Escándalo en 'Valle Salvaje': Braulio ve a Manuela besar a Alejo

Tras rechazar los intentos de Braulio de acercarse románticamente a Manuela, ha seguido su impulso de besar a Alejo. ¡Qué atrevimiento! Pero no solo eso, además, Braulio les ha visto y está muy dolido. ¿Guardará el secreto? ¿O contará a alguien lo que ha visto?

El cambio en la actitud de Manuela hacia él fue un duro choque para Braulio, quien veía cómo la muchacha empezaba a interesarse bastante por su primo Alejo , especialmente tras descubrir que el menor de los Galvez de Aguirre es el autor de su novela favorita 'La criada honrada'. Múltiples veces ha elogiado Manuela a Alejo por su talento y sensibilidad delante de Braulio que cada vez está más desencantado.

Braulio comenzó sus intentos de cortejar a Manuela a petición de su madre, que vio el parentesco con los de Guzmán como una posibilidad para saldar su deuda. Sin embargo, Braulio ha desarrollado un interés real por ella . Y parecía que por esos sentimientos eran recíprocos, pues Manuela intentó besar a Braulio dos veces , una primera en la que Braulio no supo reaccionar y una segunda en la que este sí le correspondió el beso . Pero nada más lejos de la realidad, al poco tiempo Manuela pidió a Braulio que mantuviesen una relación tan sólo amistosa .

A Manuela nadie le dice lo que hacer

Tal era el descontento de Braulio con la situación, que le contó a Don Hernado lo bien que se llevaban Alejo y Manuela, insinuando un posible romance, para que interviniese. El marqués, muy disconforme, reaccionó exactamente como braulio esperaba: advirtió a Alejo de las consecuencias que podría sufrir si se acercara demasiado a su hija. Esto como era de esperar, disgustó mucho a la susodicha. ¡Hasta le soltó un tortazo a Braulio por ello! Y le ha exigido que ni si quiera le dirija la cabeza, pues lo que ha hecho supone una traición muy grande.

Valle Salvaje Valle Salvaje - Manuela discute con Braulio y le da un bofetón Manuela discute con Braulio y le da un bofetón Ver ahora

La intervención de su padre no ha amedrentado a Manuela. Al contrario, al sentir el distanciamiento de Alejo ha ido a por todas y, siguiendo su impulso, lo ha besado. No sin antes cerrar la puerta de la biblioteca. Pero lo que no se esperaba es que la otra puerta se encontraba entornada y Braulio, que pasaba por allí lo ha visto todo. A pesar incluso de sus sospechas y celos hacia la complicidad de Manuela y Alejo, este beso ha pillado completamente desprevenido a Braulio. Por lo pronto, está tan impactado como dolido pero no sabemos cuál será su reacción o como puede llegar a reaccionar.

Manuela quiere conocer a LuisaRTVE

Si este encuentro saliese se convertiría en todo un escándalo en el valle, ¡y en el reino! Los de Guzman son una familia muy importante y Don Hernando no está nada conforme con la amistad entre Alejo y Manuela. Es un hombre muy poderoso y ya sabemos la capacidad que tiene para dirigir el futuro de sus hijos. Por otro lado Alejo no parece haber mostrado especial interés en cortejar a Manuela pero tampoco se ha apartado del beso. ¿Puede significar eso que el joven también está interesado en ella? No te pierdas ningún capítulo de 'Valle Salvaje' para descubrir que surge de este beso.