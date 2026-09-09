Victoria y Mercedes entierran el hacha de guerra en 'Valle Salvaje', pero, ¿enterrarán a Dámaso a tiempo?
- La alianza entre las antiguas enemigas lo cambia todo en 'Valle Salvaje'
- Alguien las ha seguido mientras disponían del cuerpo, ¿será el final para ambas?
La enemistad de Victoria y Mercedes es una de las más antiguas en 'Valle Salvaje' y parecía irreparable. No sólo comenzaron como opuestas (la primera, una superviviente dispuesta a cometer incluso el peor de los crímenes para salvar el pellejo; la otra, una mujer abnegada siempre a la sombra de su hermana mayor) sino que una transgresión las separó para siempre: el asesinato de doña Pilara por parte de Victoria las colocó en partes opuestas del tablero.
Sin embargo, la vida es larga y está llena de ocasiones para la reparación. Y han sido los actos de los hombres a su alrededor, primero don José Luis y luego don Dámaso, los que han producido la mayor alianza de todas. Mercedes y Victoria parecen haberse dado cuenta de que, en un mundo de hombres, las mujeres tienen que estar dispuestas a todo para salvar la vida.
Mercedes, por su parte, se ha puesto en el pellejo de Victoria arrebatando su primera vida, la de Dámaso, aunque sea en defensa propia. Por su parte Victoria, que podría haber aprovechado la ocasión para darle a su eterna adversaria el golpe de gracia, se ha dado cuenta de que lo que ha hecho Mercedes las beneficia a las dos, y ha decidido poner su inteligencia y valentía al servicio de su nueva amiga.
Ahora, las dos mujeres más fuertes de 'Valle Salvaje' comparten un secreto y una misión: enterrar a Dámaso antes de que nadie se entere. ¿Lograrán hacerlo antes de que sea demasiado tarde?
La reconciliación más esperada
En plena noche, en pleno bosque y bajo la luz de la luna ha tenido lugar la conversación que sella la alianza de ambas mujeres. "Me había imaginado muchos finales para mi historia con Dámaso pero le aseguro que ninguno de ellos contemplaba la posibilidad de que esto sucediese. Y mucho menos que usted me ayudase. No sé cómo podré agradecérselo, Victoria", ha dicho Mercedes. "Después de todo lo que nos hemos odiado, que se arriesgue de esta forma por mí... no termino de entenderlo".
Victoria, por su parte, le ha dicho que no tiene nada que agradecer. Y la mujer, a quien llevábamos varios capítulos observando en un proceso de transformación en el que no sabíamos si confiar, le ha dicho a su aliada de forma sincera: "Tal vez me he dado cuenta de muchas cosas en todo este tiempo. Y tal vez ha sido usted quien ha logrado que lo haga".
De estar expuestas la una a la otra, Mercedes se ha convertido un poquito más en Victoria, y Victoria un poquito más en Mercedes. Quizás ha sido gracias a esto que han salvado la distancia necesaria para convertirse en aliadas. Estamos deseando ver lo que nos depara esta nueva amistad... si es que logran sobreponerse a la situación, porque alguien las ha seguido mientras iban al bosque a enterrar a Dámaso. ¿Será este el principio o el final de todo?