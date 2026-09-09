Victoria y Mercedes entierran el hacha de guerra en 'Valle Salvaje', pero, ¿enterrarán a Dámaso a tiempo?

La enemistad de Victoria y Mercedes es una de las más antiguas en 'Valle Salvaje' y parecía irreparable. No sólo comenzaron como opuestas (la primera, una superviviente dispuesta a cometer incluso el peor de los crímenes para salvar el pellejo; la otra, una mujer abnegada siempre a la sombra de su hermana mayor) sino que una transgresión las separó para siempre: el asesinato de doña Pilara por parte de Victoria las colocó en partes opuestas del tablero.

Sin embargo, la vida es larga y está llena de ocasiones para la reparación. Y han sido los actos de los hombres a su alrededor, primero don José Luis y luego don Dámaso, los que han producido la mayor alianza de todas. Mercedes y Victoria parecen haberse dado cuenta de que, en un mundo de hombres, las mujeres tienen que estar dispuestas a todo para salvar la vida.

Victoria y Mercedes se disponen a enterrar a DámasoRTVE

Mercedes, por su parte, se ha puesto en el pellejo de Victoria arrebatando su primera vida, la de Dámaso, aunque sea en defensa propia. Por su parte Victoria, que podría haber aprovechado la ocasión para darle a su eterna adversaria el golpe de gracia, se ha dado cuenta de que lo que ha hecho Mercedes las beneficia a las dos, y ha decidido poner su inteligencia y valentía al servicio de su nueva amiga.

Ahora, las dos mujeres más fuertes de 'Valle Salvaje' comparten un secreto y una misión: enterrar a Dámaso antes de que nadie se entere. ¿Lograrán hacerlo antes de que sea demasiado tarde?