor de 'Valle Salvaje': "Dámaso era un psicópata sin sentimientos"

Las últimas semanas han sido trepidantes en 'Valle Salvaje' conforme todas las piezas iban encajando y los misterios señalando a un mismo responsable: Dámaso. El personaje que trajo al caos a la diaria de La 1 ha tenido una salida a la altura, impresionante y violenta. Ahora que Dámaso está muerto y enterrado, hablamos con el actor que brillantemente le ha dado vida: Alejandro Sigüenza.

Porque no es fácil ponerse en la piel de un hombre con tan pocos escrúpulos, y su actuación ha conseguido despertar toda clase de emociones en la audiencia. "Yo hablé mucho con Josep y él me dio todas las pistas que se necesitaban para darle volumen al personaje", dice. "Tiene mucha complejidad porque llega al valle para destruirlo todo con un odio que lleva rumiando muchos años. Después de todo lo que ha pasado, no podía tener otro final".

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