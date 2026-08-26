Rafael ataca violentamente a Dámaso para vengarse en 'Valle Salvaje'

Ha llegado el momento del cara a cara entre Rafael y el hombre que ha estado a punto de destruir su vida. Dámaso se las ha visto con el duque de 'Valle Salvaje' y el enfrentamiento ha sido mucho más crudo de lo que esperaba. Tanto, que su vida está en peligro. Rafael no ha dudado en saltarle al cuello al responsable del robo de los bebés.

"Usted a mí no me hable de guerras. Usted a mí no", le ha espetado a Dámaso, empeñado a culpar al duque don José Luis de la vendetta que decidió cobrarse utilizando a la familia de Rafael. Las menciones a su padre no han hecho más que exacerbar la ira del duque, que no está decidido a dejar que Dámaso se vaya por la tangente y desvíe atención de lo importante.

"Mi esposa murió sin saber que tuvo un hijo. Sin ni siquiera poder tenerlo en brazos. Todo por una guerra en la que ni ella ni yo tuvimos nada que ver", le ha espetado a su enemigo. "Vas a pagar por ello".